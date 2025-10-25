สำนักพระราชวัง เส้นทางเคลื่อนพระศพ “พระพันปีหลวง” 26 ตุลาคม 2568
สำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการ เส้นทางเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง
วันที่ 25 ตุลาคม 2568 สำนักพระราชวังแจ้งกำหนดการเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยพิธีเคลื่อนพระศพจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2568 เวลา 16.00 น. โดยขบวนเคลื่อนพระศพจะออกจากโรงพยาบาลจุฬาฯ มุ่งสู่ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง และประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี
ทั้งนี้ สำนักพระราชวังระบุว่า หมายกำหนดการโดยละเอียด รวมถึงการเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระศพ จะประกาศให้ทราบในลำดับต่อไปโดยหน่วยราชการในพระองค์
อัปเดตล่าสุด กองบัญชาการตำรวจนครบาล แจ้งเส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในวันพรุ่งนี้ (26 ต.ค.68) เวลา 16.00 น. เส้นทางประมาณ 10 กิโลเมตร
- ออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนอังรีดูนังต์
- จากนั้น เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่ 4 มุ่งหน้าแยกสามย่าน
- เมื่อถึงแยกสามย่าน เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนพญาไท
- เมื่อถึงแยกพญาไท เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนศรีอยุธยา
- เดินทางผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (901 Land) และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
- จากนั้น เลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนราชดำเนิน มุ่งหน้าสู่จุดหมายปลายทาง
