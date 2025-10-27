ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 18:00 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 15:52 น.
เหตุการณ์สุดเศร้า เมื่อเด็กหญิงวัย 5 ขวบ ถูกกล่าวหาว่าโยน น้องสาววัย 21 วันตกจากหน้าต่างชั้น 4 เสียชีวิตทันที คาดสาเหตุเป็นเพราะความอิจฉา ผู้ปกครองปล่อยปละละเลย

เกิดโศกนาฏกรรมสุดสลดที่ทำให้ครอบครัวต้องแตกสลาย เมื่อเด็กหญิงวัย 5 ขวบ ถูกกล่าวหาว่าฆ่าน้องสาวแรกเกิดวัย 21 วัน ด้วยการโยนร่างของน้องตกจากหน้าต่างชั้น 4 ของอพาร์ตเมนต์ในเมืองวาซิลเยโว ประเทศรัสเซีย คณะกรรมการสืบสวนกำลังตรวจสอบว่าสาเหตุมาจากความอิจฉาของเด็กหญิงหรือไม่

มีรายงานว่า แม่ของเด็กหญิงได้ทิ้งลูกทั้งสองคนไว้ตามลำพังที่อพาร์ตเมนต์ ขณะที่สามีของเธอไปทำงาน ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ได้ยินเสียงกรีดร้องของเด็กหญิงวัย 5 ขวบดังมาจากหน้าต่างชั้น 4 ก่อนที่จะเห็นร่างของทารกน้อยตกลงมากระแทกพื้นคอนกรีตด้านล่างอย่างน่าสยดสยอง

หน่วยแพทย์ฉุกเฉินยืนยันว่าทารกน้อยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ซึ่งตอนนี้ คณะกรรมการสืบสวนรัสเซียได้เข้ามาทำคดีนี้ และเปิดการสอบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของทารก โดยมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบว่าเด็กหญิงวัย 5 ขวบ อิจฉาน้องสาวคนใหม่หรือไม่ และทำไมเด็กจึงถูกทิ้งไว้ตามลำพัง

รายงานท้องถิ่นฉบับหนึ่งระบุว่า: “เด็กหญิงคนโตไม่พอใจที่มีเด็กอีกคนอยู่ในห้อง และด้วยความอิจฉา เธอจึงโยนทารกน้อยออกไปนอกหน้าต่าง”

ขณะนี้มีการสอบสวนการกระทำของผู้ปกครองที่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพัง ซึ่งแม่ของเด็กอาจต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญาและโทษจำคุก

มิคาอิล อาฟานาซิเยฟ หัวหน้าเขตซีเลโนดอลสค์ กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และเรียกร้องให้ผู้ปกครองทุกคนเพิ่มความระมัดระวังและไม่ทิ้งลูกไว้ตามลำพังเด็ดขาด

อ้างอิง : www.dailystar.co.uk

 

