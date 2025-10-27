“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”
“ซินดี้ สิรินยา” ย้อนความประทับใจ ครั้งได้เดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
27 ตุลาคม 2568 ซินดี้ สิรินยา วินศิริ นางแบบและนักแสดงชื่อดัง เล่าถึงความทรงจำครั้งสำคัญในชีวิต เมื่อเธอมีโอกาสถวายงานเดินแบบผ้าไทยต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งซินดี้ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของเธอ ซินดี้ โพสต์ภาพความประทับใจในอดีตลงบนโซเชียลมีเดีย โดยมีนักแสดงและนางแบบชื่อดังหลายคนร่วมเฟรม เช่น แหม่ม คัทลียา แมคอินทอช, หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์, อ้อม พิยดา จุฑารัตนกุล และ ยุ้ย จีรนันท์ มะโนแจ่ม
ซินดี้ ได้เขียนบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า “เป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของดิฉันที่ได้มีโอกาสรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเป็นสตรีผู้เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ วิสัยทัศน์ และความทุ่มเทต่อพสกนิกรอย่างหาที่เปรียบไม่ได้
พระองค์ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้ฟื้นฟูผ้าไหมไทย จนไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์งานศิลปะอันล้ำค่าของชาติเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจ และความหวังให้กับครอบครัวไทยนับพันครอบครัวทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2519 พระองค์ทรงก่อตั้ง “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ” เพื่อจัดหาอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาความไม่แน่นอนทางรายได้จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการส่งเสริมงานฝีมือและภูมิปัญญาท้องถิ่น พระองค์ทรงช่วยยกระดับการทอผ้าของชาวบ้านให้กลายเป็นงานศิลปะที่ได้รับการยกย่องในระดับโลก และยังได้ปลูกฝังความหวังในชุมชนที่ยังคงเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้
หนึ่งในความทรงจำอันน่าประทับใจที่สุดของดิฉันคือ การได้เดินแบบฉลองพระองค์อันงดงามที่สร้างสรรค์โดยนักออกแบบชั้นนำของไทยสำหรับงานแฟชั่นโชว์ของพระองค์ ดิฉันไม่มีวันลืมบรรยากาศขณะเดินบนเวทีกลางแจ้ง ที่มีชาวบ้านผู้ทอผ้าไหมที่ดิฉันสวมอยู่ มาร่วมรับชมด้วยความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง นับเป็นช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่งานฝีมือของพวกเขาได้รับการเชิดชูบนเวทีที่มอบเกียรติกลับคืนสู่พวกเขา
พระสิริโฉม ความเมตตา และรอยแย้มพระสรวลอันสดใสของพระองค์ ได้ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่เคยได้มีโอกาสเข้าเฝ้า มรดกของพระองค์ยังคงส่องสว่างอยู่ในทุกเส้นใยของผ้าไหมไทย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศิลปะ ความไม่ย่อท้อ และความรักต่อประชาชนและวัฒนธรรมของเรา”
ที่มาภาพจาก: FB/ Cindy Sirinya Bishop
