ข่าว

คุมเข้ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำ ไม่ปิดป้าย-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 09:22 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 09:22 น.
58
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือขายชุดดำในราคาที่เหมาะสม

กรมการค้าภายใน เตือนผู้ประกอบการ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำช่วงถวายความอาลัย สั่งลุยตรวจเข้ม ไม่ปิดป้ายราคา-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) ออกมาตรการเร่งด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศกำลังร่วมกันถวายความอาลัย ทำให้ความต้องการชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา และย้ำว่ามีโทษหนักหากพบการกระทำผิด

อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเสื้อสีดำอย่างใกล้ชิด พบว่าราคายังคงทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยผ้า TC (สำหรับเสื้อโปโลและผ้ายืด) ราคาทรงตัวที่ประมาณ 40 บาทต่อหลา ส่วนผ้ายืดสำเร็จรูป ราคาอยู่ที่ 180 – 400 บาทต่อกิโลกรัม (1 กก. ผลิตเสื้อได้ประมาณ 3 ตัว) ซึ่งปริมาณสินค้ามีสต๊อกเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานผู้ผลิต

กรมการค้าภายในยังได้รายงานสถานการณ์ราคาจำหน่ายในตลาดค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ราคาขายส่งอยู่ในช่วง 100 – 400 บาทต่อชิ้น ขึ้นอยู่กับแบบและคุณภาพผ้า ขณะที่ราคาในห้างค้าปลีก เสื้อคอกลมราคา 199 – 299 บาท ส่วนเสื้อโปโล 299 – 359 บาท และ เสื้อเชิ้ตแขนยาวราคา 399 – 499 บาท พร้อมเตรียมจำหน่ายในโครงการคนละครึ่งในราคาสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

นายวิทยากร อัปเดตว่า ได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1569 แล้วว่ามีร้านค้า 1 รายในพื้นที่ ตลาดโบ๊เบ๊ จำหน่ายชุดดำในราคาสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ หากพบการกระทำผิด จะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ทันที หากไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าขายราคาสูงเกินควรหรือเอาเปรียบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลกำไร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“IT จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์ได้ในราคาที่เป็นธรรม มีทางเลือกหลากหลายทั้งจากหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ พร้อมสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะไม่ถูกเอาเปรียบจากสถานการณ์ปัจจุบัน” นายวิทยากรกล่าว

ข้อมูลจาก : กรมการค้าภายใน DIT

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน ข่าวต่างประเทศ

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

5 นาที ที่แล้ว
&quot;กัน จอมพลัง&quot; ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว ด้าน &quot;บอสณวัฒน์&quot; ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น ข่าว

“กัน จอมพลัง” ควักเงินส่วนตัวคืนแล้ว “บอสณวัฒน์” ลั่น ต้องการเงินจากมูลนิธิเท่านั้น

13 นาที ที่แล้ว
เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ ข่าว

เสรีพิศุทธ์ แจงข่าวด่วน เสียชีวิต คาดคนเข้าใจผิดเพราะเปลี่ยนภาพข่าวดำ

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

28 นาที ที่แล้ว
สรุปแนวปฏิบัติจากสื่อหลัก วิธีติดริบบิ้นดำไว้อาลัย พระพันปีหลวง ตำแหน่ง-ขนาด-รูปแบบ การติดที่ &quot;หน้าอกซ้าย&quot; หรือ &quot;ต้นแขนซ้าย&quot; พร้อมข้อควรระวัง ข่าว

คู่มือติดริบบิ้นดำไว้อาลัย ‘พระพันปีหลวง’ ให้ถูกต้องเหมาะสมและสุภาพ

30 นาที ที่แล้ว
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

33 นาที ที่แล้ว
นเรนทรา โมดี นายกฯ อินเดีย แสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ต่อการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ข่าว

นายกฯ อินเดีย ‘นเรนทรา โมดี’ แสดงความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต

40 นาที ที่แล้ว
พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

41 นาที ที่แล้ว
เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถเคลื่อนพระศพ เวลา-วันที่ สวรรคต เลขอายุ 93 พรรษา เลขเด็ด

เลขมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง แม่ของแผ่นดิน เลขทะเบียนรถ

43 นาที ที่แล้ว
ระเบิดป่วนใต้ นราธิวาสวันนี้ 27 ตุลาคม ข่าวอาชญากรรม

เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดใน พื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจผลรางวัล &quot;หวยลาวพัฒนา&quot; 20.00 น. คืนนี้ 27 ตุลาคม 2568 พร้อมเปิดปูมหลังสถิติ 3 งวดล่าสุด (24, 22, 20 ต.ค.) เพื่อใช้อ้างอิงแนวโน้ม หวยลาว

หวยลาววันนี้ 27 ต.ค. 68 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา ถ่ายทอดสดคืนนี้ 2 ทุ่มตรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รมว.นฤมล แจงชัดกรณีงดงานรื่นเริงช่วงถวายความอาลัย ไม่กระทบ กีฬาสี-จตุรมิตร ข่าว

นฤมล แจงชัดงดกิจกรรมรื่นเริง ยังจัดกีฬาสี-จตุรมิตรได้ ไม่ปิดกั้นโอกาสนักเรียน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย พระพันปีหลวง &quot;สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่&quot; ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง “สมเด็จย่า ผู้เปรียบเสมือนแม่”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจปารีสรวบ 2 ผู้ต้องสงสัยปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ขโมยเครื่องเพชรราชวงศ์ฝรั่งเศส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายละเอียดการเปิดให้ประชาชน ถวายสักการะพระบรมศพ ข่าว

รายละเอียดเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ 27 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์นโรดม สีหมุนี, พระวรราชมารดา, ฮุน มาเนต และ รมว.กลาโหม ร่วมส่งสารแสดงความเสียพระราชหฤทัย สื่อชี้เป็นการทิ้งความบาดหมาง ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา ทิ้งความบาดหมาง ร่วมแสดงความอาลัย แด่ สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

วิธีเดินทาง เข้าถวายสักการะพระบรมศพ พระบรมมหาราชวัง รถเมล์ MRT เรือข้ามฟาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูแลตัวเองในภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชน จัดทีมเยียวยาห้วงถวายความอาลัย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการค้าภายในขอความร่วมมือขายชุดดำในราคาที่เหมาะสม ข่าว

คุมเข้ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำ ไม่ปิดป้าย-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลการแข่งขัน พรีเมียร์ลีก อังกฤษ สัปดาห์ที่ 9 ครบทุกคู่ พร้อมตารางคะแนนล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทคโนโลยี

สร้างภาพชุดดำ ชุดไทยจิตรลดา ด้วย AI Gemini ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกระซวกแทง &quot;เจ้าโลก&quot; คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มกระซวกแทง “เจ้าโลก” คู่ขาจนขาดเละ แค้นข่มขืนลูกสาว รุนแรงจนเลือดออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี ข่าว

ดี้ นิติพงษ์ เดือดถึงนายก จี้ รมว.ศึกษา มาอบรม ปมสั่งงดงานรื่นเริง 1 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อก! มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนักเข้า ICU โพสต์ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหี้ยมเดนนรก พ่อตรอมใจตาย หลังลูกสาว 12 ปี ถูกข่มขืน-ทรมาน-ฆ่าตัดคอ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 27 ต.ค. 2568 09:22 น.| อัปเดต: 27 ต.ค. 2568 09:22 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำเกาหลี 2025 กลับมาแล้ว คัด 49 นายตำรวจหุ่นฟิต สานต่อโครงการกุศล 7 ปี รายได้ช่วยซื้อผ้าอนามัยให้เด็กขาดแคลน

ร้องซี้ด เกาหลีใต้ถ่าย ปฏิทินตำรวจหุ่นล่ำ 2026 กล้ามแน่น รายได้ช่วยการกุศล

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568

ไวรัลสุดฮา เด็กเดินขอเงินไปรักษาป้าป่วยหนัก ชาวเน็ตบอกหน้าคุ้นๆ ที่แท้ใช้รูป “เลดี้ กาก้า” มาอ้าง

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
สื่อเขมรเผย กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง

ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เผยแพร่: 27 ตุลาคม 2568
Back to top button