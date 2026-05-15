ข่าว

ทนายเกิดผล ชี้ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 16:23 น.
69
ทนายเกิดผล ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์

ทนายเกิดผล ชี้ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ โทษหนัก ลั่นกฎโรงเรียนหรือจะเหนือกว่ากฎหมาย

จากกรณีที่นักเรียนรายหนึ่งถูกครูโรงเรียนสอนศาสนายึดโทรศัพท์ iPhone 15 หลังจากนั้นทางครูไม่ยอมคืนแม้จะมีการเจรจาไปแล้ว พร้อมบอกว่าหากต้องการคืนต้องจ่ายเงิน 10,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นกฎของโรงเรียน แม้ตำรวจจะช่วยเจรจาแล้วก็ยังไม่ยอม

กระทั่งในเวลาต่อมา ทางโรงเรียนสอนศาสนาที่เกิดเรื่องได้ติดต่อไปยังผู้ปกครองของเด็กเพื่อนัดคืนโทรศัพท์แล้ว พร้อมตกลงจะถอนแจ้งความ แต่มีเงื่อนไขคือจะต้องจ่ายค่าปรับตามกฎของโรงเรียน

ขณะที่ ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ครูยึดโทรศัพท์นักเรียน เรียก 10,000 บาท อ้างเป็นกฎของโรงเรียน กฎของโรงเรียน หรือ จะเหนือกฎหมาย ยักยอกทรัพย์ จำคุก 3 ปี ครับครู”

โพสต์ของ ทนายเกิดผล
FB/ ทนายเกิดผล แก้วเกิด

สำหรับความผิดฐานยักยอก ตามประมวลกฎหมายอาญา ระบุไว้ว่า

(ยักยอกทรัพย์ของผู้อื่น) มาตรา 352 ผู้ใดครอบครองทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่น หรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอก ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าทรัพย์นั้นได้ตกมาอยู่ในความครอบครองของผู้กระทำความผิด เพราะผู้อื่นส่งมอบให้โดยสำคัญผิดไปด้วยประการใด หรือเป็นทรัพย์สินหายซึ่งผู้กระทำความผิดเก็บได้ ผู้กระทำต้องระวางโทษแต่เพียงกึ่งหนึ่ง

(ยักยอกทรัพย์ที่ตนมีหน้าที่ดูแล) มาตรา 353 ผู้ใดได้รับมอบหมายให้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่น หรือทรัพย์สินซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย กระทำผิดหน้าที่ของตนด้วยประการใด ๆ โดยทุจริต จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินของผู้นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

(เหตุเพิ่มโทษสำหรับความผิดฐานยักยอก) มาตรา 354 ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา 352 หรือมาตรา 353 ได้กระทำในฐานที่ผู้กระทำความผิดเป็นผู้จัดการทรัพย์สินของผู้อื่นตามคำสั่งของศาล หรือตามพินัยกรรม หรือในฐานเป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจ อันย่อมเป็นที่ไว้วางใจของประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 355 ผู้ใดเก็บได้ซึ่งสังหาริมทรัพย์อันมีค่า อันซ่อนหรือฝังไว้โดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ แล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 356 ความผิดในหมวดนี้เป็นความผิดอันยอมความได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์ เลขเด็ด

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

6 นาที ที่แล้ว
ช็อก พระเอกดัง อำลาวงการกะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว บันเทิงเกาหลี

ช็อก พระเอกดัง อำลากะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว

9 นาที ที่แล้ว
ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา บันเทิง

ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง &quot;คลาร์ก-คอลลินส์&quot; ในวันเดียวกัน ข่าวกีฬา

แฟนบาสช็อก! NBA สะเทือน สูญเสีย 2 ดาวดัง “คลาร์ก-คอลลินส์” ในวันเดียวกัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลุงเจ้ย ภูเก็ต คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขายรถ เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต ข่าว

แฟนคลับช็อก ลุงเจ้ย ภูเก็ต เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต อาลัยนักขายรถผู้สร้างรอยยิ้ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์ ข่าว

ทนายเกิดผล ชี้ครูยึดมือถือเด็ก เรียกเงิน 1 หมื่น อ้างกฎโรงเรียน เข้าข่ายยักยอกทรัพย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4 ข่าว

