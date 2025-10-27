เปิดตัวแล้ว นักร้องดัง ควง อดีตนายกฯ ฉลองวันเกิดที่ปารีส จูงมือหวานฉ่ำ

เพิ่งหย่าได้ไม่นาน ก็ไม่โสดแล้ว เคที เพร์รี นักร้องสาวซูเปอร์สตาร์ เปิดตัวความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับ จัสติน ทรูโด อดีตนายกรัฐมนตรีสุดฮอตของแคนาดาอย่างเป็นทางการ
เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งคู่ควงกันไปออกเดตหวานฉ่ำที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อฉลองวันเกิดครบรอบ 41 ปีของเคที
TMZ สื่อบันเทิงดังรายงานว่า การออกเดตอย่างเป็นทางการครั้งแรกนี้ คู่รักข้าวใหม่ปลามัน เลือกไปชมโชว์คาบาเรต์ชื่อดังที่ Crazy Horse Paris แน่นอนว่ามีกองทัพปาปารัซซี่ไปดักรอทำข่าวที่ด้านหน้า
TMZ ยังได้วิดีโอสุดพิเศษมาด้วย หลังการแสดงจบลง เคทีกับจัสตินเดินจูงมือกันออกมาอย่างเปิดเผย มีแฟนคลับคนหนึ่งยื่นดอกกุหลาบให้เคทีพร้อมอวยพรวันเกิดเธอ
จากนั้นทั้งคู่ก็เดินไปขึ้นรถที่จอดรอ ท่ามกลางเสียงชัตเตอร์ที่ดังรัว สื่อรายงานว่าทั้งคู่ดูเหมาะสมกันมาก มีความสุขสุดๆ
ก่อนหน้านี้ ข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม มีคนเห็นทั้งสองไปทานอาหารค่ำด้วยกันที่มอนทรีออล ตามด้วยการไปเดินเล่นในสวน Mount Royal Park ไม่นาน จัสตินก็ไปปรากฏตัวในคอนเสิร์ต “Lifetimes” ของเคทีที่มอนทรีออลด้วย
ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาคมนี้เอง เมื่อ TMZ เผยแพร่ภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เป็นภาพทั้งคู่กอดจูบกันอย่างดูดดื่มบนเรือยอชต์ส่วนตัวนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนีย
ขอแสดงความยินดีกับคู่รักใหม่ สุขสันต์วันเกิดเคทีด้วย!
