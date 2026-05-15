แฟนคลับช็อก ลุงเจ้ย ภูเก็ต เส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต อาลัยนักขายรถผู้สร้างรอยยิ้ม
อาลัย ลุงเจ้ย ภูเก็ต นักขายรถมือสองลีลาเด็ด ป่วยเส้นเลือดในสมองแตก วูบหมดสติ รักษาตัวที่รพ. นาน 5 วัน ก่อนเสียชีวิต คนสนิทโพสต์เศร้า ย้อนนาทีบอกลาครั้งสุดท้ายก่อนจากไป
โซเชียลร่วมแสดงความเสียใจ กรณี Phuket Times ภูเก็ตไทม์ แจ้งข่าวเศร้า ลุงเจ้ย ภูเก็ต คอนเทนต์ครีเอเตอร์ขายรถคนดัง เจ้าของเพจ ลุงเจ้ย ภูเก็ต มีผู้ติดตามกว่า 5.4 แสนคน ที่มักจะทำคอนเทนต์และมีลีลาการขายรถที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก กิตติศักดิ์ เสียงสลัก คนสนิทของลุงเจ้ย เผยสาเหตุของการเสียชีวิต ระบุว่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 10.00 น. ลุงเจ้ยเส้นเลือดในสมองแตกและหมดสติจึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่ กระทั่งวันนี้ 15 พฤษภาคม เวลา 13.02 น. ตนได้รับโทรศัพท์จากปลายสายให้บอกลารุ่นพี่คนสนิท พร้อมเปิดใจอีกฝ่ายคือพี่ชายที่ดีที่สุดคนหนึ่งในชีวิต ขออโหสิกรรมให้ทุกเรื่อง หากไหวขอให้สู้ต่อและกลับมา แต่ถ้าไม่ไหวก็ไปได้เลยโดยไม่ต้องห่วงอะไร ต่อไปเขาจะดูแลต่อเอง แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ได้รู้จักกัน แต่เหมือนผูกพันกันมายาวนาน
หลังแจ้งข่าวเศร้าแฟนคลับของลุงเจ้ยต่างออกมาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของครีเอเตอร์ในดวงใจ อาทิ
“ขอให้ลุงไปสู่สุคตินะครับ และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวลุงเจ้ยด้วยนะครับ”
“เสียใจด้วยค่ะติดตามลุงตลอดเลยค่ะ”
“เสียใจด้วยครับพี่ ผมชอบดูคลิปลุงเจ้ยขายรถ”
“ติดตามลุงมาตลอด แกขายรถเก๋งมาก ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ”
