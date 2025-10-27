ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด
ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร คนขับรถบรรทุกชาวญี่ปุ่นชีวิตมาอย่างยากลำบาก เพิ่งมารู้ว่าตัวเองในวัย 60 ปีเป็นทายาทเศรษฐี แต่ถูกสลับตัวตอนเกิด
เรื่องราวสุดเหลือเชื่อถูกนำกลับมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์อีกครั้ง เมื่อคนขับรถบรรทุกชาวญี่ปุ่นผู้มีชีวิตยากจน ได้ค้นพบว่าตัวเองถูกสลับตัวกับลูกชายของครอบครัวผู้มั่งคั่งตั้งแต่แรกเกิด ทำให้เขาตัดสินใจฟ้องร้องโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศาลมีคำสั่งให้จ่ายเงินชดเชยแก่เขาเป็นเงิน 38 ล้านเยน (ประมาณ 8.12 ล้านบาท)
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 2013 และถูกนำมาเล่าอีกครั้งท่ามกลางกระแสข่าวการตามหาบุตรหลานที่หายไปในประเทศจีน
ศาลตัดสินให้โรงพยาบาลซัน-อิคูไค (San-ikukai Hospital) ในเขตสุมิดะ กรุงโตเกียว ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับชายวัย 60 ปีรายนี้ หลังจากที่โรงพยาบาลทำผิดพลาดสลับตัวเขากับทารกอีกคนหนึ่งหลังการคลอดในปี 1953
ความจริงไม่เคยถูกเปิดเผยเลยเป็นเวลาหกสิบปี จนกระทั่งลูกชายคนเล็กของครอบครัวเศรษฐีเริ่มรู้สึกไม่พอใจกับการดูแลบิดาของพี่ชายคนโต หลังจากแม่ของพวกเขาเสียชีวิต พี่ชายคนโตถูกกล่าวหาว่ายึดส่วนแบ่งมรดกของแม่ไว้เพื่อแลกกับการดูแลพ่อ แต่กลับส่งพ่อไปอยู่บ้านพักคนชราแทน
น้องชายจึงเริ่มสังเกตว่าพี่ชายคนโตหน้าตาไม่เหมือนพวกเขาเลย และนึกถึงคำพูดของแม่ผู้ล่วงลับที่เคยเล่าว่า เสื้อผ้าของพี่ชายคนโตเปลี่ยนไปหลังจากที่พยาบาลพาไปอาบน้ำที่โรงพยาบาล พวกเขาจึงนำบุหรี่ที่พี่ชายทิ้งไปส่งตรวจ DNA ในปี 2009 และผลยืนยันว่าพี่ชายคนโตไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับครอบครัวนี้เลย
จากการตรวจสอบบันทึกของโรงพยาบาล ทำให้ครอบครัวนี้สามารถติดตามไปจนพบคนขับรถบรรทุกในโตเกียว ซึ่งเป็นทารกที่เกิดก่อนทารกอีกคนเพียง 13 นาที โดยคนขับรถบรรทุกต้องเผชิญกับชีวิตที่ยากจน พ่อบุญธรรมเสียชีวิตตั้งแต่เขาอายุเพียง 2 ขวบ เขาต้องทำงานพาร์ทไทม์เพื่อเรียนจบมัธยมปลาย และมักถูกแม่และเพื่อนบ้านทักอยู่เสมอว่าหน้าตาไม่เหมือนพ่อแม่ ส่วนทางด้านทายกที่ถูกสลับกลับได้รับการศึกษาที่ดีและกลายเป็นเจ้าของบริษัท โดยมีน้องชายอีกสามคนเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเช่นกัน
น่าเศร้าที่ในขณะที่คนขับรถบรรทุกทราบความจริงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดทั้งสองของเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว ทำให้เขาไม่มีโอกาสได้พบกับครอบครัวที่แท้จริง
ผู้พิพากษามาซาโทชิ มิยาซากะ สนับสนุนข้อเรียกร้องของคนขับรถบรรทุก เพราะ “เขาถูกแยกจากพ่อแม่ทางสายเลือดทันทีตั้งแต่แรกเกิด และจะไม่มีวันได้พบพวกเขาอีกเลย” ผู้พิพากษาเสริมว่า เขาสมควรได้รับค่าชดเชย เนื่องจาก “เขาควรจะเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมทางการเงินที่สะดวกสบาย”
