ดูแลตัวเองในภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชน จัดทีมเยียวยาห้วงถวายความอาลัย
วิธีดูแลตัวเอง ช่วงภาวะโศกเศร้า กรมสุขภาพจิตจัดทีมดูแลจิตใจประชาชน ห้วงเวลาถวายความอาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง จัดทีมเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลแต่ละภูมิภาคดูแล-เยียวยาจิตใจ รวมถึงให้คำปรึกษาผ่านสายด่วน 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 กรมสุขภาพจิตห่วงประชาชนในภาวะโศกเศร้าเสียใจ ล่าสุด นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ระบุว่า การเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทย
ด้วยเหตุนี้ กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นความสำคัญของการใช้เวลาก้าวผ่านช่วงแห่งความสูญเสียและแตกสลาย โดยห่วงใยประชาชนที่อยู่ในภาวะโศกเศร้าเสียใจซึ่งบางคนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจิต การดำเนินชีวิต หรือการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน จึงได้มอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวชทุกแห่งในสังกัด จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและบริการ เพื่อให้การดูแลและเยียวยาจิตใจแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งในโรงพยาบาลและผ่านทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือเชิงรุกทั่วประเทศ
ทั้งนี้หากประชาชนมีความทุกข์ใจอย่างมาก รู้สึกเศร้าเสียใจรุนแรง หรือไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาและการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.สุขภาพจิต.com เพื่อรับข้อมูลและแนวทางดูแลใจอย่างถูกต้อง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวอีกว่า กรมสุขภาพจิตพร้อมให้การดูแลอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้คนไทยทุกคนร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งสำคัญของแผ่นดินไปด้วยกัน.
