ข่าว

ไอซ์ รัชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:08 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 17:17 น.
98
ไอซ์ รักชนก ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล มูลนิธิ กัน จอมพลัง หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของธรรมนัส พรหมเผ่า

‘ไอซ์ รักชนก’ ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล ‘มูลนิธิ กัน จอมพลัง’ หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของ ‘มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า’ ลั่น การกระทำไม่สัมพันธ์กับคำพูด-ทำไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง

จากกรณีดราม่าเดือดระหว่าง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน กับ กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ที่มีการออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ รวมทั้งความสัมพันธ์กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ออกมาเปิดเผยข้อมูลของ ‘มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้’ ตามข้อกำหนดระบุว่า หากมูลนิธิต้องเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นของเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ‘มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า’

ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมตั้งข้อสงสัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ระบุว่า

“งานแต่ง : นัสดังได้เพราะกัน ส่วนกันก็อาศัยอำนาจบารมีนัสเราเกื้อกูล

ออกงาน : หน้าเฟซบุ๊กนัสมีกัน หน้าเฟซบุ๊กกันมีนัส ออกสื่อรักใคร่ ออกงานกระทรวงเกษตรขึ้นเวทีบอกมีวันนี้เพราะพี่นัส พี่ทำให้ผมผมก็อยากทำให้พี่ ให้ทุกคนปรมมือ แฮปปี้

การงาน : เคยทำมาหากินกับกองสลากที่ธรรมนัสได้ชื่อว่าเป็น 5 เสือ รับงานกระทรวงเกษตรประปราย

ให้สัมภาษณ์ : กัน-นัส ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้อง แต่รักกันเหมือนพี่น้อง ถ้ามีใครทำอะไรกันก็เหมือนทำนัสด้วย

จัดตั้งมูลนิธิ : ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิมอบให้ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”

ออกสรยุทธ์ : ไม่สนิท ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ถ้าสนิทก็คงสนิทเหมือนนักการเมืองคนอื่น ๆ

ข้อสังเกต : การกระทำไม่สัมพันธ์กับคำพูด สนิทก็บอกสนิท ทำไมต้องโกหกออกอากาศ ทำไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง”

อีกทั้ง โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน เผยว่า “มีสีส้ม ต้องไม่มีสีเทา ที่ไหนมีสีเทาเราจะไปจัดการ #มีส้มไม่มีเทา”

ไอซ์ รัชนก เคลื่อนไหวหลังมีการเปิดเผยข้อมูลของมูลนิธิกันจอมพลัง
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork

ก่อนหน้านี้ นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ออกมาโพสต์ข้อมูลของ มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยข้อที่ 39 มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับประเด็นการเลิกมูลนิธิ ระบุว่า “ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่ เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า”

นรเศรษฐ์ นาหนองตูม เผยข้อมูลมูลนิธิกันจอมพลัง
ภาพจาก Facebook : นรเศรษฐ์ นาหนองตูม
ไอซ์ รัชนก โพสต์เฟซบุ๊กหลังมีการเปิดเผยข้อมูลของมูลนิธิกัน จอมพลัง
ภาพจาก Facebook : รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
กัน จอมพลัง และ ธรรมนัส
ภาพจาก Facebook : กันจอมพลัง ช่วยสู้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

1 นาที ที่แล้ว
แอนโธนี ฮัดสัน ประวัติ ข่าวกีฬา

ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มาดามแป้ง ตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวนแรงต้านแฟนบอล

59 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟร้งค์เฟิร์ต พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
saveอิชิอิ แบนเลิกเข้าสนาม ข่าว

#Saveอิชิอิว่อน! แฟนบอลเดือดสมาคมทัวร์ลงไม่เลิก แบนไม่เข้าสนามจี้มาดามรับผิด (ชอบ)

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“มาดามแป้ง” โพสต์แจงละเอียดยิบ ปมสั่งปลด “อิชิอิ” พ้นกุนซือฟุตบอลทีมชาติไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตอบแล้ว วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2568 ผู้ประกอบการสามารถขายเหล้าได้ไหม กรณีจำหน่ายแอลกอฮอล์ในวันนี้ผิดกฎหมายหรือไม่ เพราะถือเป็นวันสำคัญและวันหยุดประจำปีของประเทศไทย ข่าว

วันปิยมหาราช 2568 ขายเหล้าได้ไหม? เช็ก 5 วันสำคัญห้ามขายสุรา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ ยูเวนตุส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจสอบผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 ลุ้นผลสลากพัฒนา เลข 6 ตัว พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด รู้ผลพร้อมกัน 2 ทุ่ม เช็กอัตราจ่ายที่นี่ หวยลาว

ผลหวยลาว 22 ตุลาคม 2568 งวดวันพุธ เช็กทุกรางวัล รู้ผลพร้อมกันที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ คลับ บรูช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล มูลนิธิ กัน จอมพลัง หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของธรรมนัส พรหมเผ่า ข่าว

ไอซ์ รัชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่ ข่าว

“ปวิน” ตัดพ้อ ยังไม่เห็นยอดบริจาค “มูลนิธิกันจอมพลัง” ถามแรง จงใจไม่มีชื่อเป็นผู้บริหารหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เชลซี พบ อาแจ็กซ์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 22 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มูลนิธิกันจอมพลังมูลนิธิธรรมนัส ข่าวการเมือง

เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ ข่าว

สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมออั้ม สรุปให้ “แพทองธาร” ลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพราะสาเหตุนี้?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น ข่าว

ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่ประธานมูลนิธิ “ช่วยสู้”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68 ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทนายรณณรงค์&quot; ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง ข่าว

“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 17:08 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 17:17 น.
98
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตร.แคลิฟอร์เนียไล่ล่ารถผู้ต้องสงสัย ก่อนวิ่งข้ามทางด่วน เจอรถวิ่งสวนชนดับคารายการสด

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
แอนโธนี ฮัดสัน ประวัติ

ประวัติ แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ เก่งแค่ไหนเสียบแทนอิชิอิ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

มาดามแป้ง ตั้ง แอนโธนี ฮัดสัน กุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ สวนแรงต้านแฟนบอล

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

ประวัติ ‘กันจอมพลัง’ จากเจ้าของบะหมี่ชามยักษ์ร้านดัง สู่การเป็นผู้ให้มือหนึ่งระดับประเทศ

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button