เอฟเวอร์ตัน พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68
26 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม ฮิลล์ ดิกกินสัน สเตเดี้ยม คู่ระหว่าง เอฟเวอร์ตัน พบ สเปอร์ส The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก เอฟเวอร์ตัน VS สเปอร์ส ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : เอฟเวอร์ตัน VS สเปอร์ส
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : ฮิลล์ ดิกกินสัน สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล เอฟเวอร์ตัน – สเปอร์ส
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพทอฟฟี่สีน้ำเงิน ของกุนซือ เดวิด มอยส์ จะยังไม่มีชื่อของ จาร์เรด แบรนธ์เวต ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ นาธาน แพตเตอร์สัน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น จอร์แดน พิคฟอร์ด พร้อมกองหลัง 4 คน เจค โอไบรอัน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, ไมเคิล คีน, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ แดนกลางเป็น เจมส์ การ์เนอร์, อิดริซ่า กาน่า เกย์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อิลลิมัน เอ็บดิอาย, เคีนแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เบโต้
สเปอร์ส
ในขณะที่ทีมเยือน ทัพไก่เดือยทอง ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ โธมัส แฟรงค์ จะยังไม่มีชื่อของ เจมส์ แมดดิสัน, เบน เดวีส, ราดู ดรากูชิน, เดยัน คูลูเซฟสกี้, โดมินิค โซลันกี้ และ อีฟส์ บิสซูม่า ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด รวมไปถึงต้องเช็คความพร้อมของ คริสเตียน โรเมโร่ กับ เดสตินี่ อูโดกี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น กูเยลโม วิคาริโอ พร้อมแนวรับ 4 คน เปโดร ปอร์โร่, อาร์ชี่ เกรย์, เควิน ดันโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน แดนกลางเป็น ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนทานกูร์, ลูคัส เบิร์กวาลล์ ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน, ซาบี ซิมอนส์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เอฟเวอร์ตัน VS สเปอร์ส
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 19/01/25 เอฟเวอร์ตัน 3-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 24/08/24 สเปอร์ส 4-0 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 03/02/24 เอฟเวอร์ตัน 2-2 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
- 23/12/23 สเปอร์ส 2-1 เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก)
- 03/04/23 เอฟเวอร์ตัน 1-1 สเปอร์ส (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน
- 18/10/25 แพ้ แมนฯ ซิตี้ 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/09/25 เสมอ เวสต์แฮม 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 แพ้ วูล์ฟแฮมป์ตัน 0-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 20/09/25 แพ้ ลิเวอร์พูล 1-2
สเปอร์ส
- 22/10/25 เสมอ โมนาโก 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 19/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 04/10/25 ชนะ ลีดส์ 2-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/09/25 เสมอ โบโด กลิมท์ 2-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/09/25 เสมอ วูล์ฟแฮมป์ตัน 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เอฟเวอร์ตัน (4-2-3-1) : จอร์แดน พิคฟอร์ด (GK) – เจค โอไบรอัน, เจมส์ ทาร์คอฟสกี้, ไมเคิล คีน, วิตาลี่ มิโคเลนโก้ – เจมส์ การ์เนอร์, อิดริซ่า กาน่า เกย์ – อิลลิมัน เอ็บดิอาย, เคีนแนน ดิวส์บูรี่-ฮอลล์, แจ็ค กรีลิช – เบโต้
สเปอร์ส (4-3-3) : กูเยลโม วิคาริโอ (GK) – เปโดร ปอร์โร่, อาร์ชี่ เกรย์, เควิน ดันโซ่, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ชูเอา ปาลินญ่า, โรดริโก้ เบนทานกูร์, ลูคัส เบิร์กวาลล์ – โมฮาเหม็ด คูดุส, ริชาร์ลิซอน, ซาบี ซิมอนส์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
เอฟเวอร์ตัน 1-1 สเปอร์ส
ติดตาม The Thaiger บน Google News: