เคลื่อนพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” จากรพ.จุฬา สู่พระบรมมหาราชวัง เลขทะเบียนรถ
ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ เชิญพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง กลับสู่พระบรมมหาราชวัง พสกนิกรจากทั่วสารทิศแต่งกายไว้ทุกข์สุภาพร่วมส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้าย
วันนี้ (26 ต.ค.68) เมื่อเวลาประมาณ 15.40 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชIดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี ออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินฯ ถึงอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เสด็จขึ้น ชั้น 29 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ และท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน รอรับเสด็จ
จากนั้น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาพยาบาลเลื่อนพระแท่นพยาบาล เชิญพระบรมศพเข้าสู่ลิฟต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จตามพระบรมศพ
เมื่อเชิญพระบรมศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพขึ้นรถยนต์หลวง ทะเบียน ร.ย.ล. 1ด-0929 เชิญพระบรมศพที่จอดเทียบหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาฯ ตามเสด็จฯ ในรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพ
จากนั้น เวลา 16.26 น. ขบวนรถเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง มีรถสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ นำขบวน ตามด้วยรถเชิญพระบรมศพ และขบวนรถพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ขณะที่ขบวนรถเชิญพระบรมศพเคลื่อนออกจากหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยนิสิตแพทย์ นักศึกษาพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และประชาชน พร้อมใจกันก้มกราบแสดงความอาลัยถวาย และร่ำไห้
ทั้งนี สำนักพระราชวังเผยแพร่ กำหนดการเคลื่อนพระศพ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” วันที่ 26 ต.ค.2568 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
- เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
- เวลา 16.00 น. พิธีเคลื่อนพระบรมศพ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
สำหรับเส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ ขบวนพระบรมศพ ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เวลา 16.00 น. ทาง ถ.อังรีดูนังค์ เลี้ยวขวาเข้า ถ.พระราม 4 เลี้ยวขวาแยกสามย่าน เข้า ถ.พญาไท ผ่านหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แยกปทุมวัน สะพานหัวช้าง เลี้ยวซ้ายแยกศรีอยุธยา เข้า ถ.ศรีอยุธยา
ผ่านแยกพญาไท 901 แลนด์ วัดเบญจมบพิตร เลี้ยวซ้ายเข้าถ.ราชดำเนินนอก ผ่านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ เข้า ถ.ราชดำเนินกลาง แยกคอกวัว โรงแรมรัตนโกสินทร์ เข้า ถ.ราชดำเนินใน สนามหลวง ศาลหลักเมือง ถ.หน้าพระลาน เข้าพระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี ขบวนพระบรมศพถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยรถเคลื่อนพระบรมศพหมายเลขทะเบียน “1ค-0929 กรุงเทพมหานคร”.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: