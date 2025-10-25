รัฐบาลเปิดให้ประชาชน เข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” 26 ต.ค.68
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและคณะรมต. แถลงระเบียบไว้ทุกข์-การเตรียมพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 25 ต.ค. 68 นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะรัฐมนตรี แถลงการเตรียมความพร้อมพระราชพิธี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมาประชุมรับทราบข้อสั่งการต่าง ๆ เพื่อให้พระราชพิธีสมพระเกียรติสูงสุด
นายอนุทิน กล่าวว่า ในส่วนของการไว้ทุกข์ ขอให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐ สถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม แต่ในฐานะรัฐบาล ขอความกรุณาในฐานะที่เราเป็นพสกนิกรของพระองค์ท่าน ขอให้ร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์ ถ้าใส่สีดำไม่ได้ ก็ขอให้เป็นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาด เป็นระยะเวลา 90 วัน
นายอนุทินกล่าวอีกว่า ครั้งนี้เป็นการร้องขอจากนายกฯ ต่อพี่น้องประชาชนเพราะพระองค์ท่านทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเรามาตลอด 70 กว่าปีที่ทรงพระอิสริยยศเป็นพระบรมราชินีนาถ ในส่วนของงานรื่นเริงนั้นเบื้องต้นคอนเสิร์ตอาจจะต้องขอความร่วมมืองด แต่จะพยายามหาช่องทางที่ทำออกมาแล้วไม่มีผลกระทบ
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ภายหลังการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รัฐบาลขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจบันเทิง สถานบันเทิง และสถานบริการต่าง ๆ งดหรือลดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาแห่งความอาลัยของปวงชนชาวไทย
สำหรับกิจกรรมที่ได้ดำเนินการเตรียมการไปแล้ว ขอให้ผู้จัดพิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อน จนกว่าช่วงเวลาแห่งความอาลัยจะสิ้นสุดลง โดยให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความเหมาะสม ความสำรวม และความเคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุด
รองโฆษกรัฐบาล ย้ำว่าข้าราชการและหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการตามมาตรการไว้ทุกข์อย่างเป็นทางการแล้ว ส่วนประชาชนและภาคเอกชนสามารถร่วมแสดงความอาลัยได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ รัฐบาลขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันรักษาบรรยากาศแห่งความสงบเรียบร้อย เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระพันปีหลวง
และเพื่อให้การดำเนินการจัดพระราชพิธีพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีจึงให้มีการดำเนินการ ดังนี้
- เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง
- มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับไปดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการและกราบบังคมทูลเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นองค์ที่ปรึกษา รวมทั้งให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอำนวยการจัดงานพระราชพิธี ฝ่ายจัดการพระราชพิธี ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ราชรถ พระยานมาศ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษา ความปลอดภัย และแจ้งส่วนราชการให้จัดข้าราชการไปร่วมเฝ้า ฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม เป็นเวลา 100 วัน เป็นประจำทุกวัน
- มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) ดูแลรับผิดชอบในเรื่องรูปแบบ พิธีการและการจัดสร้างพระเมรุมาศ โดยขอรับพระราชวินิจฉัยจากองค์ที่ปรึกษาตามข้อ (2)
- มอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจัดผลัดเวรเฝ้า ฯ ของคณะรัฐมนตรี ไปเฝ้า ฯ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอดระยะเวลาของพระราชพิธี
- มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อให้ประชาชนร่วมในการถวายสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
- มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์รับไปดำเนินการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง อย่างต่อเนื่อง และประสานความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วย
