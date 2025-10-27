ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

ก.ล.ต. ดำเนินคดี ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ซีอีโอ TKN กับพวกรวม 5 ราย ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับรวม 16.39 ล้านบาท
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคล 5 ราย กรณีซื้อหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) โดยอาศัยข้อมูลภายใน บุคคลทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต็อบ)
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
นางพนิดา วิริยะกิจนุกูล
นางสาวฐิติรัตน์ ภานุวัฒน์วนิชย์
นายจักรพันธ์ ชาติปรีชา
ก.ล.ต. สั่งให้บุคคลทั้ง 5 ราย ชำระเงินรวม 16,392,684 บาท พร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร
การตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2565 บุคคลทั้ง 5 ราย ได้ซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งส่งผลบวกต่อราคาหุ้น
ข้อมูลภายในดังกล่าว คือ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิ 179.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (รอบพิเศษ) ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น
นายอิทธิพัทธ์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับนายณัชชัชพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) ได้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในนี้
นายอิทธิพัทธ์ได้ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางพนิดาส่ วนนายณัชชัชพงศ์ ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีของนางสาวฐิติรัตน์กับนายจักรพันธ์
การซื้อหุ้นเกิดขึ้นก่อนที่ TKN จะเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ลงโทษผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย ดังนี้
นายอิทธิพัทธ์ ชำระเงินรวม 11,601,063 บาท (ค่าปรับ, ชดใช้ผลประโยชน์, ค่าใช้จ่าย ก.ล.ต.) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 20 เดือน
นายณัชชัชพงศ์ ชำระเงินรวม 2,916,030 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 14 เดือน
นางพนิดา (ผู้สนับสนุน) ชำระเงินรวม 625,197 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 13 เดือน
นางสาวฐิติรัตน์ (ผู้สนับสนุน) ชำระเงินรวม 625,197 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 9 เดือน
นายจักรพันธ์ (ผู้สนับสนุน) ชำระเงินรวม 625,197 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 9 เดือน
การห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำผิดลงนามในบันทึกยินยอม หากไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งต่อไป
