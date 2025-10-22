ข่าว

โหนกระแสต้องเข้า ถกวุ่น “มีดพับยึดจากสนามบิน โผล่ขายออนไลน์จี้สุวรรณภูมิตอบ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:44 น.
73
มีดพับถูกยึดจากสนามบิน
แฟ้มภาพ @Facebook

เรื่องมีดพับที่ถูกยึดจากสนามบิน กลับมาโผล่ขายในกลุ่มออนไลน์ ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอความคืบหน้าภายใน 1–2 สัปดาห์ หากเรื่องเงียบ ให้โทรติดตามได้

กำลังเป็นประเด็นดราม่าเปิดข้อถกเถียงกันวุ่น ! กับกรณีเมื่อ 21 ต.ค.68 ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเขียนเล่าความไม่ชอบมาพากลซึ่งเป็นประเด็นสืบเนื่องจากมีดเล่มเล็กๆ ซึ่งเดิมทีถูกตรวจสอบแล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ของ “ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ได้ทำการยึดไว้ห้ามให้ผู้โดยสารเจ้าของเรื่องนำขึ้นเครื่องลัดฟ้าไปด้วย

อย่างไรก็ตามต่อมาเกิดข้อสงสัยเนื่องจากเจ้าของโพสต์ดันไปเจอว่า มีดพับของเธอเองถูกนำไปปล่อยในแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์จนเกิดคำถามว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ? โดยเนื้อหาบอกเล่าอย่างละเอียดนั้นระบุโดยเริ่มจากเหตุเกิดเมื่อคืนนี้ (20 ต.ค.) “เราเจอโพสต์ในกลุ่ม Leatherman Thailand Club (เลเทอร์แมน ไทยแลนด์ คลับ) มีคนเอามีดพับของเรามาขายซึ่งเป็นมีดที่ถูกยึดที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โพสต์นั้นปิดการขายไปแล้วเพราะมีคนซื้อไปแล้ว แต่เจ้าของโพสต์ทักไปแจ้งทันที “มีดนั้นเป็นของเธอ” พร้อมกัยขณะเดียวกันขอให้ผู้ขายติดต่อกลับ เพราะอยากทราบของชิ้นนี้หลุดออกมาจากสนามบินได้อย่างไร”

ผู้ขายตอบว่า “ให้โอนเงินมาก่อน ถึงจะส่งของให้” และหลีกเลี่ยงที่จะอธิบายถึงที่มาของมีด จนเราต้องบอกไปว่า มีดชิ้นนี้ถือเป็นของกลางที่ออกมาผิดกฎหมาย และน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในระบบของ AOT (การท่าอากาศยานไทย)
หลังจากนั้น ผู้ขายได้ลบโพสต์และลบข้อความแชททั้งหมดออก คาดว่าน่าจะรู้ตัวว่ามีปัญหาแน่ แต่ต่อมาก็กลับมาคุยอีกครั้ง บอกว่า “ตกใจเลยลบทุกอย่าง” — ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้เรื่องนี้ดูดีขึ้นเลย

ตอนนี้เราไม่ได้ต้องการมีดคืนแล้ว แต่อยากได้ ความจริง ว่า “ของกลางจากสนามบินออกมาขายนอกได้อย่างไร” และอยากรู้ว่าเป็นเพราะ การทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

สนามบินสุวรรณภูมิ 22 ตุลาคม 2025 ยึดมีดพับไปขายจริงไหม
ภาพประกอบไมเกี่ยวกับเนื้อหา

“เราได้โทรแจ้งไปยัง AOT แล้ว ทางนั้นแนะนำให้ติดต่อสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) วันนี้เราได้แจ้งเรื่องกับทาง ป.ป.ท. เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่แจ้งว่าให้รอความคืบหน้าภายใน 1–2 สัปดาห์ หากเรื่องเงียบ ให้โทรติดตามได้”

“เราอยากให้เรื่องนี้ดำเนินไปจนถึงที่สุด เพราะเชื่อว่าเราไม่ใช่คนเดียวที่เคยถูกยึดของมีมูลค่าที่สนามบิน — ไม่ว่าจะเป็นมีดพับ ของสะสม หรือแม้แต่น้ำหอมราคาแพง ของเหล่านั้น ไม่ควรถูกนำออกมาขายต่อ หรือ “หลุด” ออกไปอยู่ในตลาดมือสองได้แบบนี้”

