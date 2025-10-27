คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ
คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ร่วมลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ภายในศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง ท่ามกลางพสกนิกรผู้จงรักภักดี
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้ถูกบันทึกไว้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้พสกนิกรชาวไทยได้แสดงความอาลัยและถวายสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้เสด็จสวรรคต ตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวัง พสกนิกรทั่วไปได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีการจัดเตรียมสมุดหลวงไว้ให้ลงนามถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ของทุกวัน
บรรยากาศภายในพระบรมมหาราชวังเต็มไปด้วยความสงบและอาลัยรัก เมื่อพบว่า คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ บุตรสาว ได้เดินทางมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้ด้วย
ขณะเดียวกัน พสกนิกรทั่วไปจากทั่วทุกสารทิศยังคงทยอยเดินทางมาลงนามและถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
นอกจากนี้ สำนักพระราชวังยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 15 วัน โดยจะเปิดให้เข้าในทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 21.00 น. ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
พร้อมกันนี้ยังได้รับพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลต่างๆ อาทิ ราชสกุล, คณะองคมนตรี, คณะรัฐบาล, ส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วันอีกด้วย.
