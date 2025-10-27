หนุ่มกระซวกแทง “เจ้าโลก” คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 08:51 น.
149
ตำรวจในเขตเดโอเรีย รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย เปิดเผยเหตุการณ์สะเทือนใจ ชายคนหนึ่งก่อเหตุตัดอวัยวะเพศของคู่นอนชายด้วยความโกรธแค้น หลังพบว่าลูกสาววัยเยาว์ของตนถูกคู่นอนข่มขืนจนเลือดออก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์(ตามเวลาท้องถิ่น) ตำรวจได้จับกุมชายผู้ก่อเหตุข่มขืน (คู่นอน) พร้อมควบคุมตัวผู้เป็นพ่อไว้เช่นกัน ทั้งคู่ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลในเดโอเรีย แต่ต่อมา ชายผู้ก่อเหตุข่มขืนถูกส่งตัวต่อไปยังวิทยาลัยการแพทย์ บาบา รากาฟ ดาส (BRD) ในเมืองโกรักขปุระ เนื่องจากอาการยังคงวิกฤต

นายแพทย์ เอชเค มิชรา หัวหน้าแพทย์ วิทยาลัยการแพทย์มหาฤๅษี เทวราหว่า บาบา (ที่เดโอเรีย) กล่าวว่า ผู้ต้องหาคดีข่มขืนได้รับบาดเจ็บรุนแรง เขาถูก “แทงซ้ำ ๆ ที่อวัยวะเพศ” จนอาการสาหัส

ซูนิล กุมาร ซิงห์ ผู้กำกับการตำรวจ (ฝ่ายใต้) ของเดโอเรีย ยืนยันว่า พ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจคูคุนดู เรื่องที่ลูกสาวของเขาถูกข่มขืน ตำรวจจึงดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุข่มขืนภายใต้กฎหมายอาญา (BNS) และกฎหมายคุ้มครองเด็กจากการล่วงละเมิดทางเพศ

พ่อของเด็กหญิงทำงานเป็นนักเต้นในวงดนตรีท้องถิ่น ส่วนคู่นอนของเขาเป็นกรรมกร ทั้งสองพักอยู่ห้องเดียวกัน “ใช้ชีวิตเหมือนคู่รัก” มาหลายเดือนแล้ว พ่อของเด็กได้แยกทางกับภรรยา เนื่องจากเขามี “รสนิยมทางเพศที่เปลี่ยนไป” ลูกสาวของเขาเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่กับเขาได้ไม่นาน

ระหว่างการสอบสวน ผู้เป็นพ่อสารภาพว่า เขามีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ต้องหาที่ก่อเหตุข่มขืนจริง ขณะนี้ตำรวจได้ส่งตัวเด็กหญิงไปตรวจร่างกายแล้ว