ด่วน! ป.ป.ช. รวบอดีตปลัดเชียงดาว ทุจริตสวมสิทธิ์ทำบัตรชมพูให้แก๊งมังกรจีน โยงคลังอาวุธ ระเบิด C4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปตันเอ็ด’ นักบินอาสาสมัครทำภารกิจภารกิจอนุรักษ์สัตว์เสียชีวิต ข่าว

อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปฏิทินหลวงปู่สรวง เลขเด็ดงวด 16 พ.ค. 69 Line News

เลขเด็ดปฏิทินหลวงปู่สรวง งวด 16 พ.ค. 69 โชว์เลขเด่นเน้น ๆ พร้อมชุดจับคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก ข่าว

ครูยึดมือถือเด็ก เรียกค่าไถ่ 1 หมื่น ยอมคืนแล้ว ประธานมูลนิธิ อ้างครูทำเพราะรัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์ ข่าว

กรมอุทยานฯ ยันไม่มีนโยบายรับสินบน หลังโผล่ชื่ออันดับ 9 หน่วยงานรับผลประโยชน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด 16/5/69 ครบทุกสำนัก ก่อนลุ้นหวยออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณรพุทธคุณ งวด 16 พฤษภาคม 2569 เลขเด็ด

เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 16 พ.ค. 69 แห่จดแนวทางรับทรัพย์กลางเดือน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พิพัฒน์ สั่งสอบหน่วยงานในเครือคมนาคม หลังติดสิบอันดับเรียกสินบน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบเสียชีวิต ข่าว

สาเหตุสลด เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ถูกช้างป่าเหยียบ แผลฉกรรจ์-ซี่โครงหัก ก่อนสิ้นใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน ลูกหม้อประปานครหลวงกว่า 30 ปี ข่าว

ประวัติ สุวรา ทวิชศรี ผู้ว่าการ กปน. คนปัจจุบัน นำทีมบริหารลงนาม โปร่งใส-ไร้ทุจริต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ประวัติ อนุชา บูรพชัยศรี ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม. 2569 ประชาธิปัตย์ส่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ด่าหยาบชกลุงวัย 70 เจ้าของร้านชำ คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ข่าว

พนักงานส่งพัสดุ หัวร้อน ชกลุง 70 คิ้วแตกเย็บ 8 เข็ม ฉุนไม่รับฝากของบ้านอื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 แจกแนวทางเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 พ.ค. 69 วิเคราะห์เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง&quot; อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานโดดเด่น ประสบการณ์แน่น ข่าว

ประวัติ “สุรินทร์ วรกิจธำรง” อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผลงานเด่น ประสบการณ์แน่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หมาก ปริญ นอนป่วย 2 วันเต็ม โพสต์ภาพเจาะเข็มน้ำเกลือ ทำแฟนคลับแห่เป็นห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย รับตัว “ลุงโยชน์” กลับบ้าน หลังประสานเขมรเพื่อปล่อยตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. ลั่นปฏิบัติงานโปร่งใส หลังโผล่เป็นอันดับหนึ่ง ถูกเสนอสินบนต่อครั้งสูงสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก เศรษฐกิจ

อาสาพยาบาลชุมชน เงินเดือน 15,000 บาท เรียนหลักสูตรใหม่ 4 ด้านหลัก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 16:23 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

เลขเด็ด AI งวด 16 พ.ค. 69 ชู 2-6 เด่นสุด สถิติย้ำระวังเลขเบิ้ลรับวันเสาร์

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ช็อก พระเอกดัง อำลาวงการกะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว

ช็อก พระเอกดัง อำลากะทันหัน หลังโดนหลอกเงินพันล้าน จนหมดตัว

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ทำไมคอนโด The Room Phayathai น่าลงทุน

เจาะลึกคอนโด The Room Phayathai ทำไมถึงเป็นตัวเลือกที่น่าลงทุน

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

ดวงดาว จารุจินดา โต้ข่าวแม่ผัวไม่ปลื้มสะใภ้ ยันไม่เกี่ยว ตั้ม วิชญะ แยกทางภรรยา

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button