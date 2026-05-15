ทนายเกิดผล ชี้ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ โทษหนัก ลั่นกฎโรงเรียนหรือจะเหนือกว่ากฎหมาย
จากกรณีที่นักเรียนรายหนึ่งถูกครูโรงเรียนสอนศาสนายึดโทรศัพท์ iPhone 15 หลังจากนั้นทางครูไม่ยอมคืนแม้จะมีการเจรจาไปแล้ว พร้อมบอกว่าหากต้องการคืนต้องจ่ายเงิน 10,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นกฎของโรงเรียน แม้ตำรวจจะช่วยเจรจาแล้วก็ยังไม่ยอม
กระทั่งในเวลาต่อมา ทางโรงเรียนสอนศาสนาที่เกิดเรื่องได้ติดต่อไปยังผู้ปกครองของเด็กเพื่อนัดคืนโทรศัพท์แล้ว พร้อมตกลงจะถอนแจ้งความ แต่มีเงื่อนไขคือจะต้องจ่ายค่าปรับตามกฎของโรงเรียน
ขณะที่ ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน เรียก 10,000 บาท อ้างเป็นกฎของโรงเรียน กฎของโรงเรียน หรือ จะเหนือกฎหมาย ยักยอกทรัพย์ จำคุก 3 ปี ครับครู”
สำหรับความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา ระบุไว้ว่า
(ยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น) มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง
(ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล) มาตรา 353 ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(เหตุเพิ่มโทษสำหรับความผิดฐานยักยอก) มาตรา 354 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 352 หรือมาตรา 353 ได้กระทำในฐานที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 355 ผู้ใดเก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อันซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 356 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้
