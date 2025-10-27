ทำความรู้จัก “แร่แรร์เอิร์ธ” ขุนทรัพย์หายากในไทย องค์ประกอบสำคัญของโลกเทคโนโลยี
เผยข้อมูล แร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth Elements) แร่หายากที่ใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของสมาร์ทโฟน รวมไปถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ พบได้ในหลายจังหวัดในประเทศไทย
จากกรณีที่สหรัฐฯ ลงนามข้อตกลงการค้าและแร่หายากกับ 4 ประเทศในอาเซียน ท่ามกลางการควบคุมการส่งออกจากจีน ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดสนใจในฐานะแหล่งผลิตแร่แรร์เอิร์ธ (Rare Earth Elements) ที่มีศักยภาพ
‘แร่แรร์เอิร์ธ’ คืออะไร และสำคัญแค่ไหน?
แร่แรร์เอิร์ธ คือกลุ่มธาตุโลหะพิเศษรวม 17 ชนิด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน โดยเป็นส่วนประกอบสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ขาดไม่ได้ในโลกปัจจุบันและอนาคต
องค์ประกอบหลัก : กลุ่มธาตุแลนทาไนด์ 15 ชนิด และอีก 2 ชนิดคือ สแกนเดียม (Scandium) และ อิตเทรียม (Yttrium)
การนำไปใช้งานที่สำคัญ
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ : จอโทรศัพท์, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, และลำโพง
- เทคโนโลยีพลังงานสูง : เครื่องยนต์รถยนต์ไฟฟ้า, กังหันลม, แม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูง
- การแพทย์ : เครื่องสแกน MRI และการผ่าตัดด้วยเลเซอร์
- การป้องกันประเทศ : อาวุธยุทโธปกรณ์ และระบบนำทาง/เรดาร์
ทำไมจึงเรียกว่า ‘หายาก’ ทั้งที่พบได้ทั่วไป?
แม้ว่ากลุ่มธาตุโลหะพิเศษนี้จะสามารถพบได้ในเนื้อหินเกือบทุกชนิดที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลก แต่เหตุผลที่ถูกเรียกว่า “หายาก” นั่นก็เพราะว่ามันไม่มีรูปแบบบริสุทธิ์ ที่สามารถขุดขึ้นมาได้โดยตรง รวมไปถึงการสกัดแยกทีความซับซ้อน และใช้ต้นทุนสูงมาก
นอกจากนี้ ธาตุเหล่านี้มักจะกระจายตัว และปกปนอยู่กับแร่ชนิดอื่น ทำให้ไม่สามารถสกัดออกมาในปริมาณที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
แหล่งแร่แรร์เอิร์ธในประเทศไทย
ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณีระบุว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งธาตุหายาก โดยพบแหล่งแร่กระจายตัวทางด้านตะวันตกของประเทศ ตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้ ดังนี้
- ภาคเหนือ : เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่
- ภาคกลาง/ตะวันตก : อุทัยธานี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์
- ภาคใต้ : ชุมพร, ระนอง, พังงา, และสุราษฎร์ธานี
นอกจากแร่หายากแล้ว ข้อมูลบัญชีทรัพยากรแร่ของไทย ปี พ.ศ. 2566 ยังระบุว่า ร้อยละ 19 ของพื้นที่ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่มากกว่า 40 ชนิด โดยชนิดที่พบในปริมาณมากที่สุดเกือบ 60% ของทั้งประเทศคือ เกลือหิน ซึ่งกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
อ้างอิง : 1
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา เริ่มถอนอาวุธหนัก ออกจากเขาพระวิหารแล้ว หลังลงนามสันติภาพกับไทย
- อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: