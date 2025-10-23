ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ อนุทิน สอบต่อปม ‘วรภัค’ ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:39 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 11:39 น.
86
ไอซ์ รักชนก จี้นายกฯอนุทิน วรภัค รมช.คลัง ลาออกไม่พอ ต้องขยายผลต่อ

ไอซ์ รักชนก จี้นายกฯ อนุทิน สอบต่อ ปม ‘วรภัค ธันยาวงษ์’ รมช.คลัง ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชา ลั่น ต้องให้ความเป็นธรรม อยู่อย่างไร้มลทิน-ไม่มีข้อครหา

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ขบวนการหลอกลวง การฟอกเงิน หรือธุรกิจผิดกฎหมายใด ๆ หลังจากที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ ตนเองไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าวและไม่ปกป้องผู้ที่ทำผิดกฎหมาย พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จ

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ขอให้นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกุล เร่งสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ เพราะการลาออกของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ไม่ใช่จุดจบของเรื่องที่เกิดขึ้น ควรจะขยายผลต่อเพื่อให้สิ้นสงสัย และ ให้ความเป็นธรรมกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้อีกฝ่ายอยู่อย่างไร้มลทิน

“แค่การลาออกของคุณวรภัคคงไม่พอ เพราะการลาออกไม่ใช่จุดจบของเรื่อง แต่นายกคงต้องเร่งสั่ง ปปง. และ กลต ให้ดำเนินการต่อว่าสามารถขยายผลเอาผิดได้หรือไม่ ต้องดำเนินการต่อให้สิ้นสงสัย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณวรภัคด้วย ถ้าผิดต้องจัดการ ถ้าไม่ผิดจะได้อยู่อย่างไร้มลทิน ไม่มีข้อครหาใดใดอีก”

ไอซ์ รักชนก โพสต์ถึง วรภัค หลังลาออกจาก รมช.คลัง
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ทั้งนี้ ไอซ์ รักชนก แสดงความเห็นต่อคือข้อความของ สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักแปล ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sarinee Achavanuntakul ระบุข้อความว่า “โอ้โห โพสล่าสุดบนบล็อก Whale Hunting นี่ ถ้าเป็นหนังตำรวจต้องเรียกว่า เจอ smoking gun แล้วนะคะ คุณ Bradley Hope (คู่หู Tom) เปิดเอกสารสิงคโปร์ 84 หน้า ที่ชี้ชัดมากเรื่อง การโอน credit fund ไปให้ Beteverse (KuCoin) และการจ่ายเงินเป็นคริปโตสกุล Tether ให้กับภรรยาคุณวรภัค และ ภรรยา Ben Smith แสบมาก ๆ ปล่อยเอกสารไม่ถึง 1 วัน หลังจากที่ รมช. ประกาศลาออกและปฏิเสธการมีอยู่ของมัน :> เห็นที สำนักงาน กลต. ต้องเร่งประสานความร่วมมือกับ MAS สิงคโปร์ ขอเอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะ เพราะข่าวนี้น่าจะทำให้ MAS เร่งมือสอบสวนเช่นกันในฝั่งสิงคโปร์

สังเกตว่าบทความชิ้นนี้เป็นภาษาไทยชิ้นแรกที่ต้องสมัครสมาชิกด้วยอีเมล (ฟรี!) ถึงจะอ่านได้ คงเพราะเป็นเอกสารสำคัญระดับ smoking gun แหละนะ 55 แนะนำให้สมัครสมาชิกค่ะ เราจะได้บทความชิ้นใหม่ๆ ทางอีเมลทันที — และจริงๆ ก็ควรสมทบทุนให้กับทีมนักข่าวระดับโลกทีมนี้ เขาจะได้มีกำลังใจทำข่าวเจ๋ง ๆ ให้เราไปนาน ๆ ค่ะ

(ป.ล. คิดว่าซีรีส์ข่าวเจาะ #มหากาพย์นายหน้า ภาคอินเตอร์ของคุณ Tom + Bradley นี้ สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพูลิตเซอร์ รางวัลสูงสุดของวงการสื่อโลก ด้วยประการทั้งปวง)”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

2 นาที ที่แล้ว
น้องวิน ภาสวิน ป่วยโรคมะเร็งตั้งแต่ 3 ขวบก่อนเสียชีวิตวัย 14 ปี ข่าว

ย้อนไทม์ไลน์ น้องวิน ภาสวิน ป่วยมะเร็ง เข้า ICU ไขข้อสงสัย ตัวเล็ก-เสียงดูเด็ก ?

