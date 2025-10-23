ไอซ์ รักชนก จี้ อนุทิน สอบต่อปม ‘วรภัค’ ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์
ไอซ์ รักชนก จี้นายกฯ อนุทิน สอบต่อ ปม ‘วรภัค ธันยาวงษ์’ รมช.คลัง ลาออก หลังถูกกล่าวหาเอี่ยวสแกมเมอร์กัมพูชา ลั่น ต้องให้ความเป็นธรรม อยู่อย่างไร้มลทิน-ไม่มีข้อครหา
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีรายงานว่า นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศลาออกจากตำแหน่ง ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชา ขบวนการหลอกลวง การฟอกเงิน หรือธุรกิจผิดกฎหมายใด ๆ หลังจากที่ถูกกล่าวหาก่อนหน้านี้ ตนเองไม่สนับสนุนการกระทำดังกล่าวและไม่ปกป้องผู้ที่ทำผิดกฎหมาย พร้อมประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวเท็จ
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน ออกมาโพสต์ขอให้นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกุล เร่งสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ เพราะการลาออกของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ ไม่ใช่จุดจบของเรื่องที่เกิดขึ้น ควรจะขยายผลต่อเพื่อให้สิ้นสงสัย และ ให้ความเป็นธรรมกับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อให้อีกฝ่ายอยู่อย่างไร้มลทิน
“แค่การลาออกของคุณวรภัคคงไม่พอ เพราะการลาออกไม่ใช่จุดจบของเรื่อง แต่นายกคงต้องเร่งสั่ง ปปง. และ กลต ให้ดำเนินการต่อว่าสามารถขยายผลเอาผิดได้หรือไม่ ต้องดำเนินการต่อให้สิ้นสงสัย เพื่อให้ความเป็นธรรมกับคุณวรภัคด้วย ถ้าผิดต้องจัดการ ถ้าไม่ผิดจะได้อยู่อย่างไร้มลทิน ไม่มีข้อครหาใดใดอีก”
ทั้งนี้ ไอซ์ รักชนก แสดงความเห็นต่อคือข้อความของ สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียนและนักแปล ที่โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Sarinee Achavanuntakul ระบุข้อความว่า “โอ้โห โพสล่าสุดบนบล็อก Whale Hunting นี่ ถ้าเป็นหนังตำรวจต้องเรียกว่า เจอ smoking gun แล้วนะคะ คุณ Bradley Hope (คู่หู Tom) เปิดเอกสารสิงคโปร์ 84 หน้า ที่ชี้ชัดมากเรื่อง การโอน credit fund ไปให้ Beteverse (KuCoin) และการจ่ายเงินเป็นคริปโตสกุล Tether ให้กับภรรยาคุณวรภัค และ ภรรยา Ben Smith แสบมาก ๆ ปล่อยเอกสารไม่ถึง 1 วัน หลังจากที่ รมช. ประกาศลาออกและปฏิเสธการมีอยู่ของมัน :> เห็นที สำนักงาน กลต. ต้องเร่งประสานความร่วมมือกับ MAS สิงคโปร์ ขอเอกสารทั้งหมดมาแล้วนะคะ เพราะข่าวนี้น่าจะทำให้ MAS เร่งมือสอบสวนเช่นกันในฝั่งสิงคโปร์
สังเกตว่าบทความชิ้นนี้เป็นภาษาไทยชิ้นแรกที่ต้องสมัครสมาชิกด้วยอีเมล (ฟรี!) ถึงจะอ่านได้ คงเพราะเป็นเอกสารสำคัญระดับ smoking gun แหละนะ 55 แนะนำให้สมัครสมาชิกค่ะ เราจะได้บทความชิ้นใหม่ๆ ทางอีเมลทันที — และจริงๆ ก็ควรสมทบทุนให้กับทีมนักข่าวระดับโลกทีมนี้ เขาจะได้มีกำลังใจทำข่าวเจ๋ง ๆ ให้เราไปนาน ๆ ค่ะ
(ป.ล. คิดว่าซีรีส์ข่าวเจาะ #มหากาพย์นายหน้า ภาคอินเตอร์ของคุณ Tom + Bradley นี้ สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพูลิตเซอร์ รางวัลสูงสุดของวงการสื่อโลก ด้วยประการทั้งปวง)”
