ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 10:59 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:00 น.
92
สิ้น "เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก" บียอร์น อันเดรเซน เสียชีวิตแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน คริสเตียน เพทรี กับ คริสตินา ลินด์สตรอม ผู้กำกับร่วมของภาพยนตร์สารคดี “The Most Beautiful Boy in the World” (2021) ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับตัว บียอร์น อันเดรเซน แจ้งข่าวร้าย ผู้ได้ฉายา เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 70 ปี แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต

อันเดรเซนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท ทาดซิโอ (Tadzio) ในภาพยนตร์คลาสสิกปี 1971 เรื่อง “Death in Venice” ผลงานกำกับของ ลุชิโน วิสคอนติ ผู้กำกับชาวอิตาลี

ตอนนั้นเขามีอายุเพียง 15 ปี เมื่อได้รับเลือกให้รับเลือกแสดง วิสคอนติเรียกอันเดรเซนต่อหน้าสื่อมวลชนว่า “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” (the most beautiful boy in the world) ฉายานี้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต แต่ได้สร้างความทุกข์ใจให้เขาอย่างมหาศาล

อันเดรเซนเคยกล่าวในปี 2021 ว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ “ทำลายชีวิตของผมไปมากพอสมควร ผมรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์แปลกในกรง”

อันเดรเซนเกิดที่สตอกโฮล์มในปี 1955 แม่ของเขาฆ่าตัวตายตอนเขาอายุ 10 ขวบ เขาจึงเติบโตมากับการเลี้ยงดูของย่า ย่าเป็นคนผลักดันให้เขาเข้าสู่วงการแสดงการเดินแบบ เขาเคยบอกว่า “ท่านอยากมีคนดังอยู่ในครอบครัว”

แม้บทบาทใน “Death in Venice” จะทำให้เขาโด่งดังในชั่วข้ามคืน ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไม่ได้สวยหรู วิสคอนติเคยพาเขาไปเที่ยวไนท์คลับเกย์ตอนอายุเพียง 16 ปี เหตุการณ์นั้นทำให้เขารู้สึกอึดอัดมาก เขากล่าวในภายหลังว่า หากวิสคอนติยังมีชีวิตอยู่ เขาคงจะบอกให้ “ไปไกลๆ” อันเดรเซนวิจารณ์ว่าผู้กำกับ ไม่เคยสนใจความรู้สึกของเขาเลย

หลัง Death in Venice อันเดรเซนเดินทางไปญี่ปุ่น ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่นั่น เขาได้เป็นป๊อปสตาร์ นายแบบ ปรากฏตัวในโฆษณาหลายชิ้น มีแฟนคลับผู้หญิงจำนวนมหาศาล เขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือน “ยุคบีเทิลส์”

คนญี่ปุ่นคลั่งใคล้ใบหน้างามหมดจดของเขามาก จนเกิดเป็นเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงให้กับ เลดี้ ออสการ์ (Lady Oscar) ตัวละครเอกจากการ์ตูนเรื่องดัง “The Rose of Versailles” (กุหลาบแวร์ซาย) วาดโดย ริโยโกะ อิเคดะ

เลดี้ ออสการ์ ตัวละครเอกจากการ์ตูน กุหลาบแวร์ซาย ได้แรงบันดาลใจมาจาก บียอร์น อันเดรเซน

รูปลักษณ์ที่งดงาม ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นชายหญิง ได้สร้างมาตรฐานความงามแบบใหม่ในญี่ปุ่น เกิดเป็นแนว “บิโชเน็น” แปลว่า เด็กหนุ่มรูปงาม และส่งอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปินมังงะหลายคน เป็นที่นิยมอย่างมากในมังงะแนวโชโจะ หรือการ์ตูนผู้หญิง