4 นาที ที่แล้ว
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย ข่าวต่างประเทศ

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เทพมนตรี” ปูด ประชุม JBC หลอกชาวบ้าน ปมหลักเขต บ้านหนองจาน อ้างตกลงกันไม่ได้

45 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“วรภัค” ปะทะ “สฤณี” เชิญมาคุยต่อหน้า เดือดเขียนลอยๆทำตนเสียหาย

48 นาที ที่แล้ว
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ ข่าวกีฬา

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“มงคลกิตติ์” อยากได้เงินคืน บริจาคให้มูลนิธิกันจอมพลัง ดูมีลับลมคมใน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ ข่าว

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุทิน สั่ง สธ.-มท. ศึกษายกเลิกโซนนิ่งขายแอลกอฮอล์ ขยายเวลาเปิดผับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” ฝากถึง “กัน จอมพลัง” ขอให้ชี้แจง ตอบคำถามของสังคม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! เปิด 10 เรื่องลับ &#039;มูลนิธิกันจอมพลัง&#039; ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน ข่าว

เปิด 11 เรื่อง ‘มูลนิธิกันจอมพลัง’ ไขปมคนจดทะเบียน-เงินทุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บก.ลายจุด” สงสัย “กัน จอมพลัง” ไม่มีชื่อในบอร์ดมูลนิธิ ชี้เป็นแค่ที่ปรึกษา แก้ระเบียบไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายชี้ “กัน จอมพลัง” ไม่มีอำนาจ เปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์มูลนิธิ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เผยผลประชุม GBC เขมรยอมไทยทั้ง 4 ข้อ ถอนอาวุธหนัก-ร่วมปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก จี้นายกฯอนุทิน วรภัค รมช.คลัง ลาออกไม่พอ ต้องขยายผลต่อ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ อนุทิน สอบต่อปม ‘วรภัค’ ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ภาพสักการะสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ บอกโดนบิดหูเหมือนเดิม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สม รังสี&quot; ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด &quot;ฮุนเซน&quot; เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย ข่าวต่างประเทศ

“สม รังสี” ประกาศตั้ง รัฐบาลกัมพูชาอิสระ ซัด “ฮุนเซน” เปลี่ยนชาติเป็นรัฐมาเฟีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

“รัน ทากาฮาชิ” ขอโทษแล้ว ปมข่าวฉาวแอบนัดพบสาว AV ขอโฟกัสกับการแข่งวอลเลย์บอล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายเดชา จี้ตรวจสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่นคนดีไม่ต้องกลัวการตรวจสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ ข่าว

ย้อนรำลึกถึง น้องวิน ภาสวิน จากผู้ป่วยสู่ KOL การเงิน กับมายด์เซ็ต Gen Alpha ที่ผู้ใหญ่ยอมรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปตัวเต็มเปิดคำพูด น้องวิน อัจฉริยะตัวจิ๋ววัย 14 ทิ้งประโยคสะกิดใจก่อนเดินทางสู่โลกใบใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชิ้นส่วนยานอวกาศ ตกใกล้เหมืองออสเตรเลีย ผู้เชี่ยวชาญคาดเป็นของจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” นัดถกทีมรัฐมนตรี เช็กความพร้อม ก่อนบินประชุมเอเปค-สุดยอดอาเซียน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน บันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วัยรุ่นโชว์เลิฟซีนไม่แคร์ใคร บนเบาะมอไซค์ข้างถนน ทางขึ้นแหลมพรหมเทพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 11:39 น.| อัปเดต: 23 ต.ค. 2568 11:39 น.
86
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อิชิอิ โพสต์ลาแฟนบอล “สู้ สู้ ไทยแลนด์” เผยสโมสรต่อไป-เปิดใจยังรักเมืองไทย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
&quot;ฮุน มาเนต&quot; อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

“ฮุน มาเนต” อ้าง มติที่ประชุม JBC ใช้แผนที่ 1:200,000 ปักหมุดชั่วคราว ลั่น จะไม่แอบยกดินแดนให้ไทย

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
นักมวยโอลิมปิกไต้หวัน ข้ามเพศ

94 วิฯ น็อกมวยสาวรุ่นน้อง ดราม่าสนั่นกำปั้นไต้หวันเจ้าปัญหา ใช้ช่องโหว่กฎลงแข่งแม้เข้มตรวจเพศ

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
เฟิร์น สุชาดา เปิดใจหลังประเดิมนั่งข้างสรยุทธ

เปิดใจ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ ประกบ ‘สรยุทธ’ ตื่นเต้น-เป็นเกียรติมาก

เผยแพร่: 23 ตุลาคม 2568
Back to top button