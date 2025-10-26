อ.เจษฎา สงสารเด็ก วอน รมต.ศึกษาธิการ ลดจัดงานรื่นเริงจาก 1 ปีเหลือ 30 วัน
อ.เจษฎา สงสารเด็ก วอน รมต.ศึกษาธิการ ลดจัดงานรื่นเริงจาก 1 ปีเหลือ 30 วัน ซึ่งจะทำให้เด็กไม่ได้ฉลองเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
จากกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ ระบุว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี “แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏ ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
3. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เข้าไปช่วยๆ กันส่งคำขอร้อง ถึง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ หน่อยนะครับ
“หวังว่า กระทรวงศึกษาฯ จะลดวัน ที่ห้ามจัดงานบรรยากาศรื่นเริง ในโรงเรียน จาก 1 ปี เป็น 30 วัน นะครับ.. เห็นใจเด็กๆ นักเรียนครับ”
