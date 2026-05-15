อาลัย กัปตันเอ็ด ป่วยกะทันหัน จากไปอย่างสงบ ผู้ทุ่มเทอนุรักษ์สัตว์ทะเลกว่า 20 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 16:04 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 16:04 น.
อาลัย กัปตันเอ็ดวาลโด ป่วยกะทันหัน เสียชีวิตอย่างสงบ เชิดชูเกียรตินักบินอาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากกว่า 20 ปี ปิดตำนานเครื่องบินสีเหลืองผู้พิทักษ์ท้องทะเลไทย

โซเชียลแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ คุณเอ็ด หรือ กัปตันเอ็ดวาลโด แองเจลโล่ ลอยกอรรี่ (Mr. Eduardo Angelo Loigorri) เสียชีวิตอย่างสงบจากอาการป่วยกะทันหัน ครอบครัวแจ้งกำหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2569 ณ วัดป่าแพ่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ขณะเดียวกัน สมาคม Friends Flying Club ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ Mr. Eduardo Angelo Loigorri หรือ “คุณเอ็ด” นักบินอาสาสมัครผู้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และหัวใจให้กับภารกิจอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยมายาวนานเกือบ 20 ปี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณเอ็ดได้ใช้ทักษะการบินและเครื่องบินส่วนตัว ร่วมสนับสนุนภารกิจสำรวจทางอากาศเพื่อศึกษา พะยูน โลมาอิรวดี และสัตว์ทะเลหายากอีกมากมาย โดยไม่เคยหวังผลตอบแทน

เครื่องบินสีเหลืองของเขา ไม่ได้เป็นเพียงอากาศยานสำหรับการสำรวจ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเสียสละ ความมุ่งมั่น และความรักต่อท้องทะเลไทยอย่างแท้จริง

แม้วันนี้จะไม่มีภาพเครื่องบินสีเหลืองบินผ่านท้องฟ้าอีกต่อไป แต่ผลงาน ความทุ่มเท และแรงบันดาลใจของคุณเอ็ด จะยังคงอยู่ในหัวใจของนักบิน นักอนุรักษ์ และคนรักทะเลตลอดไป

สมาคม Friends Flying Club ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว ผู้ใกล้ชิด และทีมงานทุกท่าน ขอให้เที่ยวบินครั้งสุดท้ายของคุณเอ็ดเต็มไปด้วยความสงบ บนท้องฟ้าที่เขารักตลอดไป

สมาคม Friends Flying Club ไว้อาลัยกัปตันเอ็ดวาลโด ลอยกอรรี่เสียชีวิต
