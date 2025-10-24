“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส
“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” หลังเผชิญมรสุมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส จนสภาพจิตใจบอบช้ำ ถึงขั้นท้อแท้
ภายหลัง กัน จอมพลัง ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมดราม่าความไม่โปร่งใสภายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ต.ค. 68) ซึ่งช่วงท้ายของการแถลงข่าว กันเปิดใจยอมรับต่อหน้าสื่อว่า “ท้อ และสภาพจิตใจตอนนี้บอบช้ำมาก หลังจากนี้จะไม่ลงพื้นที่ทำงาน ปล่อยให้มูลนิธิฯ ขับเคลื่อนด้วยตัวมันเอง และจะเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้ประธานมูลนิธิฯ แทน” ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
รู้แล้ว! สาเหตุ กันจอมพลัง ไม่มีชื่อเป็น ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน
ล่าสุด อั๋น ภูวนาท ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึง กัน จอมพลัง เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านทางโพสต์ในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ไม่อยากให้มีประโยคตัดพ้อแบบนี้ออกมาเลย แค่อยู่กับความจริง ถ้าไม่ผิด ไม่มีอะไรต้องกลัว ต้องท้อเลยนะครับ แม้แต่ผิด ถ้าเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจ ก็แค่อธิบาย ประชาชนพร้อมจะเข้าใจอย่างมาก
เริ่มต้นที่ตอบให้ตรงคำถาม และไม่ฟูมฟายนอกประเด็นก่อนน้า เป็นกำลังใจให้จนมวนท้อง แต่น้องตอบไม่ชัดเจนจริง ๆ เราควรช่วยกันส่งเสริมทุกระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยที่ฟอนเฟะอยู่ตอนนี้มิใช่หรือ ถามก็ตอบ สงสัยก็อธิบาย ผิดถูกก็ยืนหยัดด้วยข้อเท็จจริง พลาดก็ขอโทษ และควรปล่อยให้คนอื่นชมเรา อย่ารีบชมตัวเอง บุญคุณทวงเมื่อไหร่มันหมดเมื่อนั้น เป็นกำลังใจให้กับทุกเจตนาที่ดีแบบมีสติครับ”
