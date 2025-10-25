ข่าวกีฬา

อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้

เผยแพร่: 25 ต.ค. 2568 15:35 น.
56
อิชิอิ ไว้อาลัยพระพันปีหลวง
แฟ้มภาพ

มาซาทาดะ อิชิอิ แสดงความเสียใจ เขียนข้อความถวายึความอาลัยอย่างสุดซึ้ง หลังทราบประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต

จากกรณี ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตหัวฟน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย เขียนเนื้อหาถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (25 ต.ค.68) โดยระบุ ก่อนอื่นตนเองต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

“ผมเชื่อว่าท่ามกลางความโศกเศร้านี้ประเทศไทยจะสามารถรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้ง”

“ผ่านไปไม่กี่วันหลังจากที่มีการแจ้งยกเลิกสัญญากับทีมสตาฟฟ์ของเรา หลายคนคงรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของทีมโค้ชในครั้งนี้ แต่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรามุ่งหวังนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว ให้ทีมชาติไทยได้ยืนอยู่บนเวทีฟุตบอลโลกในปี 2030”

masatada_ishii
ภาพ IG @masatada_ishii

“เป้าหมายนี้ไม่ใช่ความฝันของใครคนหนึ่งแต่เป็นความฝันของคนไทยทุกคนที่รักฟุตบอล ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลังในเกมกับศรีลังกาเดือนพฤศจิกายนและในเกมกับเติร์กเมนิสถานเดือนมีนาคมปีหน้า อยากให้ทุกคนส่งเสียงเชียร์ถึงนักเตะที่สู้ในสนามให้ได้ยินโดยเฉพาะในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ! นั่นคือ เกมเพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริง”

ทุกครั้งที่เสียงเชียร์ของทุกคนส่งมาถึง ผมสังเกตเห็นนักเตะจะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อีก 1 ก้าวหรือ 2 ก้าวเสมอ รวมถึงตัวผมเองก็สามารถรักษาความมุ่งมั่นในใจไว้ได้เพราะเสียงเชียร์นั้น ตอนนี้แหละครับ 1 คือเวลาที่ประเทศไทยต้องรวมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคม นักเตะ หรือแฟนบอล

เราทุกคนต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และตั้งใจจริงที่จะ ทำให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้น “แล้วสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในเวทีฟุตบอลโลก

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ประกาศแยกทางมาซาทาดะ อิชิอิ
ภาพ @FA Thailand

สำหรับโปรแกรมของ “ทัพช้างศึก” ทีมชาติไทย จะมีคิวฃอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย.ที่จะถึงนี้ 68 ก่อนจะบุกไปเยือน “ศรีลังกา” ในศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก รอบ 3 นัดที่ 5 วันที่ 18 พ.ย.68 ตามลำดับ

อิชิอิ สัมภาษณ์ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สมัยยังไม่ยกเลิกสัญญาตอนปี 68
ภาพ @FA Thailand
อิชิอิตากฝนคุมทีมชาติไทย
ภาพ @FA Thailand
อิชิอิ แป้ง ทะเลาะอะไรกัน
แฟ้มภาพ @FA Thailand
แฟ้มภาพ
อิชิอิสมเด็จพระพันปีหลวงสวรรคต
แฟ้มภาพแฟ้มภาพ
นักเตะทีมชาติไทย พระพันปีสวรรคต
แฟ้มภาพ
ทีมชาติไทย ศรีลังกา 13 พ ย 2568
แฟ้มภาพ

