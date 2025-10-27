ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 10:34 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 10:34 น.
58

โพสต์ไวรัล เด็กน้อยเดินเคาะตามรถ ขอเงินไปรักษาป้าที่ป่วยหนัก ก่อนชาวเน็ตเห็นพ้องว่า ป้าที่ป่วยนั้นเป็นรูปของ เลดี้ กาก้า (Lady Gaga)

เรื่องของเรื่องเริ่มต้นมาจากบัญชีผู้ใช้งาน X ที่ชื่อว่า @itsbloodyj ได้โพสต์ภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างรถบนถนน ที่คาดว่าน่าจะเป็นประเทศสเปน ระหว่างนั้น เด็กน้อยคนดังกล่าวได้เดินมายื่นแก้วกระดาษให้ 1 ใบเพื่อเป็นการขอเงิน โดยบอกว่าจะนำเงินที่ได้ไปรักษาคุณป้าที่กำลังป่วยหนัก

เจ้าของโพสต์ได้นำภาพนี้มาโพสต์รูปดังกล่าว พร้อมข้อความว่า “Not this boy asking for money on the street for his “sick aunt” using a photo of Lady Gaga” หรือแปลเป็นไทยก็คือ “ไม่เอาน่า เด็กผู้ชายคนนี้มาขอเงินตามท้องถนนสำหรับ ‘ป้าที่ป่วย’ โดยใช้รูปของเลดี้ กาก้า!”

ภาพดังกล่าวเป็นภาพของ เลดี้ กาก้า ศิลปินตัวท็อปของวงการ ซึ่งรูปดังกล่าวมาจากมิวสิกวิดีโอเพลง Marry The Night ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2011 หรือ 14 ปีที่แล้ว

หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดชมมากกว่า 8 ล้านครั้ง พร้อมข้อความหยอกล้อต่างๆนานาถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

“ฉันนี่ถึงกับกรีดร้องเลย”

“แต่อย่างน้อยเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือป้าของเขาที่ป่วย นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด”

“บางทีป้าของเขาอาจจะหน้าตาคล้ายกับ เลดี้ กาก้า ก็ได้นะ?”

“การตลาดแบบใหม่ของเลดี้ กาก้า แหงๆ”

“ไม่เอาน่า ฉันคิดว่าเขาอยากจะช่วยเลดี้ กาก้า จริงๆ”

อ้างอิง : X @itsbloodyj

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด บันเทิง

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

1 นาที ที่แล้ว
ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน ข่าวต่างประเทศ

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

7 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว ด้าน &quot;บอสณวัฒน์&quot; ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น ข่าว

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

14 นาที ที่แล้ว
เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ ข่าว

เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

30 นาที ที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติจากสื่อหลัก วิธีติดริบบิ้นดำไว้อาลัย พระพันปีหลวง ตำแหน่ง-ขนาด-รูปแบบ การติดที่ &quot;หน้าอกซ้าย&quot; หรือ &quot;ต้นแขนซ้าย&quot; พร้อมข้อควรระวัง ข่าว

คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ

31 นาที ที่แล้ว
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

34 นาที ที่แล้ว
นเรนทรา โมดี นายกฯ อินเดีย แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าว

นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต

41 นาที ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

42 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถเคลื่อนพระศพ เวลา-วันที่ สวรรคต เลขอายุ 93 พรรษา เลขเด็ด

เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถ

45 นาที ที่แล้ว
ระเบิดป่วนใต้ นราธิวาสวันนี้ 27 ตุลาคม ข่าวอาชญากรรม

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลรางวัล &quot;หวยลาวพัฒนา&quot; 20.00 น. คืนนี้ 27 ตุลาคม 2568 พร้อมเปิดปูมหลังสถิติ 3 งวดล่าสุด (24, 22, 20 ต.ค.) เพื่อใช้อ้างอิงแนวโน้ม หวยลาว

หวยลาววันนี้ 27 ต.ค. 68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา ถ่ายทอดสดคืนนี้ 2 ทุ่มตรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.นฤมล แจงชัดกรณีงดงานรื่นเริงช่วงถวายความอาลัย ไม่กระทบ กีฬาสี-จตุรมิตร ข่าว

นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระพันปีหลวง &quot;สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง “สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจปารีสรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายละเอียดการเปิดให้ประชาชน ถวายสักการะพระบรมศพ ข่าว

รายละเอียดเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 27 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี, พระวรราชมารดา, ฮุน มาเนต และ รมว.กลาโหม ร่วมส่งสารแสดงความเสียพระราชหฤทัย สื่อชี้เป็นการทิ้งความบาดหมาง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเดินทาง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมมหาราชวัง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูแลตัวเองในภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชน จัดทีมเยียวยาห้วงถวายความอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือขายชุดดำในราคาที่เหมาะสม ข่าว

คุมเข้ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำ ไม่ปิดป้าย-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 9 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สร้างภาพชุดดำ ชุดไทยจิตรลดา ด้วย AI Gemini ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกระซวกแทง &quot;เจ้าโลก&quot; คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มกระซวกแทง “เจ้าโลก” คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี ข่าว

ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนักเข้า ICU โพสต์ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 10:34 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 10:34 น.
58
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เก้า เกริกพล ยินยันไม่ได้เลิก ครูเคท เผยภรรยาป่วยซึมเศร้าหลังคลอด

เก้า เกริกพล เคลียร์ปมรักร้าว ยังรักกันดี-ไม่ใช่คอนเทนต์ ภรรยาอารมณ์สวิงหลังคลอด

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว ด้าน &quot;บอสณวัฒน์&quot; ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ

เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
สรุปแนวปฏิบัติจากสื่อหลัก วิธีติดริบบิ้นดำไว้อาลัย พระพันปีหลวง ตำแหน่ง-ขนาด-รูปแบบ การติดที่ &quot;หน้าอกซ้าย&quot; หรือ &quot;ต้นแขนซ้าย&quot; พร้อมข้อควรระวัง

คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button