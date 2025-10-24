รำลึก อ.ศรีวรรณ ผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศรีดอนมูล จากไปอย่างสงบวัย 72 ปี
ลูกศิษย์ร่วมอาลัย อ.ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินคนสำคัญเชียงราย ขับเคลื่อนศิลปะภาคเหนือ สร้างสรรค์ผลงานจิตกรรม-ประติมากรรม ผู้ก่อตั้งศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ
วงการศิลปะไทยความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้ง กรณี อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินผู้มีคุณูปการอย่างสูง ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบในวัย 72 ปี เมื่อช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก ขัวศิลปะ ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจต่อการจากไปของศิลปินคนสำคัญ ระบุว่า “สมาคมขัวศิลปะ ขอแจ้งข่าวมายังทุกท่านให้ทราบว่า ด้วยอาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ (2496 – 2568) ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการสงบ เมื่อบ่ายวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 (สิริอายุรวม 72 ปี) ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ต่อผู้มีคุณูประการแก่วงการศิลปะของพี่น้องศิลปินเชียงรายและประเทศไทย
กำหนดการและรายละเอียดทางสมาคมขัวศิลปะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง”
ด้าน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ได้ร่วมโพสต์แสดงความเสียใจและอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์ศรีวรรณ ยกย่องท่านในฐานะศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอันหลากหลาย และถ่ายทอดเรื่องราวความคิดผ่านหลักปรัชญาศาสนาพุทธและธรรมชาติ เขียนข้อความว่า “คณะกรรมการมูลนิธิ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของอาจารย์ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ”
สำหรับ อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่านคือศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานอันหลากหลาย ทั้งงานจิตรกรรม ภาพพิมพ์ ประติมากรรม และเซรามิก ถ่ายทอดเรื่องราวความคิด อารมณ์ความรู้สึก ความเปลี่ยนแปลงตามหลักปรัชญาศาสนาพุทธและธรรมชาติ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นอาจารย์สอนศิลปะในสถาบันหลายแห่งในกรุงเทพมหานครเป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี ก่อนที่จะย้ายไปพำนักและใช้ชีวิตศิลปินที่ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และได้ก่อตั้ง หอศิลป์ ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ (Sridonmoon Art Space) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สำคัญในการแสดงผลงานและขับเคลื่อนวงการศิลปะในภาคเหนือ
