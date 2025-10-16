ใจหาย! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ สิ้นตำนาน 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่

ยื้อไม่ไหว! หมูกระทะเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ ลูกค้าใจหาย สิ้นตำนานความอร่อย 30 ปีคู่เมืองเชียงใหม่ ให้บริการถึงแค่สิ้นปี 2568 เท่านั้น
ทำเอาชาวเชียงใหม่สายปิ้งย่างถึงกับใจหายไปตาม ๆ กัน เมื่อร้านหมูกระทะระดับตำนานอย่าง หมูกระทะ ABC เชียงใหม่ ได้ออกมาประกาศข่าวร้ายผ่านทางเพจเฟซบุ๊กว่าจะขอ ปิดฉากตำนานความอร่อยที่ยาวนานกว่า 30 ปี ลงในช่วงสิ้นปี 2568 นี้
“หมูกระทะ ABC 30 ปี แห่งความอร่อย ใคร ๆ ก็ทานได้ บุฟเฟต์ เพียง 185 บาท (ช่วยกันมาทาน ก่อนปิดตำนาน สิ้นปีนี้)”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้มีชาวเน็ตและลูกค้าประจำเข้ามาแสดงความเสียใจและเสียดายเป็นจำนวนมาก โดยต่างคอมเมนต์ย้อนรำลึกถึงความทรงจำดี ๆ ที่มีต่อร้านแห่งนี้ เช่น “เป็นข่าวที่ทำร้ายจิตใจมาก ไส้กรอกแดงหั่นเฉียงกับน้ำจิ้มข่าโรยงาขาวคือที่สุด”, “กินร้านนี้ตั้งแต่เด็ก เสียใจจริง ๆ” และ “น้ำจิ้มข่าในตำนาน หาที่ไหนก็ไม่เหมือน”
สำหรับ “หมูกระทะ ABC” ถือเป็นมากกว่าร้านอาหาร แต่เป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำของชาวเชียงใหม่หลายรุ่น โดยเป็นหนึ่งใน ผู้บุกเบิกร้านหมูกระทะในรูปแบบบุฟเฟ่ต์เจ้าแรก ๆ ของเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีจุดเด่นที่ยากจะหาใครเลียนแบบได้คือ “น้ำจิ้มข่าสูตรเฉพาะ” ที่เป็นเอกลักษณ์ครองใจลูกค้ามาตลอด 3 ทศวรรษ
ใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้หรืออยากจะลิ้มรสชาติแห่งตำนานเป็นครั้งสุดท้าย ยังคงมีเวลาไปอุดหนุนกันได้จนถึงสิ้นปีนี้ ก่อนที่หมูกระทะเจ้าดังคู่เมืองเชีนยงใหม่จะกลายเป็นเพียงความทรงจำ
