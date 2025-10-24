ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 16:23 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 16:23 น.
94

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” หลังเผชิญมรสุมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส จนสภาพจิตใจบอบช้ำ ถึงขั้นท้อแท้

ภายหลัง กัน จอมพลัง ได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปมดราม่าความไม่โปร่งใสภายในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (24 ต.ค. 68) ซึ่งช่วงท้ายของการแถลงข่าว กันเปิดใจยอมรับต่อหน้าสื่อว่า “ท้อ และสภาพจิตใจตอนนี้บอบช้ำมาก หลังจากนี้จะไม่ลงพื้นที่ทำงาน ปล่อยให้มูลนิธิฯ ขับเคลื่อนด้วยตัวมันเอง และจะเปลี่ยนไปนั่งเก้าอี้ประธานมูลนิธิฯ แทน” ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

รู้แล้ว! สาเหตุ กันจอมพลัง ไม่มีชื่อเป็น ประธานมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนปัจจุบัน

ล่าสุด อั๋น ภูวนาท ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึง กัน จอมพลัง เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวผ่านทางโพสต์ในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ไม่อยากให้มีประโยคตัดพ้อแบบนี้ออกมาเลย แค่อยู่กับความจริง ถ้าไม่ผิด ไม่มีอะไรต้องกลัว ต้องท้อเลยนะครับ แม้แต่ผิด ถ้าเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจ ก็แค่อธิบาย ประชาชนพร้อมจะเข้าใจอย่างมาก

เริ่มต้นที่ตอบให้ตรงคำถาม และไม่ฟูมฟายนอกประเด็นก่อนน้า เป็นกำลังใจให้จนมวนท้อง แต่น้องตอบไม่ชัดเจนจริง ๆ เราควรช่วยกันส่งเสริมทุกระบบการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทยที่ฟอนเฟะอยู่ตอนนี้มิใช่หรือ ถามก็ตอบ สงสัยก็อธิบาย ผิดถูกก็ยืนหยัดด้วยข้อเท็จจริง พลาดก็ขอโทษ และควรปล่อยให้คนอื่นชมเรา อย่ารีบชมตัวเอง บุญคุณทวงเมื่อไหร่มันหมดเมื่อนั้น เป็นกำลังใจให้กับทุกเจตนาที่ดีแบบมีสติครับ”

อั๋น ภูวนาท โพสต์ตรง ๆ ถึง กัน จอมพลัง ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB UnPuwanart อั๋น ภูวนาท

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เศรษฐกิจ

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

7 วินาที ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ โพสต์หลัง กัน จอมพลัง แถลงเรื่องเงินบริจาคมูลนิธิ ข่าว

บอส ณวัฒน์ ลั่น ได้เห็นหน้าประธานแล้ว หลังขอเงินบริจาคคืน โต้เดือด กัน จอมพลัง

19 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“อั๋น ภูวนาท” โพสต์ตรง ๆ ถึง “กัน จอมพลัง” ปมดราม่ามูลนิธิฯ ไม่โปร่งใส

35 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า ข่าว

กัน จอมพลัง ปล่อยโฮกลางวงสื่อ พูดถึงลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว หลังเจอมรสุมดราม่า

58 นาที ที่แล้ว
เปิดประวัติ &quot;ลียง พัด&quot; มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน ข่าว

เปิดประวัติ “ลียง พัด” มหาเศรษฐีเขมร ราชาแห่งเกาะกง เจ้าของอาณาจักรธุรกิจข้ามพรมแดน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่านนทบุรี แจ้งความ “ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ปมปลอมลายเซ็น ตั้งมูลนิธิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์ ข่าว

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล ข่าว

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ขิงมาทั้งสวน “เทนนิส พาณิภัค” เผยรีไทร์มาปีกว่า แต่แรงกิ้งโอลิมปิกยังอยู่เบอร์ 1 โลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถาม นายกฯ อนุทิน ตั้ง ธรรมนัส รมว.เกษตรฯ ปราบสแกมเมอร์ ข่าว

