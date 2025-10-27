สร้างภาพชุดดำ ชุดไทยจิตรลดา ด้วย AI Gemini ไว้อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง
ในช่วงเวลาแสดงความอาลัย ไว้ทุกข์ การเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ หรือการสร้างสรรค์ภาพประกอบเนื้อหาด้วยชุดสุภาพสีดำ ถือเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงความเคารพ ปัจจุบัน เทคโนโลยี AI อย่าง Gemini (หรือ AI สร้างภาพอื่นๆ) ช่วยให้เราสามารถสร้างภาพเหล่านี้ขึ้นมาเองได้อย่างง่ายดาย
ไทยเกอร์ขอสอนวิธีเบื้องต้นในการใช้ Gemini สร้างภาพบุคคลสวมชุดสุภาพสีดำ เน้นที่ “ชุดไทยจิตรลดาสีดำ” สำหรับผู้หญิงในการไว้ทุกข์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชุดไทยจิตรลดาสีดำ เป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม 8 แบบ ลักษณะเป็นชุดผ้าไหมเกลี้ยง มีเชิงหรือไม่มีเชิงก็ได้ ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว ผ่าหน้า กระดุม 5 เม็ด คอกลม ไม่มีขอบตั้ง ผ้าซิ่นหรือผ้านุ่ง ยาวจรดข้อเท้า ป้ายหน้า
เมื่อใช้สำหรับไว้ทุกข์ ทั้งเสื้อและผ้าซิ่นจะเป็น สีดำล้วน ทำจากผ้าไหมเกลี้ยง ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับหรูหรา ใช้สวมใส่ในพิธีการต่างๆ หรือการเข้าเฝ้าฯ ในโอกาสที่ต้องไว้ทุกข์
วิธีสร้างภาพชุดไทยจิตรลดาด้วย Gemini (Google AI)
ไปที่หน้าเว็บไซต์ Gemini Advanced (หรือ AI สร้างภาพที่คุณใช้)
- พิมพ์ “พรอมต์” (Prompt) หรือคำสั่ง ที่อธิบายภาพที่ต้องการลงในช่องแชต
- กดสร้างภาพ (Generate)
- เลือกภาพที่ชอบ หรือปรับแก้พรอมต์เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
พรอมต์สร้างภาพ AI ใส่ชุดไทยจิตรลดา
ภาพถ่ายสมจริง ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน ผู้หญิงไทยสวมชุดไทยจิตรลดาสีดำทางการ เสื้อไหมแขนยาวสีดำและผ้าซิ่นยาวจรดข้อเท้าสีดำเข้าชุด , ท่าทางสำรวม มือประสานแบบกุลสตรีไทย, สีหน้าสงบ, พื้นหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
ภาพถ่ายสมจริง ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน ผู้หญิงไทยสวมชุดไทยจิตรลดาสีดำทางการ เสื้อไหมแขนยาวสีดำและผ้าซิ่นยาวจรดข้อเท้าสีดำเข้าชุด , ท่าทางสำรวม มือประสานแบบกุลสตรีไทย, สีหน้าสงบ, ทรงผมแสกกลาง เกล้าผมมวยต่ำ, พื้นหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
ภาพถ่ายสมจริง ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน ผู้หญิงไทยสวมชุดไทยจิตรลดาสีดำทางการ เสื้อไหมแขนยาวสีดำและผ้าซิ่นยาวจรดข้อเท้าสีดำเข้าชุด , ท่าทางสำรวม มือประสานแบบกุลสตรีไทย, สีหน้าสงบ, ทรงผมแสกกลาง เกล้าผมมวยต่ำ, พื้นหลังเป็นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในท้องพระโรงพระบรมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
ภาพถ่ายสมจริง ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน ผู้หญิงไทยสวมชุดไทยจิตรลดาสีดำทางการ เสื้อไหมแขนยาวสีดำและผ้าซิ่นยาวจรดข้อเท้าสีดำเข้าชุด , ท่าทางสำรวม มือประสานแบบกุลสตรีไทย, สีหน้าสงบ, ทรงผมแสกกลาง ปล่อยยาวไปด้านหลัง, พื้นหลังเป็นเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในท้องพระโรงพระบรมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
พรอมต์สร้างภาพ AI ใส่ชุดดำ สำหรับผู้ชาย
ภาพถ่ายสมจริง, ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน, ผู้ชายไทยสวมชุดพระราชทานสีดำทางการ (เสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงสแลคสีดำ), ท่าทางสำรวม ยืนตรง มือประสานไว้ด้านหน้า, สีหน้าสงบ, ทรงผมสั้นตัดเรียบร้อย, พื้นหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล, Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
ภาพถ่ายสมจริง, ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน, ผู้ชายไทยสวมชุดพระราชทานสีดำทางการ (เสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงสแลคสีดำ), ท่าทางสำรวม ยืนตรง มือตรงแนบลำตัว, สีหน้าสงบ, ทรงผมสั้นตัดเรียบร้อย, พื้นหลังเป็นพระบรมมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล, Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
ภาพถ่ายสมจริง, ห้ามเปลี่ยนใบหน้าของฉัน, ผู้ชายไทยสวมชุดพระราชทานสีดำทางการ (เสื้อแขนยาวสีดำ กางเกงสแลคสีดำ), ท่าทางสำรวม ยืนตรง, สีหน้าสงบ, ทรงผมสั้นตัดเรียบร้อย, พื้นหลังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในท้องพระโรงพระบรมหาราชวัง, แสงนุ่มนวล, Canon EOS R5, เลนส์ 85 มม. f/1.2, รูรับแสง f/1.2, DOF ตื้นพิเศษ, สไตล์ภาพ ไฮเปอร์เรียลิสติก
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเป็นถวายความอาลัยด้วยตนเอง ทาง “สำนักพระราชวัง” เตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ “สมเด็จพระพันปีหลวง” ณ ศาลาสหทัยสมาคม ทุกวันเริ่มตั้งแต่จันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2568 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. พร้อมทั้งได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
