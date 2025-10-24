กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า
ร่ำไห้กลางวงสื่อ “กัน จอมพลัง” กลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังพูดถึงลูกสาว “น้องหมี่เกี๊ยว” ลั่น ทำดีมันยาก แต่ลูกจะต้องภูมิใจในตัวป๊า
หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงข่าวชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลนิธิฯ ไปเมื่อช่วงสายวันนี้ (24 ต.ค. 68) ในเวลาต่อมา “กัน จอมพลัง” หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ ก็ได้เดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทยทันที เพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ แต่ในระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เมื่อกันยื่นหนังสือต่อกระทรวงมหาดไทยเสร็จ ก็ได้ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการดำเนินการ 3 ข้อหลักที่ตนจะทำเพื่อสร้างความโปร่งใส ทั้งการเข้ามาเป็นประธานมูลนิธิเอง, การเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์หากมูลนิธิล้มเลิก และการยื่นเรื่องให้ มท. ตรวจสอบ
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ถามถึง “น้องหมี่เกี๊ยว” ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของกันจอมพลัง “ว่าอยากจะฝากอะไรไปถึงลูกหรือไม่” ทันใดนั้นเองจากผู้ชายร่างใหญ่ผู้แข็งแกร่งที่ช่วยเหลือคนมามากมายเขากลับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้ยินชื่อลูกสาว เป็นครั้งแรกที่ กัน จอมพลัง ร้องไห้ต่อหน้าสื่อ พร้อมเผยความในใจฝากไปถึงน้องหมี่เกี๊ยวว่า
“เมื่อพูดถึงลูกสาวแล้วมันทรงตัวลำบาก…อยากบอกลูกว่า การทำความดีมันยาก แต่ถึงเวลาวันหนึ่งที่ลูกโตขึ้น ลูกจะภูมิใจในตัวปะป๊า และถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วอยากจะเลือกเดินเส้นทางเดียวกันกับปะป๊า ก็ต้องเข้มแข็งให้มากกว่าที่ปะป๊าเป็นอยู่ทุกวันนี้ และปะป๊าสัญญาว่าจะสนับสนุนลูก ไม่ว่าจะเดินบนเส้นทางใดก็ตาม”
ภาพดังกล่าวได้สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ชมทางบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอีกมุมหนึ่งของ “กัน จอมพลัง” ที่แม้จะดูแข็งแกร่งยามช่วยเหลือผู้อื่น แต่ก็มีมุมที่อ่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อเป็นเรื่องของครอบครัวและลูกสาวสุดที่รัก
