คุมเข้ม ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำ ไม่ปิดป้าย-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ

กรมการค้าภายใน เตือนผู้ประกอบการ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาชุดดำช่วงถวายความอาลัย สั่งลุยตรวจเข้ม ไม่ปิดป้ายราคา-กักตุน โทษหนักทั้งจำทั้งปรับ
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) ออกมาตรการเร่งด่วนคุ้มครองผู้บริโภค ท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาชนทั่วประเทศกำลังร่วมกันถวายความอาลัย ทำให้ความต้องการชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา และย้ำว่ามีโทษหนักหากพบการกระทำผิด
อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเสื้อสีดำอย่างใกล้ชิด พบว่าราคายังคงทรงตัว ไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด โดยผ้า TC (สำหรับเสื้อโปโลและผ้ายืด) ราคาทรงตัวที่ประมาณ 40 บาทต่อหลา ส่วนผ้ายืดสำเร็จรูป ราคาอยู่ที่ 180 – 400 บาทต่อกิโลกรัม (1 กก. ผลิตเสื้อได้ประมาณ 3 ตัว) ซึ่งปริมาณสินค้ามีสต๊อกเพียงพอต่อความต้องการของโรงงานผู้ผลิต
กรมการค้าภายในยังได้รายงานสถานการณ์ราคาจำหน่ายในตลาดค้าส่งและค้าปลีก ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ราคาขายส่งอยู่ในช่วง 100 – 400 บาทต่อชิ้น ขึ้นอยู่กับแบบและคุณภาพผ้า ขณะที่ราคาในห้างค้าปลีก เสื้อคอกลมราคา 199 – 299 บาท ส่วนเสื้อโปโล 299 – 359 บาท และ เสื้อเชิ้ตแขนยาวราคา 399 – 499 บาท พร้อมเตรียมจำหน่ายในโครงการคนละครึ่งในราคาสนับสนุนตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
นายวิทยากร อัปเดตว่า ได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1569 แล้วว่ามีร้านค้า 1 รายในพื้นที่ ตลาดโบ๊เบ๊ จำหน่ายชุดดำในราคาสูงขึ้น จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว
ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าทั่วประเทศ ทั้งหน้าร้านและออนไลน์ หากพบการกระทำผิด จะดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ทันที หากไม่ปิดป้ายราคา มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าขายราคาสูงเกินควรหรือเอาเปรียบ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากกักตุนสินค้าเพื่อหวังผลกำไร มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“IT จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ประชาชนสามารถจัดหาชุดดำและเสื้อผ้าโทนไว้ทุกข์ได้ในราคาที่เป็นธรรม มีทางเลือกหลากหลายทั้งจากหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ พร้อมสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจะไม่ถูกเอาเปรียบจากสถานการณ์ปัจจุบัน” นายวิทยากรกล่าว