หากใครสนใจ หรือต้องการช่วยให้เรื่องนี้เดินหน้าเร็วขึ้น สามารถทักมาได้เลยนะคะ เรามีหลักฐานแชทและภาพจากโพสต์ พร้อมให้ยืนยันได้ทั้งหมด

ท้ายโพสต์เจ้าของเรื่องยังระบุผ่านตัวอักษรสั้นๆ ด้วยตัวเองว่า เธอขอ “ฝากแชร์ โพสต์นี้หรือให้คำแนะนำ” ทิ้งไว้ด้วย.

กลุ่ม Leatherman Thailand Club มีดพับ
ภาพ @Facebook

ผู้โดยสารต้องรู้! ของต้องห้ามที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน นอกเหนือจากสิ่งผิดกฎหมายแล้วยังมีสิ่งของทั่วไปที่เราอาจไม่รู้มาก่อนว่าห้ามนำขึ้นเครื่องเด็ดขาด หรือห้ามเกินกว่าที่กฎกำหนดไว้

สายการบินและหน่วยงานด้านการบินทั่วโลก กำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระติดตัว (Carry-on) หรือสัมภาระโหลดใต้เครื่อง (Checked baggage)

หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามหรือเอาติดตัวไป ทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหรือถูกตรวจยึดสิ่งของต้องห้าม ดังนั้น มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงการพกติดตัวเมื่อเดินทางโดยเครื่องบิน

1.ของมีคมและอาวุธทุกชนิด เป็นสิ่งต้องห้ามบนเครื่องบิน โดยเฉพาะในกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง ได้แก่

  • มีดทุกประเภท (รวมถึงมีดพับและมีดปอกผลไม้)
  • กรรไกรที่มีใบมีดยาวเกิน 6 ซม.
  • ไขควง คีม ประแจ หรือเครื่องมือช่าง
  • สนับมือ กระบอง หรืออุปกรณ์ป้องกันตัวที่ใช้เป็นอาวุธได้

ข้อยกเว้นของบางสายการบินอาจอนุญาตสำหรับกรรไกรตัดเล็บและที่โกนหนวดแบบใช้ใบมีดเปลี่ยนได้ สามารถพกขึ้นเครื่องได้หากเป็นขนาดเล็ก อุปกรณ์เหล่านี้สามารถโหลดใต้เครื่องได้ตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน

2.ของเหลวเจลและสเปรย์ เนื่องจากมาตรการด้านความปลอดภัย ของเหลวทุกชนิดที่นำขึ้นเครื่องต้องอยู่ในขนาดที่กำหนด ได้แก่ ของเหลว เจล และสเปรย์ ต้องบรรจุในขวดขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ต้องใส่รวมกันในถุงพลาสติกใสขนาดไม่เกิน 1 ลิตร แต่ละคนสามารถนำขึ้นเครื่องได้ 1 ถุงเท่านั้น

ตัวอย่างของที่จัดเป็นของเหลวและต้องปฏิบัติตามกฎนี้ เช่น น้ำหอม แชมพู ครีมบำรุงผิว เจลแต่งผม โฟมล้างหน้า น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ เครื่องดื่มทุกชนิด (เช่น น้ำเปล่า กาแฟ น้ำผลไม้) ที่เกิน 100 มิลลิลิตร

ยกเว้นของเหลวที่ซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty-Free) ภายในสนามบิน สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องอยู่ในถุงที่ปิดผนึกพร้อมใบเสร็จรับเงิน รวมถึงยารักษาโรคและอาหารสำหรับทารกสามารถพกขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

3. วัตถุไวไฟและสารเคมีอันตราย สิ่งของที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ เช่น

  • ไฟแช็กที่มีเชื้อเพลิงเหลว (เช่น Zippo ที่เติมน้ำมันไว้แล้ว)
  • กระป๋องสเปรย์ที่มีแรงดันสูง เช่น สเปรย์พริกไทย สีสเปรย์
  • วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ พลุ หรือถังแก๊สแบบพกพา
  • กาว สารกัดกร่อน หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตราย

4. อาหารบางประเภท แม้ว่าผู้โดยสารจะสามารถนำอาหารบางชนิดขึ้นเครื่องได้ แต่บางประเทศมีกฎระเบียบที่เข้มงวดเกี่ยวกับการนำอาหารเข้าประเทศ เช่น

  • ผลไม้สด ผักสด และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อาจถูกห้ามนำเข้าหรือมีข้อจำกัด
  • อาหารกลิ่นแรง เช่น ทุเรียน หรือปลาแห้ง อาจถูกร้องเรียนจากผู้โดยสารคนอื่น
  • ของเหลวที่เป็นอาหาร เช่น ซุป น้ำพริก อาจต้องปฏิบัติตามกฎของเหลวขนาดไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
  • ข้อควรระวัง ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ควรตรวจสอบข้อบังคับของประเทศปลายทางเกี่ยวกับอาหารที่สามารถนำเข้าได้

5. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สำรอง อุปกรณ์เหล่านี้ที่เกินข้อจำกัด หากต้องการนำไปด้วยต้องปฏิบัติตาม ดังนี้

  • Power Bank ต้องมีความจุไม่เกิน 20000 – 32000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน ส่วน power bank ความจุไฟฟ้าต่ำกว่า 20000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่จำกัดจำนวน
  • แล็ปท็อป กล้องถ่ายรูป และอุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ ต้องนำออกมาตรวจแยกในด่านตรวจสอบสัมภาระ
  • ข้อห้าม แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีความจุเกิน 100Wh อาจต้องได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากสายการบิน รวมถึงอุปกรณ์ที่เสียหายหรือมีรอยร้าว อาจถูกห้ามนำขึ้นเครื่อง

ข้อควรทำก่อนเดินทาง

  • ตรวจสอบกฎระเบียบของสายการบิน เพราะแต่ละสายการบินอาจมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งของที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้
  • จัดกระเป๋าให้ถูกต้อง แยกของเหลวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้หยิบออกมาได้ง่ายเมื่อต้องผ่านด่านตรวจ
  • เช็คข้อจำกัดของประเทศปลายทาง หากเดินทางไปต่างประเทศ ควรศึกษากฎเกี่ยวกับอาหารและสิ่งของที่สามารถนำเข้าได้
มีดพับที่ถูกยึดจากสนามบิน
ภาพ @Facebook
มีดพับถูกสนามบินสุวรรณภูมิยึด
ภาพ @Facebook

อ่านข่าวเพิ่มเติมดราม่าประเด็นเด็ดร้อนๆ เสิร์ฟส่งตรงวันนี้ 22 ตุลาคม 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หมอวรงค์&quot; จี้ &quot;อนุทิน&quot; จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต. ข่าว

“หมอวรงค์” จี้ “อนุทิน” จัดการปราบไทยเทา พัวพันสแกมเมอร์ ทั้งนักการเมือง-รมต.

37 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

14 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

15 นาที ที่แล้ว
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้ ข่าวการเมือง

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

21 นาที ที่แล้ว
ราคาทอง ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 22 ต.ค.68 จู่ๆ ร่วง 2100 บาท รูปพรรณหยุดที่บาทละ 64,950 บ.

25 นาที ที่แล้ว
รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล ข่าวต่างประเทศ

รวบไกด์ชาวกัมพูชา หลังโพสต์วิจารณ์-ปลุกระดม โค่นรัฐบาล อ้างเลียนแบบม็อบเนปาล

25 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อีกแล้ว! พบศพชาวจีน ถูกฆ่ายัดกระสอบ ทิ้งข้างถนน ชานเมืองพนมเปญ

28 นาที ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก ได้รับรางวัลจาก TikTok หลังทำยอดคนดูทะลุ 1.2 ล้าน บันเทิง

เจนนี่ รับรางวัล หลังไลฟ์คนดูทะลุ 1.2 ล้าน ลั่น ที่หนึ่งในเอเชีย ดีใจเกิดเป็นคนไทย

