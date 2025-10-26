สั่งเลื่อนเปิดให้บริการ “บันจี้จัมพ์ไร้เชือก” จากสะพานสูงสุดในประเทศจีน
สั่งเลื่อนเปิดให้บริการ “บันจี้จัมพ์ไร้เชือก” จากสะพานสูงสุดในประเทศจีน หลังมีความกังวลถึงความปลอดภัยของกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า กิจกรรมบันจี้จัมพ์ไร้เชือก จากสะพานหัวเจียงแกรนด์แคนยอน สะพานแขวนในมณฑลกุ้ยโจว ประเทศจีน ซึ่งถือเป็นสะพานที่ความสูงและเป็นสะพานบนภูเขาที่มีความยาวที่สุดในโลก ได้ประกาศเลื่อนเปิดให้บริการออกไปก่อน หลังจากมีความกังวลเรื่องความปลอดภัย
โดยกิจกรรมดังกล่าวเปิดให้นักท่องเที่ยวท้าความตายจ่ายเงินราวๆ 7,300 บาท (1,600 หยวน) เพื่อกระโดดลงมาใส่ตาข่ายสีรุ้งที่รอรับอยู่ โดยไม่มีการสวมเชือกนิรภัยแต่อย่างใด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในแง่ของความปลอดภัย
ซึ่งแม้ว่าทางผู้จัดจะยืนยันว่าตาข่ายสามารถรองรับน้ำหนักได้ และอธิบายว่าเมื่อกระโดดลงไป ตาข่ายที่มีขนาด 160 ตารางเมตร จะค่อยๆลดระดับจนไปถึงพื้น อย่างไรก็ตามก็มีตั้งคำถามว่าหากตาข่ายเกิดขาดขึ้นมาหรือนักท่องเที่ยวกระโดดไม่โดนตาข่ายจะทำอย่างไร เป็นเหตุให้ทางผู้จัดประกาศเลื่อนออกไปก่อน
สำหรับสะพานแขวนดังกล่าว มีขนาดเป็นความยาว 2,890 เมตร และอยู่สูงพื้นภูเขา 625 เมตร ถือเป็นความสูงเกือบสองเท่าของหอคอยไอเฟล แลนด์มาร์คดังในกรุงปารีส
