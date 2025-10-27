น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

ข่าวในพระราชสำนัก

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 21:46 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:51 น.
เปิดประวัติ ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ พระธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง ชีวิตอันสงบงามในพระมหากรุณาธิคุณ เสียดายจากไปเร็ว

เรื่องราวของท่านแทบไม่ปรากฏในหน้าสื่อ แต่เกียรติยศสูงสุดจวบบั้นปลายชีวิต หลงเหลือความดีงาม ผ่านหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพปี 2540 ได้บันทึกทุกความทรงจำ ทั้งการต่อสู้กับโรคร้าย ตำราอาหาร และความผูกพันอันลึกซึ้ง

เรื่องราวของ ฉายฉาน บุญลือพันธ์ เป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่คนไทยน้อยคนนักจะทราบ ดำรงสถานะอันพิเศษยิ่ง บางคนเรียก “พระธิดาบุญธรรม” ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หากใครติดตามข่าวในพระราชสำนักสมัยก่อน จะเห็นภาพของเด็กน้อยคอยตามเสด็จใกล้ชิดไปทุกหนแห่ง ช่วยประคององค์สมเด็จท่านให้ยุรยาตรอย่างสะดวก

ปัจจุบัน หน้าต่างบานสำคัญเพียงบานเดียวที่เปิดให้สังคมได้เรียนรู้เรื่องราวของท่าน คือ หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในปี 2540 เอกสารชิ้นนี้จึงเปรียบเหมือนหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่สุด ที่บันทึกเรื่องราวชีวิตที่งดงามและเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ไว้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระยศในขณะนั้นคือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระนิพนธ์ถึงฉายฉานไว้ มีบางช่วงน่าสนใจที่กล่าวถึงประวัติว่า

“เมื่อเพื่อนๆ ของฉายฉานกลุ่มหนึ่งมาแจ้งว่าอยากจะทำหนังสือเพื่อเป็นอนุสรณ์ ให้แก่ฉายฉาน ข้าพเจ้าก็เห็นดีด้วย แต่ก็บอกเด็กๆ ไปว่าขอให้ออกความคิดกันทำไปเอง จะเป็นสปอนเซอร์ให้ คงจะมีคนอื่นอยากทำอะไรให้ฉายฉานกันอีกหลายกลุ่ม แนวคิดมุมมองคงจะต่างๆ กัน ทำให้มีอะไรออกมาน่าสนใจดี ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่รักฉายฉาน ถึงวัยจะสมควรรวมกับกลุ่มแก่ แต่ก็เป็นวัยรุ่นใจร้อน จึงตกลงใจร่วมกับเด็กกลุ่มนี้

บ้านเดิมฉายฉานอยู่หุบกระทง อำเภอชะอำ อันเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จไปทรงพัฒนาระบบสหกรณ์มานาน ตั้งแต่ข้าพเจ้าเพิ่งเกิดใหม่ๆ เราจึงไปที่นั่นกันบ่อยๆ รู้จักสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างดี คุณพ่อของฉายฉานเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหา เพราะภรรยาคือคุณแม่ฉายฉานเพิ่งเสียชีวิต ไม่ทราบจะเลี้ยงลูกสาวที่ยังเล็กอยู่ได้อย่างไร จึงถวายเกสิน กับฉายฉานซึ่งเวลานั้นอายุเพียงสองปีมาอยู่ในวัง

เกสินหูหนวกจึงเรียนโรงเรียนประจำ กลับมาอยู่ในวังเฉพาะเวลาปิดเทอม ส่วนฉายฉานนั้นสมเด็จฯ เสด็จไหนก็ให้ตามเสด็จไปด้วย ทั้งสองคนก็สนิทสนมกับข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ฉายฉานติทุกอย่าง แต่เมื่อเล็กๆ เรื่องเรียนหนังสือดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์นัก ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามไล่บี้มาสอน ในที่สุดฉายฉานก็เรียนจบมาได้ และได้เรียนการทำอาหารที่โซติเวช

หลังจากนั้นฉายฉานอยู่กับสมเด็จฯ ใครๆ คงจะได้เห็นกันบ้างในโทรทัศน์ว่ามีเด็กคนหนึ่งรูปร่างแข็งแรงคอยจูงสมเด็จฯ ข้าพเจ้าชมเสมอว่าโชคดีที่ได้รับใช้ใกล้ชิดอย่างนี้ เป็นลูกยังทำไม่ได้เท่าเขา สมเด็จฯ ทรงเล่าพระราชทานว่า ฉายฉานทำเครื่องถวายเสวยได้ดี เช่น ใช้ผักมาแกะมาล้างจัด ผักถวายได้สวย ขณะที่ยังร้อนๆ ถือว่าฉายฉานได้นำวิชาที่เรียนมาใช้เป็นประโยชน์

เมื่อสองสามปีก่อน ฉายฉานเป็นมะเร็งที่โพรงจมูก แต่สมัยนี้การแพทย์ก้าวหน้าจึงหายขาดได้ เมื่อหมอบอกว่าหาย เข้ามาบอกใข้าพเจ้าทันทีให้ยินดีกับเขา ไม่นึกเลยว่าจะมาเสียชีวิตแบบนี้ ฉายฉานไม่เคยทำบาปทำกรรมหนักหนา มีน้ำใจดีโอบอ้อมอารี มีความกตัญญู จึงหวังได้ว่าความดีของเขาจะช่วยให้วิญญาณเขาไปสู่สุคติในภพชาติหน้าอย่างที่เชื่อกัน”

เฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าตกที่จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2540

น่าเศร้า ที่โอกาสรับใช้เบื้องพระยุคลบาท ของฉายฉานจบลง เพราะ เหตุเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูม่าตกที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2540

เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งในขบวนเสด็จฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 6 ลำ เดินทางจากบ้านโต๊ะโมะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส มุ่งหน้ากลับพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เครื่องเกิดขัดข้อง และชนยอดเขา ตกกลางป่าบริเวณเทือกเขาลิจอ บ้านไอปาเกาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส เมื่อเวลา 19.45 น.

เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ เป็นเครื่องรุ่น AS-332L2 ซูเปอร์พูม่า Mk-II ผลิตโดยยูโรคอปเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส หมายเลข 3/40 สังกัดฝูงบินที่ 202 กองบินที่ 2 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ บรรทุกผู้โดยสารได้ 22 คน นักบิน 2 คน เป็นพระราชพาหนะลำใหม่ที่กองทัพอากาศไทยจัดถวายพระบรมวงศานุวงศ์ เริ่มประจำการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2539 มีอายุใช้งานไม่ถึง 50 ชั่วโมง

อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่เสียชีวิตรวม 14 คน คือ หนึ่งในนั้นคือ ฉายฉาน บุญลือพันธ์

หลังโศกนาฏกรรม กองทัพอากาศได้จัดซื้อเฮลิคอปเตอร์เบลล์ 412 ใช้เป็นเครื่องพระราชพาหนะแทน สำหรับเครื่องซูเปอร์พูม่าในฝูงบินนี้ก็ไม่ได้ใช้งานอีกเลย จนกระทั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ได้นำไปใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนในการจัดซื้อ เครื่องบินโดยสารสำหรับรับรองแขกวีไอพี และภารกิจของนายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร แอร์บัส เอ 319-115 เอ๊กซ์ ซีเจ “ไทยคู่ฟ้า” เมื่อ พ.ศ. 2545

