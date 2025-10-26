ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน
ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ โดยมี ทรัมป์และอันวาร์เป็นผู้สังเกตการณ์ อ้างอิงจากอนุทินยังไม่มีเรื่องเปิดด่าน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย และ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ร่วมเซ็นข้อตกลงสันติภาพ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ปูทางสู่สันติภาพระหว่างไทย-กัมพูชา โดยมีนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นผู้สังเกตการณ์
ซึ่งหลังลงนามทั้งผู้นำไทยและกัมพูชา ต่างขอบคุณนายทรัมป์ในความพยายามซึ่งนำสู่การหยุดยิง นอกจากนี้นายอนุทินยังรับรู้ถึงการแสดงความเสียใจต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสร็จสวรรคตด้วย
เบื้องต้นยังไม่รายละเอียดทั้งหมดถึงข้อตกลงดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากอ้างอิงจากคำพูดของนายอนุทิน ระบุว่าไทยได้เน้นย้ำข้อตกลง 4 ข้อได้แก่ การถอนอาวุธหนัก การกู้ทุ่นระเบิด การปราบปรามอาชญากรรมสแกมเมอร์ และ การหาแนวทางบริหารพื้นที่ชายแดน
ทั้ง 4 ข้อ นายอนุทินเน้นย้ำชัดเจนจะได้เห็นว่า ต้องเริ่มจากรัฐบาลกัมพูชาก่อน เมื่อประเทศเพื่อนบ้านเริ่มแล้ว ฝั่งไทยจะมาประเมินว่า จะดำเนินการต่อตามความต้องการของประเทศทั้ง 2 ยังไม่มีการเปิดด่านหรือยอมเสียดินแดน หรือจะใช้แผนที่ 1:200,000 จะไม่พูดภายใต้ปฏิญญานี้ ซึ่งจะพูดไปสู่การปฏิบัติทั้งสองประเทศ ทำให้เกิดความสงบชายแดนทั้ง 2 ประเทศ
ด้านทางกัมพูชากล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการปูทางไปสู่การปล่อยตัวเชลยศึกทั้ง 18 นายที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในไทยอยู่ขณะนี้