แต่ความมุ่งมั่นของอันเดรเซนอยู่ที่ดนตรี เขากลายเป็นนักเปียโนนักดนตรีที่มีความสามารถ เขายังคงแสดงภาพยนตร์ซีรีส์กว่า 30 เรื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในสวีเดน เขาอธิบายอาชีพของตัวเองว่า “โกลาหล” โดยอ้างว่าบททาดซิโอหลอกหลอนเขาจนโต “อาชีพของผมเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่เริ่มต้นที่จุดสูงสุด แล้วค่อยๆ ดิ่งลง”

บทบาทสุดท้ายใน Midsommar

ในปี 2003 อันเดรเซนกลับมาเป็นข่าว เขาคัดค้าน เจอร์เมน เกรียร์ นักสตรีนิยม ที่นำรูปถ่ายของเขาไปใช้บนปกหนังสือ “The Beautiful Boy” โดยไม่ขออนุญาต เขาชี้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีต “ความรักของผู้ใหญ่ต่อวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ผมต่อต้านโดยหลักการ”

เมื่ออายุมากขึ้น อันเดรเซนเริ่มกลับมามีความสุขกับการเป็นนักแสดง ในปี 2019 เขารับบทเล็กๆ ที่น่าจดจำในภาพยนตร์สยองขวัญ “Midsommar” เขารับบทเป็นชายชราที่ยอมสละชีวิตในพิธีกรรมนอกรีต อันเดรเซนชื่นชอบบทนี้มาก “การถูกฆ่าในหนังสยองขวัญคือความฝันของเด็กผู้ชายทุกคน”

ด้านชีวิตส่วนตัว อันเดรเซนมีลูกสองคนกับอดีตภรรยา ซูซานนา โรมัน กวีชาวสวีเดน ลูกสาวชื่อ โรบิน ส่วนลูกชายชื่อ เอลวิน เสียชีวิตจากภาวะไหลตายในทารก (SIDS) เมื่ออายุเพียง 9 เดือน

บียอร์น อันเดรเซน ผลงานแสดงสุดท้ายใน midsommar

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

8 นาที ที่แล้ว
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก บันเทิง

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

35 นาที ที่แล้ว
ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย &quot;คนรวย&quot; ทำเหมือนๆ กัน เศรษฐกิจ

ถอดรหัสบุคลิกเศรษฐี งานวิจัยชี้ 5 นิสัย “คนรวย” ทำเหมือนๆ กัน

37 นาที ที่แล้ว
ใบปอทะลุวัง ม112 ข่าว

เปิดสาเหตุลดโทษ “ใบปอ ทะลุวัง” คดี ม.112-พ.ร.บ.คอมพ์ เหลือ 2 ปี

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปดราม่า หมิว พรปวีณ์ VS สมาคมแบดฯ เกิดปัญหาอะไร ? ธรรมนัสสั่งอย่าเกิดอีก ต้นตอชัดแล้วฝ่ายนี้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำคุก &quot;ใบปอ ทะลุวัง&quot; ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน ข่าวการเมือง

จำคุก “ใบปอ ทะลุวัง” ดคี 112 ไม่รอลงอาญา ทำโพลถึงสถาบัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง บันเทิง

ลิซ่า BLACKPINK โพสต์ภาพถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เรือนจำกลางสหรัฐฯ เผยกำหนดการ “ดิดดี้” พ้นโทษปี 2028 หลังติดคุกคดีค้าประเวณี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กที่นี่ วิธีใช้สิทธิคนละครึ่งพลัส ผ่านแอปฯ เป๋าตัง จำกัดสิทธิ 200 บาท/คน/วัน เริ่มลงทะเบียน-ยืนยันสิทธิ์ 20-26 ต.ค. 68 เริ่มใช้ 29 ต.ค.นี้ ย้ำ ต้องใช้ครั้งแรกก่อน 11 พ.ย. มิฉะนั้นถูกตัดสิทธิ์ เศรษฐกิจ

