ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก
ทำเอาโลกออนไลน์จีนฮือฮา เมื่อมีคลิปที่สุนัขลาบราดอร์ใช้เท้าขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ ก่อนที่สุดท้ายจะถูกตำรวจตักเตือน เจ้าของลั่นหมาตัวนี้ทำได้อีกหลายอย่าง
คลิปวิดีโอของสุนัขสีดำตัวหนึ่งในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่กำลังขับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี่ล้อไปตามถนน ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ของจีน โดยสุนัขตัวนี้ซึ่งมีความสามารถพิเศษหลายอย่าง เช่น เล่นสเกตบอร์ด, เปิดไฟ, และทิ้งขยะ ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากทึ่งในความฉลาดของมัน
ในคลิปวิดีโอที่บันทึกได้ในเมืองเหมยซาน แสดงให้เห็นสุนัขตัวนี้ยืนอยู่บนสกู๊ตเตอร์ วางเท้าหน้าทั้งสองข้างบนพวงมาลัย และเห่าไปด้วยขณะที่รถเคลื่อนที่ไปอย่างมั่นคงบนถนน
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า สุดท้ายแล้วสุนัขตัวนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกหยุด นายเฉิน เจ้าของสุนัขและเป็นผู้ฝึกสัตว์มืออาชีพ กล่าวว่า สกู๊ตเตอร์คันนี้เป็นรถสำหรับผู้สูงอายุที่เขาดัดแปลงให้มีระบบเบรกแบบตัดไฟ สุนัขสามารถสตาร์ทรถด้วยการกดปุ่ม และหยุดรถด้วยการยกเท้าขึ้น
นายเฉินยอมรับว่าเขาอยู่กับสุนัขตลอดเวลา แต่ปล่อยให้มันขับเองในช่วงสั้นๆ บนถนนสาธารณะ โดยตำรวจไม่ได้ปรับเงินเขาแต่อย่างใด เพียงแค่ตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้น
เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งแก่นายเฉินว่า “ไม่อนุญาตให้สุนัขขับรถบนถนน เพราะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอย่างร้ายแรง การฝึกต้องทำในพื้นที่ปิดที่ควบคุมได้เท่านั้น”
นายเฉินเปิดเผยว่า สุนัขลาบราดอร์วัย 5 ปีตัวนี้มีชื่อว่า “ว่านจื่อ” (Wanzi) เป็นที่รู้จักในพื้นที่ว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดและอ่อนโยน โดยหลังจากการฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งเดือน ว่านจื่อก็สามารถขับสกู๊ตเตอร์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้นายเฉินภูมิใจอย่างมาก
โพสต์โซเชียลมีเดียยังแสดงให้เห็นทักษะที่น่าประทับใจอื่นๆ ของว่านจื่อ เช่น ขี่สเกตบอร์ดได้อย่างเชี่ยวชาญ, คาบถุงขยะลงบันไดไปทิ้งลงถังขยะได้อย่างแม่นยำ, เปิดไฟ, ทรงตัวแก้วที่ใส่น้ำสองใบขณะเดิน และได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือเจ้าของเมื่อถูกมัดด้วยเชือก
แม้ว่าเรื่องราวของว่านจื่อจะน่าทึ่ง แต่ก็จุดประกายให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ของจีน ถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของเจ้าสุนัขรายนี้ โดยชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่า “ไม่ว่าสุนัขจะฉลาดแค่ไหน การปล่อยให้มันขับรถบนถนนก็ยังเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ ใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น?” ขณะที่อีกคนก็เข้ามาพิมพ์ว่า “บางทีว่านจื่ออาจถูกฝึกให้เป็นสุนัขตำรวจ และใช้พรสวรรค์ของมันในทางที่ถูกต้องได้”
อย่างไรก็ตาม นายเฉิน ได้ย้ำว่า “ทุกสรรพสิ่งมีจิตวิญญาณ มนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข”
อ้างอิง : www.scmp.com
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา
- ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด
- สามีจีนสุดเซ็ง เมียเชื่อคำ “หมอดูออนไลน์” ทักสามีนอกใจ สามีทนไม่ไหวต้องให้ตำรวจมาไกล่เกลี่ย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: