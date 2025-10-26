ข่าว

อ.เจษฎา สงสารเด็ก วอน รมต.ศึกษาธิการ ลดจัดงานรื่นเริงจาก 1 ปีเหลือ 30 วัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 15:37 น.
139

อ.เจษฎา สงสารเด็ก วอน รมต.ศึกษาธิการ ลดจัดงานรื่นเริงจาก 1 ปีเหลือ 30 วัน ซึ่งจะทำให้เด็กไม่ได้ฉลองเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่

จากกรณีที่ กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศ ระบุว่า ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรี “แจ้งว่าสำนักพระราชวังมีประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สวรรคต เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568 เวลา 21.21 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สิริพระชนมพรรษาปีที่ 93 รายละเอียดตาม QR Code ที่ปรากฏ ท้ายหนังสือฉบับนี้ โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

1. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา เป็นเวลา 30 วัน
2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกข์ เป็นเวลา 1 ปี
3. ให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี
4. ให้หน่วยงานในสังกัดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ บนหน้าหลักเว็บไซต์ของหน่วยงาน และให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เข้าไปช่วยๆ กันส่งคำขอร้อง ถึง รมต.กระทรวงศึกษาธิการ หน่อยนะครับ

ที่ https://www.facebook.com/share/1BBgZDM4nJ/?mibextid=wwXIfr

“หวังว่า กระทรวงศึกษาฯ จะลดวัน ที่ห้ามจัดงานบรรยากาศรื่นเริง ในโรงเรียน จาก 1 ปี เป็น 30 วัน นะครับ.. เห็นใจเด็กๆ นักเรียนครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รถเคลื่อนพระศพ พระพันปีหลวง ข่าวในพระราชสำนัก

เคลื่อนพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” จากรพ.จุฬา สู่พระบรมมหาราชวัง เลขทะเบียนรถ

23 นาที ที่แล้ว
วีระศักดิ์ขอบเขตประวัติ บันเทิง

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสวรรคตให้คนไทยรับรู้ถึง 2 ครั้ง ในห้วงเวลาห่าง 9 ปี 11 วัน

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อู่เล็กๆ ขอน้อมรำลึก ครั้งซ่อมสีรถยนต์พระที่นั่ง เปิด 6 พาหนะคู่พระทัย พระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อ.เจษฎา สงสารเด็ก วอน รมต.ศึกษาธิการ ลดจัดงานรื่นเริงจาก 1 ปีเหลือ 30 วัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอฟเวอร์ตัน พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จุดจอดรถถวายความอาลัย บันเทิง

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคเข้าถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยความอาลัย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุหรี่ไฟฟ้า มะเร็งปอด ข่าว

คอมเมนต์เดือด! สาวโพสต์เล่าสามีป่วยมะเร็งปอดระยะ 4 ชี้บุหรี่ไฟฟ้าตัวแปร 8 ปีก่อนลาโลก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อ่านถ้อยคำแถลง ไทย-กัมพูชา เซ็นปฏิญญาร่วม ปูทางสู่สันติภาพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เลเวอร์คูเซ่น พบ ไฟร์บวร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลบุนเดสลีกา 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สส.ไอซ์ จี้กระทรวงดีอีทำงาน กลุ่มข่าวกันจอมพลัง ปั่นข่าวปลอม ลิซ่าบริจาค 3 ล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอสตัน วิลล่า พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศขอให้สถานศึกษา งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! ไทย-เขมร เซ็นข้อตกลงสันติภาพ เน้นข้อตกลง 4 ข้อ ยังไม่มีเปิดด่าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ข้อปฏิบัติ “เข้าร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ” สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีเดินทาง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อีพลาออกประธานมูลนิธิกันจอมพลังทำไม ข่าว

จัดหนัก เส้นเงินลับมูลนิธิช่วยสู้ น็อกปธ.ตัวจริง ถ้าอีฟลาออกวันนี้ กัน จอมพลัง งานเข้าแน่ !

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

NARIT คาดลูกไฟกลางดึก ส่งเสียงระเบิดบนท้องฟ้า เป็นดาวตกชนิดระเบิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ ชาวบ้านเป็นลมหมดสติ นอนเรียงรายกลางถนน หลังทานหมูกระทะ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัยสายปิ้งย่าง! ผู้ป่วย 4 รายนอนหมดหมดสติกลางถนน หลังกินหมูกระทะ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรรชัยผึ้งต่อย บันเทิง

คนรู้-รู้เลย กรรชัย หลุดโพสต์ปฐมพยาบาลเมื่อผึ้งต่อย! อ.เจษฎ์ โร่ถามอาการ เหตุตามข่าวไม่ทัน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่องรายชื่อ 4 แคนดิเดตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ แทนที่ “แพทองธาร”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เดินทางถึงมาเลเซียแล้ว เตรียมเป็นสักขีพยาน ไทย-กัมพูชา ลงนามสันติภาพ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟม. จัด MRT สี่สาย ให้บริการประชาชน ถวายน้ำสรงพระบรมศพ พระพันปีหลวง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 26 ต.ค. 2568 15:37 น.| อัปเดต: 26 ต.ค. 2568 15:37 น.
139
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รถเคลื่อนพระศพ พระพันปีหลวง

เคลื่อนพระบรมศพ “สมเด็จพระพันปีหลวง” จากรพ.จุฬา สู่พระบรมมหาราชวัง เลขทะเบียนรถ

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
วีระศักดิ์ขอบเขตประวัติ

วีระศักดิ์ ขอบเขต ผู้ประกาศข่าวสวรรคตให้คนไทยรับรู้ถึง 2 ครั้ง ในห้วงเวลาห่าง 9 ปี 11 วัน

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568

เอฟเวอร์ตัน พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 26 ต.ค. 68

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
จุดจอดรถถวายความอาลัย

แนะนำจุดจอดรถประชาชน ร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เผยแพร่: 26 ตุลาคม 2568
Back to top button