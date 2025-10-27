ข่าวดาราบันเทิง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 22:15 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:22 น.
50
เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

เพิ่งหย่าได้ไม่นาน ก็ไม่โสดแล้ว เคที เพร์รี นักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ เปิดตัวความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีสุดฮอตของแคนาดาอย่างเป็นทางการ

เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งคู่ควงกันไปออกเดตหวานฉ่ำที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 41 ปีของเคที

TMZ สื่อบันเทิงดังรายงานว่า การออกเดตอย่างเป็นทางการครั้งแรกนี้ คู่รักข้าวใหม่ปลามัน เลือกไปชมโชว์คาบาเรต์ชื่อดังที่ Crazy Horse Paris แน่นอนว่ามีกองทัพปาปารัซซี่ไปดักรอทำข่าวที่ด้านหน้า

TMZ ยังได้วิดีโอสุดพิเศษมาด้วย หลังการแสดงจบลง เคทีกับจัสตินเดินจูงมือกันออกมาอย่างเปิดเผย มีแฟนคลับคนหนึ่งยื่นดอกกุหลาบให้เคทีพร้อมอวยพรวันเกิดเธอ

จากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปขึ้นรถที่จอดรอ ท่ามกลางเสียงชัตเตอร์ที่ดังรัว สื่อรายงานว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมาก มีความสุขสุดๆ

ก่อนหน้านี้ ข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม มีคนเห็นทั้งสองไปทานอาหารค่ำด้วยกันที่มอนทรีออล ตามด้วยการไปเดินเล่นในสวน Mount Royal Park ไม่นาน จัสตินก็ไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ต “Lifetimes” ของเคทีที่มอนทรีออลด้วย

ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้เอง เมื่อ TMZ เผยแพร่ภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เป็นภาพทั้งคู่กอดจูบกันอย่างดูดดื่มบนเรือยอชต์ส่วนตัวนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย

ขอแสดงความยินดีกับคู่รักใหม่ สุขสันต์วันเกิดเคทีด้วย!

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ บันเทิง

เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

21 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

3 นาที ที่แล้ว
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว ข่าวในพระราชสำนัก

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

29 นาที ที่แล้ว
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน ข่าวต่างประเทศ

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่ เลขเด็ด

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สามีจีนสุดเซ็ง เมียเชื่อคำ “หมอดูออนไลน์” ทักสามีนอกใจ สามีทนไม่ไหวต้องให้ตำรวจมาไกล่เกลี่ย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณหญิงพจมาน พินทองทา ข่าว

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซินดี้&quot; เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเพจพี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ พรชิตา&quot; เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 - 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม ข่าว

ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร่แร์เอิร์ธ mou ตอบข้อสงสัย ข่าวการเมือง

เคลียร์จบทุกประเด็น MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวรรคต เดือน ตุลาคม ข่าว

“ตุลาคมอาดูร” เดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชาดา&quot; สวนกลับปมตั้ง &quot;ธรรมนัส&quot; คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ข่าว

“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง ข่าวในพระราชสำนัก

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนเรือ-รถบุปผชาติ พิธีแห่หลวงปู่ปานคลองด่าน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด พิธีหลวงปู่ปานคลองด่าน ทะเบียนเรือ-รถแห่ 115 ปี แห่งศรัทธา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 22:15 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 17:22 น.
50
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่ใช่ภาพตัดต่อ หมาลาบราดอร์จีนสุดเจ๋ง ขับสกู๊ตเตอร์ลงถนนใหญ่ จนตำรวจต้องโบกเรียก

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

น้อยคนรู้จัก ‘ฉายฉาน บุญลือพันธ์’ ธิดาบุญธรรมในสมเด็จพระพันปีหลวง เสียดายจากไปเร็ว

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

สลด หนุ่มที่ปรึกษา ม.ดัง ฆ่ารัดคอแฟน จุดไฟเผาบ้าน ย่างสดลูกน้อยวัย 4 วัน

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ส่องเลขเด็ดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงกระบี่

แห่ส่อง เลขเด็ด นายกฯ อนุทิน ลงพื้นที่กระบี่ จับตาทะเบียนรถตู้ดำ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button