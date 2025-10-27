การเงินเศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 18:55 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 18:55 น.
50

ก.ล.ต. ดำเนินคดี ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ซีอีโอ TKN กับพวกรวม 5 ราย ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับรวม 16.39 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยการดำเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับบุคคล 5 ราย กรณีซื้อหุ้นบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) (TKN) โดยอาศัยข้อมูลภายใน บุคคลทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต็อบ)

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

นางพนิดา วิริยะกิจนุกูล

นางสาวฐิติรัตน์ ภานุวัฒน์วนิชย์

นายจักรพันธ์ ชาติปรีชา

ก.ล.ต. สั่งให้บุคคลทั้ง 5 ราย ชำระเงินรวม 16,392,684 บาท พร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

การตรวจสอบพบว่า ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม – 9 พฤศจิกายน 2565 บุคคลทั้ง 5 ราย ได้ซื้อหุ้น TKN โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อประชาชน ซึ่งส่งผลบวกต่อราคาหุ้น

ข้อมูลภายในดังกล่าว คือ ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2565 ของ TKN ที่มีกำไรสุทธิ 179.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (รอบพิเศษ) ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น

นายอิทธิพัทธ์ ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับนายณัชชัชพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ) ได้รู้หรือครอบครองข้อมูลภายในนี้

นายอิทธิพัทธ์ได้ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางพนิดาส่ วนนายณัชชัชพงศ์ ซื้อหุ้น TKN ผ่านบัญชีของนางสาวฐิติรัตน์กับนายจักรพันธ์

การซื้อหุ้นเกิดขึ้นก่อนที่ TKN จะเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษทางแพ่ง (ค.ม.พ.) มีมติให้ลงโทษผู้กระทำผิดทั้ง 5 ราย ดังนี้

นายอิทธิพัทธ์ ชำระเงินรวม 11,601,063 บาท (ค่าปรับ, ชดใช้ผลประโยชน์, ค่าใช้จ่าย ก.ล.ต.) ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 20 เดือน

นายณัชชัชพงศ์ ชำระเงินรวม 2,916,030 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 14 เดือน

นางพนิดา (ผู้สนับสนุน) ชำระเงินรวม 625,197 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 13 เดือน

นางสาวฐิติรัตน์ (ผู้สนับสนุน) ชำระเงินรวม 625,197 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 9 เดือน

นายจักรพันธ์ (ผู้สนับสนุน) ชำระเงินรวม 625,197 บาท ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร 9 เดือน

การห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้กระทำผิดลงนามในบันทึกยินยอม หากไม่ยินยอม ก.ล.ต. จะส่งเรื่องให้อัยการฟ้องคดีต่อศาลแพ่งต่อไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

15 วินาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ก.ล.ต. เชือด ‘ต๊อบ เถ้าแก่น้อย’ ฐานใช้อินไซด์ซื้อหุ้น สั่งปรับ 11.6 ล้านบาท

5 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

แจ้งข่าวเศร้า วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2568 หลังคนแห่เช็กปฏิทิน หวังวันหยุดยาว

26 นาที ที่แล้ว
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน ข่าวในพระราชสำนัก

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

60 นาที ที่แล้ว
คุณหญิงพจมาน พินทองทา ข่าว

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ขอบคุณ ชาดา ที่ทำให้รู้เจนตาของนายกฯ หลังให้สัมภาษณ์ โจรปราบโจร ข่าว

ไอซ์ รักชนก ขอบคุณชาดา หลังชม ‘วรภัค’ มีสปีริตลาออก เปิดใจปม ธรรมนัส-กัน จอมพลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ซินดี้&quot; เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“ซินดี้” เล่าเรื่องราวประทับใจ ได้ถวายงานเดินแบบผ้าไทย ต่อหน้าพระพักตร์ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของเพจพี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! เจ้าของเพจดัง “พี่แหม่ม หัวใจใหญ่กว่ามะเร็ง” จ้างแม่บ้านวางยาพิษหวังดับสามี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เบนซ์ พรชิตา&quot; เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย &quot;สมเด็จพระพันปีหลวง&quot; บันเทิง

“เบนซ์ พรชิตา” เผยภาพความภูมิใจ ครั้งเคยถวายงาน แฟชั่น-โชว์ผ้าไทย “สมเด็จพระพันปีหลวง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
AMT Skincare ประกาศขอความร่วมมือแต่งกายโทนขาว-ดำ (26 ต.ค. 68 - 23 ม.ค. 69) พร้อมสวัสดิการจัดซื้อชุด โซเชียลชื่นชม ข่าว

ชื่นชมบริษัทดัง แจกเงินพนักงาน 2.5 พันบาท ซื้อชุดไว้ทุกข์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร่แร์เอิร์ธ mou ตอบข้อสงสัย ข่าวการเมือง

เคลียร์จบทุกประเด็น MOU “แร่แรร์เอิร์ธ” เปิดคลิปเต็มนายกฯ ย้ำชัดไม่ผูกมัด-ยึดหลักกฎหมายไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสต์ถึง หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาด พิธีกรคนดัง-ทนาย พูดไม่ตรงกัน เฉลยเรื่องใหญ่เพราะหมายศาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวรรคต เดือน ตุลาคม ข่าว

“ตุลาคมอาดูร” เดือนแห่งความโศกเศร้าของปวงชนชาวไทย สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชาดา&quot; สวนกลับปมตั้ง &quot;ธรรมนัส&quot; คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน ข่าว

“ชาดา” สวนกลับปมตั้ง “ธรรมนัส” คุมทีมปราบสแกมเมอร์ เชื่อทำงานได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดสิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

แนวปฏิบัติ ชุดกากี ไว้อาลัย ติดริบบิ้น ข้าราชการ แต่งอย่างไรถึงเหมาะสม ไว้ทุกข์สมเด็จพระพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนการตั้งโต๊ะหมู่ 9 ชั้น แสดงความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต้องใช้ฉากขาว-ดำ วางพานพุ่มทอง-เงินอย่างไรให้ถูกทิศ และตำแหน่งเครื่องทองน้อยที่ถูกต้อง ข่าวในพระราชสำนัก

วิธีจัดโต๊ะหมู่บูชา ถวายอาลัย “พระพันปีหลวง” ถูกต้องเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

วิธีเติมเงิน G-wallet ใช้จ่ายคนละครึ่งพลัส เริ่ม 29 ต.ค.นี้ 4 ช่องทางง่าย ๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยแห่ส่องเลขเด็ดทะเบียนเรือ-รถบุปผชาติ พิธีแห่หลวงปู่ปานคลองด่าน 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ด พิธีหลวงปู่ปานคลองด่าน ทะเบียนเรือ-รถแห่ 115 ปี แห่งศรัทธา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เล่าประวัติ ‘พระที่นั่งพิมานรัตยา’ จาก ‘ห้องบรรทม’ ส่วนพระองค์ สู่ ‘ที่สรงน้ำพระบรมศพ’ แห่งราชวงศ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบแดงชนาธิป ข่าวกีฬา

ดูคลิปเต็ม “ชนาธิป” โดนใบแดงในไทยลีก เปิดใจถึงกรรมการทำแฟนบอลคอมเมนต์สนั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ เสียใจ ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง ข่าว

ทักษิณ เสียใจ ไม่มีโอกาสกราบพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชื่นชม ตำรวจสน.พระราชวัง ช่วยยายพลัดหลงตอนถวายความอาลัย-ส่งกลับบ้านปลอดภัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ททท. แจ้งเลื่อนงาน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 แสดงแสงสีเสียงริมเจ้าพระยา เดิมกำหนด 1 พ.ย.–15 ธ.ค. เพื่อความเหมาะสมช่วงไว้ทุกข์ สื่อคาดอาจเริ่มใหม่ 1 ธ.ค. รอยืนยัน ท่องเที่ยว

ททท. สั่งเลื่อน วิจิตรเจ้าพระยา 2568 งดแสดงพลุ งานรื่นเริง ถวายความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอสณวัฒน์&quot; โดนทัวร์ลงยับ หลังไม่จบ แม้ &quot;กัน จอมพลัง&quot; โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว ข่าว

กระแสตีกลับ “บอสณวัฒน์” หลังไม่จบ แม้ “กัน จอมพลัง” โอนเงินส่วนตัวคืนแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 18:55 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 18:55 น.
50
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุงขับรถบรรทุกญี่ปุ่นฟ้องรพ. หลังรู้ความจริงในวัย 60 ปีว่าเป็น “ทายาทเศรษฐี” เหตุถูกสลับตัวตอนเกิด

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
ท่านอ้น โพสต์ ระลึกถึง สมเด็จพระพันปีหลวง ความผูกพันและพระมหากรุณาธิคุณสมัยทรงพระเยาว์ ทั้งเรื่องบวชถวาย การเสด็จเยี่ยมที่อังกฤษ และการสอนเปียโน

ท่านอ้น โพสต์อาลัยถึง ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’ ยอมรับ “เสียใจอย่างยิ่ง” ที่ไม่ได้กราบทูลลา

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

สุดสลด เด็ก 5 ขวบ โยนน้องสาววัย 21 วันออกหน้าต่างชั้น 4 กระแทกพื้นดับ คาดเหตุเพราะอิจฉา

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
คุณหญิงพจมาน พินทองทา

คุณหญิงพจมาน-พินทองทา ลงนามแสดงความอาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button