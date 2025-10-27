ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง
โพสต์ไวรัล เด็กน้อยเดินเคาะตามรถ ขอเงินไปรักษาป้าที่ป่วยหนัก ก่อนชาวเน็ตเห็นพ้องว่า ป้าที่ป่วยนั้นเป็นรูปของ เลดี้ กาก้า (Lady Gaga)
เรื่องของเรื่องเริ่มต้นมาจากบัญชีผู้ใช้งาน X ที่ชื่อว่า @itsbloodyj ได้โพสต์ภาพของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างรถบนถนน ที่คาดว่าน่าจะเป็นประเทศสเปน ระหว่างนั้น เด็กน้อยคนดังกล่าวได้เดินมายื่นแก้วกระดาษให้ 1 ใบเพื่อเป็นการขอเงิน โดยบอกว่าจะนำเงินที่ได้ไปรักษาคุณป้าที่กำลังป่วยหนัก
เจ้าของโพสต์ได้นำภาพนี้มาโพสต์รูปดังกล่าว พร้อมข้อความว่า “Not this boy asking for money on the street for his “sick aunt” using a photo of Lady Gaga” หรือแปลเป็นไทยก็คือ “ไม่เอาน่า เด็กผู้ชายคนนี้มาขอเงินตามท้องถนนสำหรับ ‘ป้าที่ป่วย’ โดยใช้รูปของเลดี้ กาก้า!”
Not this boy asking for money on the street for his “sick aunt” using a photo of Lady Gaga 😭😭😭 pic.twitter.com/0SiHUU80UL
— 🎃 (@itsbloodyj) October 12, 2025
ภาพดังกล่าวเป็นภาพของ เลดี้ กาก้า ศิลปินตัวท็อปของวงการ ซึ่งรูปดังกล่าวมาจากมิวสิกวิดีโอเพลง Marry The Night ที่ปล่อยออกมาเมื่อปี 2011 หรือ 14 ปีที่แล้ว
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดชมมากกว่า 8 ล้านครั้ง พร้อมข้อความหยอกล้อต่างๆนานาถึงเหตุการณ์ดังกล่าว
“ฉันนี่ถึงกับกรีดร้องเลย”
“แต่อย่างน้อยเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือป้าของเขาที่ป่วย นั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด”
“บางทีป้าของเขาอาจจะหน้าตาคล้ายกับ เลดี้ กาก้า ก็ได้นะ?”
“การตลาดแบบใหม่ของเลดี้ กาก้า แหงๆ”
“ไม่เอาน่า ฉันคิดว่าเขาอยากจะช่วยเลดี้ กาก้า จริงๆ”
อ้างอิง : X @itsbloodyj
