ย้อนชม สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ พิธีเปิดกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
พระราชกรณียกิจพระพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ย้อนชม พระราชกรณียกิจสมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดกรงนกใหญ่ ประวัติความเป็นมาของสถานที่รวบรวมพันธุ์นกของไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ดังนี้
วันที่ 27 ตุลาคม 2568 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่บทความเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ เมื่อ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
“สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลลบาท ด้วยสำนึกในพระมากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ประวัติความเป็นมาของ กรงนกใหญ่ ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มีจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ดังนี้”
“จุดเริ่มต้นและวัตถุประสงค์ กรงนกใหญ่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ รวบรวมพันธุ์นกของไทยและต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้”
สำหรับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการย้อนไปเมื่อวโรกาสนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ในขณะนั้นคือ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2526
ในส่วนของลักษณะการจัดแสดงนั้น กรงนกแห่งนี้ถูกออกแบบให้เป็นส่วนจัดแสดงขนาดใหญ่ มีพื้นที่ 5 ไร่ ภายใต้แนวคิดการสร้าง ระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่ ที่เป็นธรรมชาติ เพื่อให้สัตว์ไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่ในกรงขัง โดยมีการจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงาม มีน้ำตก ลำธาร สระน้ำ และปลูกพันธุ์ไม้นานาพันธุ์
ปัจจุบันกรงนกใหญ่ได้เปิดให้บริการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี เป็นที่อยู่ของนกหลากหลายชนิดกว่า 80 ชนิด และยังเป็นสถานที่สำคัญในการ อนุรักษ์และขยายพันธุ์นกหายาก ให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ด้วย.
