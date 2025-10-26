บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 15:06 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 15:12 น.
51
จุดจอดรถถวายความอาลัย
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

แนะนำจุดจอดรถสำหรับประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถใช้บริการที่จอดรถได้หลายจุดรอบพื้นที่จัดงาน โดยแบ่งเป็น

  • จุดจอดรถมีค่าใช้จ่าย (พื้นที่เอกชน)
  • จุดจอดรถไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดให้บริการฟรี)
  • จุดจอดรถหน่วยงานรัฐ (รองรับเฉพาะเจ้าหน้าที่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • สน.พญาไท 02-354-6958
  • สน.ชนะสงคราม 02-282-3166
  • สน.นางเลิ้ง 02-281-3002
  • สน.ดุสิต 02-241-5043

เพื่อความสะดวก โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจร

นอกจากนี้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง หลังเวลา 12.00 น. (เฉพาะวันนี้ 26 ตุลาคม 2568)

สามารถเข้าใช้บริการจุดพักคอยภายในเต้นท์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และมีโรงครัวพระราชทานบริการอาหาร โดยได้จัดจอ LED เพื่อสามารถรับชมการถ่ายทอดสดขณะพักคอย

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายไว้ทุกข์ในชุดสุภาพ งดสวมเสื้อยึดคอกลม สุภาพสตรี ขอความร่วมมือสวมกระโปรงสุภาพคลุมเข่า เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรุงเทพมหานครบริการผ้านุ่ง ณ จุดคัดกรองที่อุโมงค์ และส่งคืนที่ประตูวิเศษไชยศรี เพียงถ่ายบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการยืมคืน

กรุงเทพมหานคร ถวายความอาลัย
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
แนะนำจุดจอดรถสำหรับประชาชนร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพ : กองบัญชาการตำรวจนครบาล – บช.น. Metropolitan Police Burea

ขณะที่ สำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง และรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ โดยร่วมกับสำนักงานเขต จัดจุดทิ้งขยะแยกประเภท พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลจุดทิ้งขยะ เพื่อให้คำแนะนำประชาชนอย่างใกล้ชิด และวางแผนการจัดเก็บเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ป้องกันปัญหามลภาวะและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้อำนวยความสะดวกดูแลการจราจร การบริหารจัดการแถวเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย

สำนักพัฒนาสังคม จัดทำอาหารมาสมทบเพิ่ม 1,000 กล่อง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ในเช้าวันนี้ สำนักอนามัย จัดทีมพยาบาลเพิ่มเติมและนำรถเข็น Wheelchair จากโรงพยาบาลกลางมาเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องใช้ Wheelchair ในพื้นที่สนามหลวง นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนน้ำดื่ม เบื้องต้นจำนวน 3,000 ขวด ให้บริการประชาชนอีกด้วย

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. มึประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง ประมาณ 2,500 คน.

ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ร่วมส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าศาลฎีกา
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
บริเวณหน้าศาลฎีกา
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ร่วมส่งเสด็จพระบรมศพ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง หน้าศาลฎีกา
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ร่วมส่งเสด็จฯ พระบรมศพ
ภาพ @กรุงเทพมหานคร
ประชาชนทยอยเข้าจับจองพื้นที่ร่วมส่งเสด็จฯ พระบรมศพ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”(26 ต.ค. 68) เวลา 11:00 น. บริเวณหน้าศาลฎีกา
ภาพ @กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จุดจอดรถถวายความอาลัย บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

58 นาที ที่แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด ข่าว

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีพลาออกประธานมูลนิธิกันจอมพลังทำไม ข่าว

จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT คาดลูกไฟกลางดึก ส่งเสียงระเบิดบนท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยผึ้งต่อย บันเทิง

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาลเมื่อผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์ โร่ถามอาการ เหตุตามข่าวไม่ทัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน ข่าวกีฬา

ชำแหละแข้งหงส์ หลังพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ 4 นัดรวดในลีก “เวิร์ตซ์-ซาลาห์” ยังน่าห่วง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 15:06 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 15:12 น.
51
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
Back to top button