นานาชาติร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต
เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำประเทศไทยหลายแห่ง ต่างร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต โดยหน้าหลักของเฟซบุ๊กสถานเอกอัครราชทูตหลายแห่ง ได้ปรับโทนสีเป็นสีขาวดำ พร้อมข้อความถวายความอาลัย
ขณะที่เฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ได้เขียนข้อความ ใจความว่า คณะเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ ขอน้อมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ส่วนเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ก็เขียนข้อความว่า ขอร่วมกับประชาชนชาวไทย ถวายความอาลัยต่อการเสด็จสรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้านสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย นอกจากจะร่วมถวายความอาลัย ยังได้ขอให้พลเมืองตนในประเทศไทยเคารพขนมธรรมเนียมประเพณีของไทย ด้วยการแต่งกายและประพฤติตนให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกของประเทศไทยในเวลานี้ด้วย.
