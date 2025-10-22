“กัน จอมพลัง” ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน-กก.
กัน จอมพลัง ยันเป็นคนตั้งมูลนิธิเอง แจงทำไมไม่ได้เป็นประธาน เพื่อที่ว่าวันไหนตนไม่อยู่แล้ว จะได้มีคนเข้ามาทำแทนได้ ย้ำหลายมูลนิธิก็ทำแบบนี้
จากกรณีที่รายการ ลุยชนข่าว ได้เปิดเผยว่า กัน จอมพลัง ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับมูลนิธิ กัน จอมพลัง ช่วยสู้ โดยกันอธิบายบทบาทของตัวเองว่า เขาอนุญาตให้ใช้ชื่อของเขาในการตั้งชื่อมูลนิธิ แต่เขาเองมีหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีชื่อในการจดแจ้งเป็นผู้จัดตั้งมูลนิธิแต่อย่างใด
สำหรับประธานมูลนิธิ เป็นรุ่นน้องคนหนึ่งที่มีความสามารถ ส่วนหน้าที่ของคุณกัน คือ การลงพื้นที่หน้างาน รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบงาน และช่วยแก้ไขปัญหา
ในประเด็นความโปร่งใสเรื่องการจัดซื้อสิ่งของ คุณกันยืนยันว่า มูลนิธิไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือรับส่วนต่างใด ๆ ร้านค้าส่วนใหญ่ที่มูลนิธิไปติดต่อซื้อมักจะลดราคาให้ เพื่อเป็นการร่วมทำบุญ
ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงประเด็นดังกล่าวว่า ผมเป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อก็เป็นคนคิด และการที่มูลนิธิจะใช้ชื่อผมได้ ผมต้องทำเอกสารก่อตั้ง ต้องเป็นชื่อผม ทีมที่ทำงานเป็นทีมบริหาร วันนี้ผมลงพื้นที่ ผมต้องทำเอกสารด้วยหรอ ผมต้องจัดของด้วยหรอ เอกสารเดือนเป็นพันๆแผ่น แบบนี้ การทำงานจะทำยังไง วันนี้ตั้งเรื่องดิสเครดิตผม ทำไมผมถึงบอกว่าดิสเครดิต
เปิดข้อมูล มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า ร.อ. ธรรมนัส นั่งประธาน ทำงานกุศลต่อเนื่อง
การที่ผมไม่ได้เป็นชื่่อเป็นประธานหรือกรรมการ ไม่ได้ผิดกฎหมายนะ ถ้าวันนี้ กัน จอมพลัง ยังอยู่ตรงนี้ สมมุติผมตุยไป คนที่มารับเป็นประธานกรรมการคือไม่โปร่งใสเลยหรอ วันนึงที่ผมไม่มีผมอยู่แล้ว ก็ยังช่วยคนได้ต่อไป ความตั้งใจคือเป็นแบบนี้ องค์กรต้องใช้ระบบเป็นควบคุม ต้องเป็นคนชำนาญบริหารองค์กรให้เดินหน้าได้ แค่ผมลงพื้นที่ก็หมดเวลาแล้ว อย่างตอนนี้ รู้ไหมว่าในมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้กำลังทำอะไรอยู่ มีทีมไปช่วยเด็กที่ปทุมอยู่
ในเวลานี้ที่ผมช่วยเรื่องริมชายแดน มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ก็ยังขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือเด็ก กลับมาตั้งคำถามว่าผมไม่โปร่งใสมันแปลกมาก พร้อมยืนยันว่าตนเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การบริหารแบบนี้มูลนิธิใหญ่ๆก็ใช้ระบบเดียวกัน ที่บอกให้ยืมชื่อนั่นไม่ใช่
กัน จอมพลัง ยืนยันกับนักข่าวว่าเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิจริง แต่ไม่ได้เป็นประธาน ถ้าสมมุติว่าไม่อยู่แล้ว จะมีคนเข้ามาอยู่ในรอยต่อตรงนี้ได้ และจะโปร่งใสมากกว่าเดิม พร้อมย้ำว่าชื่อ “กัน จอมพลัง” เป็นชื่อของการช่วยเหลือ ถ้าชื่อ กันจอมพลัง ยังช่วยเหลือคนได้ ก็ให้ทำต่อไปได้
