ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล
ร้องซี้ด ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว ปีนี้พิเศษสุด เพิ่มทีมนายตำรวจหญิง คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิตจากเวที ‘Mr. Police’ สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน
กลับมาให้ใจสั่นอีกครั้ง ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ ประจำปี 2026 ของเกาหลีใต้ เริ่มวางจำหน่ายแล้ว เป้าหมายเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กที่ตกเป็นเหยื่อการทารุณกรรม จะเปิดจำหน่ายทางออนไลน์ (เช่น ร้านหนังสือ Kyobo และ Spomax) ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม ปีหน้า
โครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี 2018 โดยกลุ่มนายตำรวจที่ใช้เงินส่วนตัวจัดทำขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของอาชญากรรมทารุณกรรมเด็ก ช่วยเหลือเหยื่อ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา พวกเขาบริจาครายได้ทั้งหมดให้กับองค์กรการกุศล เช่น Fruit of Love, Salvation Army และ Good Neighbors ยอดบริจาคสะสมปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านวอน (ราว 2.4 ล้านบาท) เงินส่วนนี้นำไปใช้ในการรักษา ฟื้นฟูสุขภาพจิตใจ สนับสนุนค่าครองชีพให้เด็กๆ
สำหรับปฏิทินปี 2025 มีนายตำรวจทั่วประเทศได้รับเลือก 49 นาย พวกเขาผ่านการแข่งขันสุดเข้มข้นจากเวที ‘Mr. Police Contest ครั้งที่ 2’
ในบรรดานายแบบตำรวจ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ร้อยตำรวจโท ฮงจินฮยอก (ตำรวจเชจู) ตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อภรรยาของเขาที่กำลังต่อสู้กับโรคหายากที่รักษาไม่หายมานาน พันตำรวจโท ซงมุนฮัก (ตำรวจเชจู) เป็นสมาชิกรุ่นใหญ่ที่อาวุโสที่สุด เขาจะเกษียณอายุในปีหน้า เขาอยากแสดงให้รุ่นน้องเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสุขภาพ พันตำรวจโท ยุนซองจุน (หัวหน้าทีมปราบปรามยาเสพติด แทกู) เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะอยากโชว์ “ด้านเท่ๆ” ของลูกชายให้แม่ของเขาได้เห็น ซึ่งกำลังพักฟื้นจากการผ่าตัดมะเร็งลำไส้
ปีแรกของทีมนายตำรวจหญิง
ความพิเศษสุดของปีนี้คือ เปิดตัวทีมนายแบบ “นายตำรวจหญิงฟิตเนส” (Female Police Fitness) เป็นครั้งแรก มีนายตำรวจหญิง 8 นายได้รับเลือก สร้างความสนใจอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ สิบตำรวจตรีหญิง ยออึนจู (ตำรวจปูซาน) เธอสูญเสียแม่ตั้งแต่อายุ 12 ปี เริ่มออกกำลังกายเพื่อเอาชนะสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก จนกระทั่งได้เป็นตำรวจ
อีกท่านคือ ร้อยตำรวจโทหญิง พัคโซฮยอน (ตำรวจคยองนัม) เธอเป็นตำรวจสายสืบสวนมากประสบการณ์ 24 ปี เข้าร่วมโครงการเพราะอยากช่วยเหลือเด็กๆ ที่มีรายได้น้อย
ที่สำคัญ รายได้จากการจำหน่ายปฏิทินในส่วนของตำรวจหญิง จะนำไปบริจาคเพื่อซื้อผ้าอนามัยให้กับเด็กผู้หญิงในครอบครัวที่มีรายได้น้อยโดยเฉพาะ
ร้อยตำรวจโท พัคซองยง (ตำรวจคยองกี นัมบู) ผู้ริเริ่มโครงการนี้ กล่าวว่า “ผมรู้ว่าอาจมีคนมองกิจกรรมนอกเครื่องแบบของตำรวจในหลากหลายแง่มุม แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจความหมายที่ยิ่งใหญ่ก่อนว่า งานที่เราทำนี้คือแสงสว่างหนึ่งเส้นที่ส่องไปยังเด็กๆ ที่กำลังเจ็บปวดจากการถูกทารุณกรรม พวกเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดจนถึงวินาทีที่ส่งมอบเงินบริจาค”
