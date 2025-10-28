“โรม” สวน “ชาดา” โจรจะช่วยโจร ปมตั้ง “ธรรมนัส” ปราบสแกมเมอร์
รังสิมันต์ โรม สวน ชาดา กรณีตั้ง ธรรมนัส เป็นประธานคณะทำงานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ โจรไม่ได้ปราบโจร แต่โจรจะมาช่วยโจร
จากกรณีที่ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่แต่งตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ว่า “ทำไมคุณไม่เข้าใจว่าเอาโจรไปปราบโจรดีไหมล่ะ” นั้น
ล่าสุดนายรังสิมันต์ โรม สส.พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นนี้ว่า “โจรไม่ได้ปราบโจร แต่โจรจะมาช่วยโจร
รัฐบาลนี้นอกจากคิดผิดที่ไม่ปลดธรรมนัสแล้ว กลับส่งเสริมให้ธรรมนัสมีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจอะไรเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องสแกมเมอร์เลย วันนี้ถ้าเราอยากปราบปรามอาชญากรรมเหล่านี้ เราต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายประเทศ ถามว่าเห็นหน้าคุณธรรมนัส ต่างชาติเขาจะว่าอย่างไร ปราบโจร หรือ ช่วยโจร หรือหนักกว่านั้นคือเป็นโจร
ผมอยากให้รัฐบาลนี้ทบทวนอีกครั้ง ไม่ใช่แค่ทบทวนเรื่องบทบาทขอฃคุณธรรมนัส กับแก๊งสแกมเมอร์กัมพูชาเท่านั้น แต่รวมถึงต้อง “ปลดจากการเป็นรัฐมนตรี” และเร่งปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง ถ้ารัฐบาลนี้ไม่ได้รับประโยชน์ใดๆจากสแกมเมอร์ นี่คือโอกาสที่คุณอนุทินในฐานะนายกจะเร่งทำงานในเรื่องนี้
ส่วนตัวผม ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ผมจะเชิญคุณธรรมนัส คุณนฤมล คุณวรภัค และคุณวรามาสอบข้อเท็จจริงเรื่องความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซ็น ”
