ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 11:19 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 11:19 น.
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

ไปต่อไม่ไหว! ร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ย่านเมืองเอก ประกาศปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนตุลาคมนี้ ลูกค้าประจำใจหายแห่อุดหนุน-สร้างความทรงจำครั้งสุดท้ายก่อนบอกลา

เหล่านักกินสายบุฟเฟต์ต้องเศร้าอีกครั้ง เมื่อร้านบุฟเฟต์ซีฟู้ด-หมูกระทะเจ้าดัง ย่านเมืองเอก ปทุมธานี อย่าง ร้าน Seabar Buffet เมืองเอก ได้ออกมาโพสต์ข้อความประกาศ ปิดกิจการถาวร ในวันที่ 31 ตุลาคม 2568 นี้ ทั้งยังขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาอุดหนุนและร่วมเป็นหนึ่งในความทรงจำดี ๆ ตลอดมา

“ประกาศสำคัญ

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดี ๆ ของร้าน Seabar Buffet เราดีใจที่มีโอกาสได้เสิร์ฟความอร่อย และความสุขให้กับทุกท่าน ได้เวลาบอกลา…ขอบคุณทุกการสนับสนุนจากลูกค้าที่น่ารักทุกคน

ถึงเวลาที่ต้องปิด…ด้วยความทรงจำที่ดีเสมอค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางมาด้วยกัน พวกเราเสิร์ฟลูกค้าวันสุดท้าย วันที่ 31 ตุลาคม 2568 มาร่วมสร้างความทรงจำครั้งสุดท้ายกันนะคะ”

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย-1

ท่ามกลางเหล่าลูกค้านักกินที่เคยไปอุดหนุนบุฟเฟต์ซีฟู้ดร้านดังเจ้านี้ต่างก็เสียดายที่จะต้องสูญเสียอีกหนึ่งร้านบุฟเฟต์ดี ๆ ในดวงใจไปอีกหนึ่งร้าน เพราะเศรษฐกิจไทยที่กำลังย่ำแย่

ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นเดือนตุลาคมนี้ ลูกค้าใจหาย บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นเดือนตุลาคมนี้-1

อ้างอิงจาก : FB Seabar Buffet เมืองเอก

