สุวรรณภูมิ แจงชัด มีดพับถูกยึดโผล่ขายออนไลน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาคแล้ว

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 16:32 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 16:32 น.
55
สุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แจงปมมีดพับผู้โดยสารโผล่ขายออนไลน์ เปิด 3 แนวทางหลังยึดของต้องห้าม เผยนโยบายส่งต่อให้หน่วยงานอื่น ๆ ทำประโยชน์ ล่าสุดสั่งยกเลิกบริจาค นำไปทำลายแทน

จากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความกรณีพบมีดพับของตนเองที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ยึดไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเดือนสิงหาคม ถูกนำไปประกาศขายในกลุ่มออนไลน์ ล่าสุด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงถึงกระบวนการจัดการสิ่งของต้องห้าม พร้อมประกาศมาตรการใหม่เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

เหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2568 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ว่า มีดพับของตนซึ่งถูกเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิยึดไว้เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ได้ปรากฏไปอยู่ในการประกาศขายในกลุ่มเฟซบุ๊ก Leatherman Thailand Club ทำให้เกิดคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดการทรัพย์สินของผู้โดยสาร

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ชี้แจงว่า การตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินพลเรือนสากล (ICAO) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และกฎระเบียบของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งไม่อนุญาตให้นำวัตถุแหลมคมเข้าไปในเขตหวงห้ามหรือขึ้นเครื่องบิน พร้อมย้ำว่า เจ้าหน้าที่มิได้ทำการยึดสิ่งของจากผู้โดยสารโดยตรง แต่เมื่อตรวจพบสิ่งของต้องห้าม ผู้โดยสารสามารถเลือกดำเนินการได้ 3 แนวทาง คือ

1. จัดส่งสิ่งของกลับทางไปรษณีย์ด้วยตนเอง

2. นำสิ่งของไปใส่ในสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง

3. นำไปทิ้งในกล่องใส่วัตถุของมีคมที่ ทสภ. จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยกล่องดังกล่าวจะมีการปิดล็อกไว้เพื่อควบคุมรักษาความปลอดภัย และป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องในการเข้าถึง ซึ่งผู้โดยสารต้องเป็นผู้ทิ้งด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่มิได้ทำการยึดสิ่งของจากผู้โดยสารโดยตรง

สำหรับสิ่งของต้องห้ามที่ผู้โดยสารไม่สามารถนำผ่านจุดตรวจค้นได้และได้ทำการทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะถูกจัดเก็บในพื้นที่ปลอดภัย โดยจะมีคณะทำงานจัดเก็บวัตถุต้องห้ามเป็นผู้ดำเนินการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาแล้ว ทสภ. จะดำเนินการนำสิ่งของไปทำลาย ทั้งนี้ ในระหว่างรอการทำลาย

หากมีหน่วยงานราชการ โรงเรียน สถานศึกษา หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีหนังสือขอรับการบริจาคเพื่อนำไปเป็นสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ทสภ. จะทำการบริจาคส่งมอบให้ต่อไปโดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ ยืนยันว่ากระบวนการบริจาคเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และจากการตรวจสอบย้อนหลังในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2568 ทสภ. ได้บริจาคสิ่งของดังกล่าวไปให้หน่วยงานที่ร้องขอ จำนวน 7 หน่วยงาน

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีก ทสภ. ได้ประกาศยกเลิกการบริจาควัตถุแหลมคมหรือสิ่งของต้องห้ามทุกประเภทโดยมีผลทันที โดยจะดำเนินการนำของต้องห้ามทั้งหมดไปทำลายอย่างเหมาะสมภายใต้การตรวจสอบของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแจงปมมีดพับผู้โดยสารถูกนำมาขายในกลุ่มออนไลน์
ภาพจาก Facebook : Suvarnabhumi Airport

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