ไอซ์ รักชนก จี้ถาม ‘ธรรมนัส’ รมว.เกษตร คุมปราบสแกมเมอร์ ลั่น มีความรู้อะไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผย “ไทย-กัมพูชา” ร่วมลงนาม 26 ต.ค. ชูปราบสแกมเมอร์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ธนกร&quot; ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก &quot;ซินเคอหยวน&quot; แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ ข่าว

“ธนกร” ยันไม่เกี่ยว ปมถอนอายัดเหล็ก “ซินเคอหยวน” แจงไทม์ไลน์เหตุเกิดก่อนนั่ง รมว.อุตฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบร่างหนูน้อยวัย 6 ขวบ เหยื่อแผ่นดินไหวญี่ปุ่น หลังสูญหายนาน 14 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลาเสียชีวิต ข่าว

ศิษย์เศร้า หลวงพ่อสมควร เจ้าอาวาสวัดดัง มรณภาพในกุฏิ คาดโรคประจำตัวกำเริบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“กฤตย์ รัตนรักษ์” ประธานกรรมการ ช่อง 7 ถึงแก่อนิจกรรมด้วยวัย 80 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เจ๊เอ๋ โพสต์รัว ๆ ระหว่าง กันจอมพลัง ตั้งโต๊ะแถลงดราม่ามูลนิธิฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “กาญจนา สถาวร” นักกิจกรรมเพื่อสังคม ผู้ปรากฏชื่อเป็นประธาน “มูลนิธิกันจอมพลัง”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลงนามถอนสัญชาติไทย “ลียง พัด” สว.กัมพูชา เอี่ยวค้ามนุษย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ณัฐพงษ์&quot; ชง 4 ข้อเสนอถึง &quot;อนุทิน&quot; จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์ ข่าว

“ณัฐพงษ์” ชง 4 ข้อเสนอถึง “อนุทิน” จี้ไทยใช้เวทีอาเซียน เป็นเจ้าภาพปราบสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ร้านไอศกรีมแบรนด์ดัง ประกาศปิดสาขาแรก ศาลาแดง 1 ชวนลูกค้าร่วมเก็บความทรงจำครั้งสุดท้าย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“จิรัฏฐ์” ลุ้น! นัดพิพากษาคดีปลอมใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.43 เดือนธันวา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอส ณวัฒน์ บุกถามกลางวงแถลง กัน จอมพลัง คืนเงินบริจาคได้ไหม ข่าว

ณวัฒน์ ปะทะเดือด กัน จอมพลัง ขอเงินบริจาคมูลนิธิคืน ชี้ปิดบังข้อมูล-ไม่โปร่งใส

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธรรมนัส” ไม่รู้เรื่อง “กัน จอมพลัง” เขียนยกให้มูลนิธิตน ชี้ทำอะไรไม่ค่อยคิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ช็อก! ร้านบุฟเฟต์ต็อกบกกี เจ้าดังจากเกาหลี ประกาศปิดสาขาในห้างดัง 28 ต.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 24 ต.ค. 2568 16:23 น.| อัปเดต: 24 ต.ค. 2568 16:23 น.
94
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot;

ธ.กรุงไทย เปิดจุดบริการพิเศษ 25-26 ต.ค.นี้ สำหรับแอปฯ เป๋าตัง-ถุงเงิน ที่เข้าร่วม “คนละครึ่งพลัส”

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

ทนายอนันต์ชัย แนะสังคมให้อภัย กัน จอมพลัง ชี้พลาดเพราะขาดประสบการณ์

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
&quot;อนุทิน&quot; เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ &quot;มูลนิธิกันจอมพลัง&quot; ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

“อนุทิน” เตรียมสั่งกรมการปกครอง ลุยสอบ “มูลนิธิกันจอมพลัง” ลั่น ถ้าทำถูกก็ไม่ต้องกังวล

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568

“ดิว ธีรภัทร” ไม่ขอเงินคืน บริจาคเงินแสนให้ “กันจอมพลัง” ถือว่าทำดีไปแล้ว

เผยแพร่: 24 ตุลาคม 2568
Back to top button