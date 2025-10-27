ข่าวต่างประเทศ

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 22:12 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:03 น.
52

ทำเอาโลกออนไลน์จีนฮือฮา เมื่อมีคลิปที่สุนัขลาบราดอร์ใช้เท้าขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ ก่อนที่สุดท้ายจะถูกตำรวจตักเตือน เจ้าของลั่นหมาตัวนี้ทำได้อีกหลายอย่าง

คลิปวิดีโอของสุนัขสีดำตัวหนึ่งในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่กำลังขับรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าสี่ล้อไปตามถนน ได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ของจีน โดยสุนัขตัวนี้ซึ่งมีความสามารถพิเศษหลายอย่าง เช่น เล่นสเกตบอร์ด, เปิดไฟ, และทิ้งขยะ ได้ทำให้ผู้คนจำนวนมากทึ่งในความฉลาดของมัน

ในคลิปวิดีโอที่บันทึกได้ในเมืองเหมยซาน แสดงให้เห็นสุนัขตัวนี้ยืนอยู่บนสกู๊ตเตอร์ วางเท้าหน้าทั้งสองข้างบนพวงมาลัย และเห่าไปด้วยขณะที่รถเคลื่อนที่ไปอย่างมั่นคงบนถนน

ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า สุดท้ายแล้วสุนัขตัวนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเรียกหยุด นายเฉิน เจ้าของสุนัขและเป็นผู้ฝึกสัตว์มืออาชีพ กล่าวว่า สกู๊ตเตอร์คันนี้เป็นรถสำหรับผู้สูงอายุที่เขาดัดแปลงให้มีระบบเบรกแบบตัดไฟ สุนัขสามารถสตาร์ทรถด้วยการกดปุ่ม และหยุดรถด้วยการยกเท้าขึ้น

นายเฉินยอมรับว่าเขาอยู่กับสุนัขตลอดเวลา แต่ปล่อยให้มันขับเองในช่วงสั้นๆ บนถนนสาธารณะ โดยตำรวจไม่ได้ปรับเงินเขาแต่อย่างใด เพียงแค่ตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งแก่นายเฉินว่า “ไม่อนุญาตให้สุนัขขับรถบนถนน เพราะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยอย่างร้ายแรง การฝึกต้องทำในพื้นที่ปิดที่ควบคุมได้เท่านั้น”

นายเฉินเปิดเผยว่า สุนัขลาบราดอร์วัย 5 ปีตัวนี้มีชื่อว่า “ว่านจื่อ” (Wanzi) เป็นที่รู้จักในพื้นที่ว่าเป็นสุนัขที่ฉลาดและอ่อนโยน โดยหลังจากการฝึกฝนเป็นเวลาหนึ่งเดือน ว่านจื่อก็สามารถขับสกู๊ตเตอร์ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้นายเฉินภูมิใจอย่างมาก

โพสต์โซเชียลมีเดียยังแสดงให้เห็นทักษะที่น่าประทับใจอื่นๆ ของว่านจื่อ เช่น ขี่สเกตบอร์ดได้อย่างเชี่ยวชาญ, คาบถุงขยะลงบันไดไปทิ้งลงถังขยะได้อย่างแม่นยำ, เปิดไฟ, ทรงตัวแก้วที่ใส่น้ำสองใบขณะเดิน และได้รับการฝึกให้ช่วยเหลือเจ้าของเมื่อถูกมัดด้วยเชือก

แม้ว่าเรื่องราวของว่านจื่อจะน่าทึ่ง แต่ก็จุดประกายให้เกิดการถกเถียงในโลกออนไลน์ของจีน ถึงความเหมาะสมและความปลอดภัยของเจ้าสุนัขรายนี้ โดยชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่า “ไม่ว่าสุนัขจะฉลาดแค่ไหน การปล่อยให้มันขับรถบนถนนก็ยังเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยสาธารณะ ใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น?” ขณะที่อีกคนก็เข้ามาพิมพ์ว่า “บางทีว่านจื่ออาจถูกฝึกให้เป็นสุนัขตำรวจ และใช้พรสวรรค์ของมันในทางที่ถูกต้องได้”

อย่างไรก็ตาม นายเฉิน ได้ย้ำว่า “ทุกสรรพสิ่งมีจิตวิญญาณ มนุษย์และสัตว์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนและมีความสุข”

อ้างอิง : www.scmp.com

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ บันเทิง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

3 นาที ที่แล้ว
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว ข่าวในพระราชสำนัก

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

29 นาที ที่แล้ว
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่ เลขเด็ด

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนสุดเซ็ง เมียเชื่อคำ “หมอดูออนไลน์” ทักสามีนอกใจ สามีทนไม่ไหวต้องให้ตำรวจมาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงพจมาน พินทองทา ข่าว

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซินดี้&quot; เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเพจพี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ พรชิตา&quot; เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 - 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม ข่าว

ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร่แร์เอิร์ธ mou ตอบข้อสงสัย ข่าวการเมือง

เคลียร์จบทุกประเด็น MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวรรคต เดือน ตุลาคม ข่าว

“ตุลาคมอาดูร” เดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชาดา&quot; สวนกลับปมตั้ง &quot;ธรรมนัส&quot; คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ข่าว

“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง ข่าวในพระราชสำนัก

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนเรือ-รถบุปผชาติ พิธีแห่หลวงปู่ปานคลองด่าน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด พิธีหลวงปู่ปานคลองด่าน ทะเบียนเรือ-รถแห่ 115 ปี แห่งศรัทธา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 22:12 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:03 น.
52
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button