วิธีใช้คนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค 68 วันแรก จ่าย-เติมเงินยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดเสียงเด็ก ม.5 ปมสถานศึกษางดงานรื่นเริง 1 ปี หวั่นกระทบอนาคต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา เผย หลังแจ้ง ก.ศึกษาธิการ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เปลี่ยนใจ ปรับรูปแบบงานกิจกรรมเป็น &quot;120 ปี นามพระราชทาน&quot; แทนการยกเลิก หลังผู้ปกครองทักท้วง ข่าว

รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย กลับมาจัดงานเหมือนเดิม ใช้ธีมใหม่ เทิดพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย ข่าว

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาประจำศาล ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 35 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง 3 คณะอนุกรรมการ ลุยปราบสแกมเมอร์ ไร้ชื่อ “ธรรมนัส”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“พอล บิยา” ชนะเลือกตั้ง ปธน. แคเมอรูน ดำรงตำแหน่งต่อเป็นสมัยที่ 8

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังถูกหามส่งรพ.อาการทรุดหนัก บันเทิง

ช็อก! นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิตแล้ว ในวัย 76 ปี หลังอาการทรุดหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งอพยพด่วน &quot;พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา&quot; อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา ข่าวต่างประเทศ

สั่งอพยพด่วน “พายุเฮอร์ริเคนเมลิสซา” อันตรายสุดของปี 2025 จ่อถล่มจาไมกา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เริ่ม 28 ต.ค. นี้ Amazon จ่อพนักงานองค์กร 30,000 ตำแหน่งได้รับผลกระทบ มุ่งตัดต้นทุนยุคโควิด และนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้งาน ข่าวต่างประเทศ

Amazon ปลดพนักงาน 3 หมื่นชีวิต ครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรับบริจาคเลือดให้ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ แก้วหนองเสม็ด ข่าว

รับบริจาคเลือด ช่วย ‘สารวัตรมัน’ อดีตนักมวยชื่อดัง ญาติเผยใช้ไป 20 ถุงไม่พอ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธรรมนัสหมิวพรพรปวีณ์ ข่าวกีฬา

ปัญหา “หมิว” ถอนซีเกมส์ถึงหู ธรรมนัส ฮึ่มสั่งแก้ด่วน ! กำชับหนักอย่าเกิดอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น &quot;เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก&quot; บียอร์น อันเดรเซน เสียชีวิตแล้ว ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ลาออกจากตำแหน่ง CEO โดน กลต. เชือดคดีหุ้น TKN

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังชะลอลงทะเบียนรอบใหม่ (เดิม พ.ย. 68) เพื่อทบทวนเกณฑ์ ขณะที่ผู้มีสิทธิ 13.4 ล้านคน รับเงินพิเศษ 850 บาท/เดือน (พ.ย.-ธ.ค.) ต้องผูกพร้อมเพย์ 19 พ.ย. นี้ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่อเลื่อนไป ม.ค. 69 ผู้ถือบัตรเดิมรับ 1.7 พันบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กร พี่ชายกันจอมพลัง ข่าว

โอนคืน 5 หมื่นณวัฒน์ ปมลากยาวขุดสัมพันธ์ กันจอมพลัง-ธรรมนัส จู่ๆ เพื่อนสนิทพี่ชายนักสู้โผล่เล่า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 28 ต.ค. 2568 10:59 น.| อัปเดต: 28 ต.ค. 2568 11:00 น.
92
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“โรนัลโด้-เมสซี่” คัมแบ็กติดโผ 26 นักเตะลุ้นติดทีมยอดดเยี่ยม FIFPRO 2025

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

DSI ลงเรือเก็บหลักฐานคดี “แตงโม” ครั้งสุดท้าย ปิดคดีเดือนหน้า

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

ใหม่-เต๋อ ยัน จัดงานแต่งตามแพลนเดิม ปรับพิธีสุภาพเรียบง่าย-ลดจำนวนแขก

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568

“พี่ศรี” ยื่น ป.ป.ช. ไต่สวนชี้มูลความผิด “อนุทิน” เหตุลงปฏิญญาสันติภาพกับเขมร

เผยแพร่: 28 ตุลาคม 2568
Back to top button