อิชิอิ ถวายอาลัยอย่างสุดซึ้ง ชี้เปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลัง กระตุ้นกองเชียร์เข้าสนาม 13 พ.ย.นี้
มาซาทาดะ อิชิอิ แสดงความเสียใจ เขียนข้อความถวายึความอาลัยอย่างสุดซึ้ง หลังทราบประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
จากกรณี ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตหัวฟน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทย เขียนเนื้อหาถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (25 ต.ค.68) โดยระบุ ก่อนอื่นตนเองต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
“ผมเชื่อว่าท่ามกลางความโศกเศร้านี้ประเทศไทยจะสามารถรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้ง”
“ผ่านไปไม่กี่วันหลังจากที่มีการแจ้งยกเลิกสัญญากับทีมสตาฟฟ์ของเรา หลายคนคงรู้สึกตกใจและเสียใจอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของทีมโค้ชในครั้งนี้ แต่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรามุ่งหวังนั้นมีเพียงหนึ่งเดียว ให้ทีมชาติไทยได้ยืนอยู่บนเวทีฟุตบอลโลกในปี 2030”
“เป้าหมายนี้ไม่ใช่ความฝันของใครคนหนึ่งแต่เป็นความฝันของคนไทยทุกคนที่รักฟุตบอล ดังนั้นผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความรู้สึกนี้เป็นพลังในเกมกับศรีลังกาเดือนพฤศจิกายนและในเกมกับเติร์กเมนิสถานเดือนมีนาคมปีหน้า อยากให้ทุกคนส่งเสียงเชียร์ถึงนักเตะที่สู้ในสนามให้ได้ยินโดยเฉพาะในวันที่ 13 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ ! นั่นคือ เกมเพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริง”
ทุกครั้งที่เสียงเชียร์ของทุกคนส่งมาถึง ผมสังเกตเห็นนักเตะจะสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อีก 1 ก้าวหรือ 2 ก้าวเสมอ รวมถึงตัวผมเองก็สามารถรักษาความมุ่งมั่นในใจไว้ได้เพราะเสียงเชียร์นั้น ตอนนี้แหละครับ 1 คือเวลาที่ประเทศไทยต้องรวมใจกัน ไม่ว่าจะเป็นสมาคม นักเตะ หรือแฟนบอล
เราทุกคนต้องหันหน้าไปในทิศทางเดียวกัน และตั้งใจจริงที่จะ “ทำให้ฟุตบอลไทยแข็งแกร่งขึ้น “แล้วสักวันหนึ่ง เราจะได้เห็นธงชาติไทยโบกสะบัดในเวทีฟุตบอลโลก“
สำหรับโปรแกรมของ “ทัพช้างศึก” ทีมชาติไทย จะมีคิวฃอุ่นเครื่องกับทีมชาติสิงคโปร์ วันที่ 13 พ.ย.ที่จะถึงนี้ 68 ก่อนจะบุกไปเยือน “ศรีลังกา” ในศึกเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก รอบ 3 นัดที่ 5 วันที่ 18 พ.ย.68 ตามลำดับ
