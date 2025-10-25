กสทช. แจ้งสถานีโทรทัศน์ กลับมาใช้สีปกติ ปรับโลโก้สถานีเป็นสีขาวดำ
กสทช. แจ้งสถานีโทรทัศน์ กลับมาใช้สีปกติ ปรับโลโก้สถานีเป็นสีขาวดำ ออกอากาศได้ตามปกติ ขอให้ลดเนื้อหาตลก รุนแรง เรื่องเพศจนเกินไป
สำนักงาน กสทช. ออกประกาศแจ้งให้สถานีโทรทัศน์กลับมาเป็นปกติ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ขอให้ทุกสถานีลดสีลงนั้น โดยทาง กสทช. ระบุว่าให้กลับไปใข้โทนสีรายการได้ตามปกติ คงไว้ โทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานี (LOGO) ควรปรับโทนสีเป็นขาวดำ และการแต่งกายของพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ผู้ประกาศ ให้อยู่ในโทนสีดำ ขาว (เน้นสีดำ) สุภาพ ทรงผมควรเรียบร้อย สีหน้า ท่าทาง กิริยา วาจา น้ำเสียงขอให้สำรวม ทั้งนี้ กรณีผู้ร่วมรายการขอให้งดสีฉูดฉาด และมีลวดลาย และพิจารณาตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ เพื่อให้ถือปฏิบัติทันทีจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง หากมีแนวปฏิบัติอื่นจะแจ้งให้ทราบโดยทันที
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ทาง กสทช. ระบุว่า โดยแนวทางการปฏิบัติตามประกาศที่ออกมาก่อนหน้านั้น คือให้ทุกสถานียังออกอากาศได้ปกติ แต่ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย โดยปรับโลโก้ให้เป็นสีดำ รวมไปถึงโลโก้ของช่อง และถ้าปรับเปลี่ยนไม่ทัน โดยให้ขึ้นถ้อยคำว่า “บันทึกเทปก่อนวันที่ 25 ตุลาคม 2568”
การออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมของรายการ และเพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัย ตลอดจนปรับบรรยากาศและความรู้สึกของประชาชนให้เป็นไปตามลำดับ จึงเห็นควรกำหนดระดับความเหมาะสมของรายการที่จะนำมาออกอากาศในแต่ละห้วงเวลา ดังนี้
ระหว่างวันที่ 25-30 พฤศจิกายน 2568 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ไม่ควรมีเนื้อหาลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 สามารถนำเอารายการที่มีระดับความเหมาะสมสำหรับปฐมวัย (ป) สำหรับเด็ก (ด) รายการทั่วไป (ท) และสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป (น13) สำหรับผู้ชมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (น18) มาออกอากาศได้ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเนื้อหาที่มีความเหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงเนื้อหา รายการที่มีความรื่นเริง เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ การใช้ถ้อยคำหยาบคาย
ทั้งนี้ รายการเฉพาะไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน (ฉ) ขอให้ออกอากาศหลังจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แนะนำ 25 สีสุภาพ แต่งกายไว้ทุกข์ สมเด็จพระพันปีหลวง ไม่จำเป็นต้องสีดำ
- กรมศิลปากร เตรียมออกแบบ-สร้าง ‘พระเมรุมาศ’ ถวายพระเกียรติ ‘พระพันปีหลวง’
ติดตาม The Thaiger บน Google News: