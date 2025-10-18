เศรษฐกิจแย่! หม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ต.ค.นี้ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี

การเงินเศรษฐกิจ

เผยแพร่: 18 ต.ค. 2568 10:22 น.| อัปเดต: 18 ต.ค. 2568 10:29 น.
ยื้อไม่ไหว! ร้านหม่าล่าสายพานเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 ตุลาคม 2568 นี้ เหตุเผชิญปัญหาเศรษฐกิจ หลังให้บริการมากว่า 2 ปี ทำลูกค้าใจหาย

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้หลาย ๆ ธุรกิจต้องจำใจปิดตัวลงอย่างเลือกไม่ได้ เช่นเดียวกับ ร้านหม่าล่าสายพานเจ้าดัง “สุกี้จินหลง” เพิ่งออกมาแจ้งข่าวเศร้าให้กับลูกค้าขาประจำให้ได้ทราบว่า จำเป็นต้องปิดกิจการถาวร ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางการค้า โดยทางร้านได้ประกาศปิดกิจการผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก สุกี้จินหลง หม่าล่าสายพาน ระบุว่า

“ประกาศปิดกิจการ

เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันทางการค้าที่สูงมากขึ้นในละแวก ทางร้านขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จะแจ้งให้ทราบว่าทางร้านเราขอ ปิดกิจการ ในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้

ทั้งนี้ลูกค้ายังสามารถได้รับความคุ้มค่าจากโปรโมชั่นบุฟเฟต์ 259 สองน้ำซุป net ไม่อั้น ไม่จำกัดเวลา และโปรโมชั่นหม่าลั่ง ขีดละ 29 บาท 4 ขีด 100 บาท และยังสามารถนำแต้มที่สะสมไว้มาใช้บริการได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ทางร้านขอขอบคุณทุกการสนับสนุนและการอุปการะคุณ จากลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน ที่มีให้ทางร้านสุกี้จินหลงหม่าล่า หม่าล่าสายพาน ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา”

ท่ามกลางเสียงของเหล่าลูกค้าขาประจำที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกับร้านหม่าล่าสายพานเจ้าดังที่ต้องปิดกิจการลงอย่างกะทันหันที่เลี่ยงไม่ได้

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-2

อ้างอิงจาก : FB สุกี้จินหลง หม่าล่าสายพาน

