แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
แนะนำจุดจอดรถสำหรับประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางมาถวายความอาลัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถใช้บริการที่จอดรถได้หลายจุดรอบพื้นที่จัดงาน โดยแบ่งเป็น
- จุดจอดรถมีค่าใช้จ่าย (พื้นที่เอกชน)
- จุดจอดรถไม่มีค่าใช้จ่าย (เปิดให้บริการฟรี)
- จุดจอดรถหน่วยงานรัฐ (รองรับเฉพาะเจ้าหน้าที่)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- สน.พญาไท 02-354-6958
- สน.ชนะสงคราม 02-282-3166
- สน.นางเลิ้ง 02-281-3002
- สน.ดุสิต 02-241-5043
เพื่อความสะดวก โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจร
นอกจากนี้อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมถวายน้ำสรงพระบรมศพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง หลังเวลา 12.00 น. (เฉพาะวันนี้ 26 ตุลาคม 2568)
สามารถเข้าใช้บริการจุดพักคอยภายในเต้นท์ ณ บริเวณท้องสนามหลวง และมีโรงครัวพระราชทานบริการอาหาร โดยได้จัดจอ LED เพื่อสามารถรับชมการถ่ายทอดสดขณะพักคอย
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม แต่งกายไว้ทุกข์ในชุดสุภาพ งดสวมเสื้อยึดคอกลม สุภาพสตรี ขอความร่วมมือสวมกระโปรงสุภาพคลุมเข่า เข้าร่วมกิจกรรม โดยกรุงเทพมหานครบริการผ้านุ่ง ณ จุดคัดกรองที่อุโมงค์ และส่งคืนที่ประตูวิเศษไชยศรี เพียงถ่ายบัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการยืมคืน
ขณะที่ สำนักสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง และรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จในพิธีเคลื่อนพระบรมศพ โดยร่วมกับสำนักงานเขต จัดจุดทิ้งขยะแยกประเภท พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลจุดทิ้งขยะ เพื่อให้คำแนะนำประชาชนอย่างใกล้ชิด และวางแผนการจัดเก็บเพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ป้องกันปัญหามลภาวะและกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมกันนี้ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้อำนวยความสะดวกดูแลการจราจร การบริหารจัดการแถวเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพฯ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความปลอดภัย
สำนักพัฒนาสังคม จัดทำอาหารมาสมทบเพิ่ม 1,000 กล่อง เพื่อให้บริการประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้ในเช้าวันนี้ สำนักอนามัย จัดทีมพยาบาลเพิ่มเติมและนำรถเข็น Wheelchair จากโรงพยาบาลกลางมาเพิ่มเติม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องใช้ Wheelchair ในพื้นที่สนามหลวง นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนน้ำดื่ม เบื้องต้นจำนวน 3,000 ขวด ให้บริการประชาชนอีกด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. มึประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระบรมมหาราชวัง ประมาณ 2,500 คน.
