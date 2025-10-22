ไอซ์ รัชนก สงสัย กัน จอมพลัง-ธรรมนัส โกหกออกอากาศ? หลังข้อมูลนิธิแชร์ว่อน
‘ไอซ์ รักชนก’ ตั้งข้อสงสัยหลังเปิดเผยข้อมูล ‘มูลนิธิ กัน จอมพลัง’ หากเลิกทำ ทรัพย์สินตกเป็นของ ‘มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า’ ลั่น การกระทำไม่สัมพันธ์กับคำพูด-ทำไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง
จากกรณีดราม่าเดือดระหว่าง น.ส.รักชนก ศรีนอก สส. กทม. พรรคประชาชน กับ กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ที่มีการออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ รวมทั้งความสัมพันธ์กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ล่าสุด ทนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ออกมาเปิดเผยข้อมูลของ ‘มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้’ ตามข้อกำหนดระบุว่า หากมูลนิธิต้องเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่จะตกเป็นของเป็นกรรมสิทธิ์แก่ ‘มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า’
ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมตั้งข้อสงสัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork ระบุว่า
“งานแต่ง : นัสดังได้เพราะกัน ส่วนกันก็อาศัยอำนาจบารมีนัสเราเกื้อกูล
ออกงาน : หน้าเฟซบุ๊กนัสมีกัน หน้าเฟซบุ๊กกันมีนัส ออกสื่อรักใคร่ ออกงานกระทรวงเกษตรขึ้นเวทีบอกมีวันนี้เพราะพี่นัส พี่ทำให้ผมผมก็อยากทำให้พี่ ให้ทุกคนปรมมือ แฮปปี้
การงาน : เคยทำมาหากินกับกองสลากที่ธรรมนัสได้ชื่อว่าเป็น 5 เสือ รับงานกระทรวงเกษตรประปราย
ให้สัมภาษณ์ : กัน-นัส ไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้อง แต่รักกันเหมือนพี่น้อง ถ้ามีใครทำอะไรกันก็เหมือนทำนัสด้วย
จัดตั้งมูลนิธิ : ถ้ามูลนิธิต้องล้มเลิกไป ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิมอบให้ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”
ออกสรยุทธ์ : ไม่สนิท ไม่ได้มีอะไรพิเศษ ถ้าสนิทก็คงสนิทเหมือนนักการเมืองคนอื่น ๆ
ข้อสังเกต : การกระทำไม่สัมพันธ์กับคำพูด สนิทก็บอกสนิท ทำไมต้องโกหกออกอากาศ ทำไมต้องหลีกเลี่ยงความจริง”
อีกทั้ง โพสต์ข้อความแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน เผยว่า “มีสีส้ม ต้องไม่มีสีเทา ที่ไหนมีสีเทาเราจะไปจัดการ #มีส้มไม่มีเทา”
ก่อนหน้านี้ นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ออกมาโพสต์ข้อมูลของ มูลนิธิ กันจอมพลัง ช่วยสู้ โดยข้อที่ 39 มีการกล่าวถึงเกี่ยวกับประเด็นการเลิกมูลนิธิ ระบุว่า “ถ้ามูลนิธิต้องเลิกล้มไปโดยมติของคณะกรรมการหรือโดยเหตุใดก็ตาม ทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิที่ เหลืออยู่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ มูลนิธิ ธรรมนัส พรหมเผ่า”
