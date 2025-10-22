ชัดเจน! กัน จอมพลัง รับ เป็นแค่ที่ปรึกษา ไม่ใช่เจ้าของมูลนิธิ “ช่วยสู้”
กัน จอมพลัง ย้ำชัดไม่ได้เป็นผู้จัดตั้ง แค่ให้ยืมชื่อ เผยวิธีซื้อชุดเกราะ 1.5 หมื่น จากราคาเต็ม 5 หมื่น
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 รายการ ลุยชนข่าว ได้เปิดเผยว่า กัน จอมพลัง ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ โดยกันอธิบายบทบาทของตัวเองว่า เขาอนุญาตให้ใช้ชื่อของเขาในการตั้งชื่อมูลนิธิ แต่เขาเองมีหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีชื่อในการจดแจ้งเป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิแต่อย่างใด
สำหรับประธานมูลนิธิ เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีความสามารถ ส่วนหน้าที่ของคุณกัน คือ การลงพื้นที่หน้างาน รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบงาน และช่วยแก้ไขปัญหา
ในประเด็นความโปร่งใสเรื่องการจัดซื้อสิ่งของ คุณกันยืนยันว่า มูลนิธิไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือรับส่วนต่างใด ๆ ร้านค้าส่วนใหญ่ที่มูลนิธิไปติดต่อซื้อมักจะลดราคาให้ เพื่อเป็นการร่วมทำบุญ
คุณกันได้ยกตัวอย่างกรณีการจัดซื้อชุดเกราะ เขาเปิดเผยว่า ตามปกติชุดเกราะหนึ่งชุดมีราคาสูงเกือบ 50,000 บาท แต่มูลนิธิสามารถซื้อได้ในราคาไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งราคานี้รวมทั้งแผ่นเกราะหน้า-หลัง และตัวเสื้อแล้ว สาเหตุที่ได้ราคานี้เพราะร้านค้ายอมลดราคาให้
กัน จอมพลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า หากเขาต้องการบวกเงินเพิ่ม (เอาส่วนต่าง) ก็สามารถทำได้ แต่เขาเลือกที่จะไม่ทำ คุณกันยืนยันว่าเงินที่ใช้ทั้งหมดเป็นเงินสนับสนุนจากประชาชน มูลนิธิมีผู้จัดทำบัญชีอย่างถูกต้อง และพร้อมให้ตรวจสอบทุกรายการ
ต่อมา ทีมงาน The Thaiger ตรวจสอบข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ นี่แหละประเทศไทย พบว่า แอดมินเพจแชร์เอกสาร “ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิ กรุงเทพมหานคร” เอกสารฉบับนี้ระบุถึงการจดทะเบียนจัดตั้ง “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” อย่างเป็นทางการ
โพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็น โดยตั้งข้อสังเกตว่า มูลนิธิทำงานมานานแล้ว แต่ทำไมเพิ่งจดทะเบียนในปี 2568 อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ยังไม่มีคำชี้แจงข้อเท็จจริงออกมา ต้องรอการแถลงต่อไป
