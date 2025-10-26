ข่าวต่างประเทศ

สั่งเลื่อนเปิดให้บริการ “บันจี้จัมพ์ไร้เชือก” จากสะพานสูงสุดในประเทศจีน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 08:35 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 08:35 น.
65

สั่งเลื่อนเปิดให้บริการ “บันจี้จัมพ์ไร้เชือก” จากสะพานสูงสุดในประเทศจีน หลังมีความกังวลถึงความปลอดภัยของกิจกรรมดังกล่าว

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า กิจกรรมบันจี้จัมพ์ไร้เชือก จากสะพานหัวเจียงแกรนด์แคนยอน สะพานแขวนในมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นสะพานที่ความสูงและเป็นสะพานบนภูเขาที่มีความยาวที่สุดในโลก ได้ประกาศเลื่อนเปิดให้บริการออกไปก่อน หลังจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย

โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวท้าความตายจ่ายเงินราวๆ 7,300 บาท (1,600 หยวน) เพื่อกระโดดลงมาใส่ตาข่ายสีรุ้งที่รอรับอยู่ โดยไม่มีการสวมเชือกนิรภัยแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในแง่ของความปลอดภัย

ซึ่งแม้ว่าทางผู้จัดจะยืนยันว่าตาข่ายสามารถรองรับน้ำหนักได้ และอธิบายว่าเมื่อกระโดดลงไป ตาข่ายที่มีขนาด 160 ตารางเมตร จะค่อยๆลดระดับจนไปถึงพื้น อย่างไรก็ตามก็มีตั้งคำถามว่าหากตาข่ายเกิดขาดขึ้นมาหรือนักท่องเที่ยวกระโดดไม่โดนตาข่ายจะทำอย่างไร เป็นเหตุให้ทางผู้จัดประกาศเลื่อนออกไปก่อน

สำหรับสะพานแขวนดังกล่าว มีขนาดเป็นความยาว 2,890 เมตร และอยู่สูงพื้นภูเขา 625 เมตร ถือเป็นความสูงเกือบสองเท่าของหอคอยไอเฟล แลนด์มาร์คดังในกรุงปารีส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

37 นาที ที่แล้ว
กรรชัยผึ้งต่อย บันเทิง

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาล เมื่อถูกผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์โร่ถามอาการ-เหตุตามข่าวไม่ทัน

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน ข่าวกีฬา

ชำแหละแข้งหงส์ หลังพ่ายเบรนท์ฟอร์ด 2-3 แพ้ 4 นัดรวดในลีก “เวิร์ตซ์-ซาลาห์” ยังน่าห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ก่อนหารือ “ทรัมป์” ช่วงเที่ยง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ออก 6 แนวทางปฏิบัติ ช่วงไว้อาลัย สมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ยองแจ GOT7 ติดริบบิ้นระหว่างแสดงคอนเสิร์ต ร่วมอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อนุทิน ให้ความเชื่อมั่น “ลงนามสันติภาพ 4 ข้อ” ไม่ทำไทยเสียเปรียบแม้แต่ข้อเดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สั่งเลื่อนเปิดให้บริการ “บันจี้จัมพ์ไร้เชือก” จากสะพานสูงสุดในประเทศจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์ภาพอยู่กับลูกสาว หลังประกาศพักบทบาทลงพื้นที่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็ก 18 เส้นทางเดินรถ ขสมก. ประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสรงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง พระบรมมหาราชวัง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลฝรั่งเศส พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต หญิงวัย 27 ฆ่าข่มขืนเด็กหญิง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางไปมาเลเซีย ร่วมลงนามข้อตกลงสันติภาพไทย-กัมพูชา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พบลูกไฟ-เสียงระเบิดท้องฟ้ากลางดึก สมาคมดาราศาสตร์คาดว่าเป็นสิ่งนี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กสทช. แจ้งสถานีโทรทัศน์ กลับมาใช้สีปกติ ปรับโลโก้สถานีเป็นสีขาวดำ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดนาที “ผู้พันหิน” ตำรวจหลวง พุ่งสกัดชายเสื้อชมพู ปกป้องในหลวงด้วยชีวิต

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบรนท์ฟอร์ด พบ ลิเวอร์พูล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 25 ต.ค. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระพันปีหลวง พระราชินีแต่งกายงดงามที่สุดในโลก ข่าวต่างประเทศ

โลกแห่ยกย่อง “ควีนสิริกิติ์” ราชินีผู้ทรงสิริโฉม-แต่งกายงดงามสุดในโลก ผู้นำเทรนด์ผ้าไทย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยลีกไม่งด ไม่เลื่อน ข่าวกีฬา

ไทยลีก ยันแล้วไม่งด-ไม่เลื่อน เน้นปรับรูปแบบเพิ่มกระบวนการร่วมแสดงความอาลัย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี ข่าว

กษัตริย์จิกมี ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยต่อการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระพันปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 08:35 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 08:35 น.
65
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
กรรชัยผึ้งต่อย

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาล เมื่อถูกผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์โร่ถามอาการ-เหตุตามข่าวไม่ทัน

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
Back to top button