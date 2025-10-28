สิ้นแล้ว “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” งดงามจนญี่ปุ่น วาดเป็นการ์ตูนดัง “บียอร์น อันเดรเซน”
สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน คริสเตียน เพทรี กับ คริสตินา ลินด์สตรอม ผู้กำกับร่วมของภาพยนตร์สารคดี “The Most Beautiful Boy in the World” (2021) ซึ่งเป็นสารคดีเกี่ยวกับตัว บียอร์น อันเดรเซน แจ้งข่าวร้าย ผู้ได้ฉายา เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก เสียชีวิตแล้ว ในวัย 70 ปี แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิต
อันเดรเซนมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากบทบาท ทาดซิโอ (Tadzio) ในภาพยนตร์คลาสสิกปี 1971 เรื่อง “Death in Venice” ผลงานกำกับของ ลุชิโน วิสคอนติ ผู้กำกับชาวอิตาลี
ตอนนั้นเขามีอายุเพียง 15 ปี เมื่อได้รับเลือกให้รับเลือกแสดง วิสคอนติเรียกอันเดรเซนต่อหน้าสื่อมวลชนว่า “เด็กหนุ่มที่สวยที่สุดในโลก” (the most beautiful boy in the world) ฉายานี้ติดตัวเขาไปตลอดชีวิต แต่ได้สร้างความทุกข์ใจให้เขาอย่างมหาศาล
อันเดรเซนเคยกล่าวในปี 2021 ว่าการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ “ทำลายชีวิตของผมไปมากพอสมควร ผมรู้สึกเหมือนเป็นสัตว์แปลกในกรง”
อันเดรเซนเกิดที่สตอกโฮล์มในปี 1955 แม่ของเขาฆ่าตัวตายตอนเขาอายุ 10 ขวบ เขาจึงเติบโตมากับการเลี้ยงดูของย่า ย่าเป็นคนผลักดันให้เขาเข้าสู่วงการแสดงการเดินแบบ เขาเคยบอกว่า “ท่านอยากมีคนดังอยู่ในครอบครัว”
แม้บทบาทใน “Death in Venice” จะทำให้เขาโด่งดังในชั่วข้ามคืน ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไม่ได้สวยหรู วิสคอนติเคยพาเขาไปเที่ยวไนท์คลับเกย์ตอนอายุเพียง 16 ปี เหตุการณ์นั้นทำให้เขารู้สึกอึดอัดมาก เขากล่าวในภายหลังว่า หากวิสคอนติยังมีชีวิตอยู่ เขาคงจะบอกให้ “ไปไกลๆ” อันเดรเซนวิจารณ์ว่าผู้กำกับ ไม่เคยสนใจความรู้สึกของเขาเลย
หลัง Death in Venice อันเดรเซนเดินทางไปญี่ปุ่น ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงที่นั่น เขาได้เป็นป๊อปสตาร์ นายแบบ ปรากฏตัวในโฆษณาหลายชิ้น มีแฟนคลับผู้หญิงจำนวนมหาศาล เขาเปรียบเทียบว่ามันเหมือน “ยุคบีเทิลส์”
คนญี่ปุ่นคลั่งใคล้ใบหน้างามหมดจดของเขามาก จนเกิดเป็นเป็นแรงบันดาลใจโดยตรงให้กับ เลดี้ ออสการ์ (Lady Oscar) ตัวละครเอกจากการ์ตูนเรื่องดัง “The Rose of Versailles” (กุหลาบแวร์ซาย) วาดโดย ริโยโกะ อิเคดะ
รูปลักษณ์ที่งดงาม ก้ำกึ่งระหว่างความเป็นชายหญิง ได้สร้างมาตรฐานความงามแบบใหม่ในญี่ปุ่น เกิดเป็นแนว “บิโชเน็น” แปลว่า เด็กหนุ่มรูปงาม และส่งอิทธิพลโดยตรงต่อศิลปินมังงะหลายคน เป็นที่นิยมอย่างมากในมังงะแนวโชโจะ หรือการ์ตูนผู้หญิง
แต่ความมุ่งมั่นของอันเดรเซนอยู่ที่ดนตรี เขากลายเป็นนักเปียโนนักดนตรีที่มีความสามารถ เขายังคงแสดงภาพยนตร์ซีรีส์กว่า 30 เรื่อง ส่วนใหญ่อยู่ในสวีเดน เขาอธิบายอาชีพของตัวเองว่า “โกลาหล” โดยอ้างว่าบททาดซิโอหลอกหลอนเขาจนโต “อาชีพของผมเป็นหนึ่งในไม่กี่อาชีพที่เริ่มต้นที่จุดสูงสุด แล้วค่อยๆ ดิ่งลง”
บทบาทสุดท้ายใน Midsommar
ในปี 2003 อันเดรเซนกลับมาเป็นข่าว เขาคัดค้าน เจอร์เมน เกรียร์ นักสตรีนิยม ที่นำรูปถ่ายของเขาไปใช้บนปกหนังสือ “The Beautiful Boy” โดยไม่ขออนุญาต เขาชี้ว่าเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์เลวร้ายในอดีต “ความรักของผู้ใหญ่ต่อวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ผมต่อต้านโดยหลักการ”
เมื่ออายุมากขึ้น อันเดรเซนเริ่มกลับมามีความสุขกับการเป็นนักแสดง ในปี 2019 เขารับบทเล็กๆ ที่น่าจดจำในภาพยนตร์สยองขวัญ “Midsommar” เขารับบทเป็นชายชราที่ยอมสละชีวิตในพิธีกรรมนอกรีต อันเดรเซนชื่นชอบบทนี้มาก “การถูกฆ่าในหนังสยองขวัญคือความฝันของเด็กผู้ชายทุกคน”
ด้านชีวิตส่วนตัว อันเดรเซนมีลูกสองคนกับอดีตภรรยา ซูซานนา โรมัน กวีชาวสวีเดน ลูกสาวชื่อ โรบิน ส่วนลูกชายชื่อ เอลวิน เสียชีวิตจากภาวะไหลตายในทารก (SIDS) เมื่ออายุเพียง 9 เดือน