30 นาที ที่แล้ว
ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย เศรษฐกิจ

ใจหาย! บุฟเฟต์ซีฟู้ดเจ้าดัง ปิดกิจการถาวร สิ้นเดือนนี้ ลูกค้าแห่อุดหนุนครั้งสุดท้าย

36 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วรภัค จ่อแถลงบ่ายนี้ ลั่นเอาผิดคนป้ายสีโยง แก๊งสแกมเมอร์ แฉลามปามถึงภรรยารับสินบนคริปโต

42 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เพจดังแจ้ง “คนละครึ่งพลัส” สั่ง “ฟู้ดเดลิเวอรี่” ได้แล้วผ่าน G-Wallet

44 นาที ที่แล้ว
อิชิอิโดนปลด โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ ข่าวกีฬา

กระแสปลด “อิชิอิ” เสียงติงแฟนบอลเอกฉันฑ์ แฉเบื้องหลังคนสั่งปลด เพจดังหลุดสัมฯ นักเตะ

52 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สุริยะ” แง้มคุณสมบัติหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ไม่ใช่คนตระกูล “ชินวัตร”

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงข้ามเพศอินเดีย 24 คน ซดน้ำยาล้างพื้น หวังฆ่าตัวตายหมู่ เรียกร้องความเป็นธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะแล้วเที่ยวลดหย่อนภาษี สูงสุด 20,000 บาท เริ่ม 29 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

สายเที่ยวเฮ เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีสูงสุด 20000 เริ่ม 29 ต.ค.68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที บันเทิง

เป๊ก ผลิตโชค เตรียมเข้าพบตร. หลังผลตรวจสารเสพติดออก ทนายรณรงค์ เคลื่อนไหวทันที

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเตือน ขายสิทธิคนละครึ่งพลัส เข้าข่ายฉ้อโกง เจอโทษคุกไม่เกิน 3 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อิ๊งค์ เปิดใจกลางที่ประชุม เปิดสาเหตุลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมตัวให้พร้อม วันลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน ชวนส่องไฮไลต์งานใหญ่ทั้งกรุงเทพฯ สุโขทัย เชียงใหม่ พร้อมทิปส์เที่ยวแบบครบ-คม-ล้ำ ท่องเที่ยว

ลอยกระทง 2568 ตรงกับวันไหน? ชวนส่องไฮไลต์ งานใหญ่ทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ห้ามพลาด! “สุกี้ตี๋น้อย” จัดโปร “คนละครึ่งพลัส” ไม่ต้องลงทะเบียน คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกฯ คนที่ 31 หลังประกาศ “ลาออก” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจพัทยาคุมตัวนทท.ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาวแล้ว ข่าว

คุมตัว 3 นทท. ญี่ปุ่น คุกคามช่างผมสาว ลั่น ‘อยากขอโทษ’ ถูกแจ้งข้อหา โทษปรับไม่เกิน 5 พัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิสุทธิ์” ยันไม่มีใครบีบ “อิ๊งค์” ออกจากเก้าอี้หัวหน้าพรรค เดินหน้าสู้เลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองคำดิ่งหนักเช้านี้ (22 ต.ค.) ทั้งในและต่างประเทศ หลังพุ่งทำสถิติสูงสุด นักวิเคราะห์ชี้ปัจจัยหลักมาจากแรงเทขายทำกำไร-ปัจจัยทางเทคนิค ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด ราคาทองวันนี้

ทองร่วงแรง 2,500 บาท คาด เทขายทำกำไร ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจทรุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มีดพับถูกยึดจากสนามบิน ข่าว

โหนกระแสต้องเข้า ถกวุ่น “มีดพับยึดจากสนามบิน โผล่ขายออนไลน์จี้สุวรรณภูมิตอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 09:40 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 09:44 น.
73
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

คู่มือจำนำรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ และรถมอเตอร์ไซค์ เตรียมตัวอย่างไร ให้โอกาสอนุมัติผ่านเพิ่มขึ้น

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

มหาดไทย สั่งห้ามเล่น “โป๊กเกอร์-ไพ่เผ” ตามนโยบายปราบพนันจริงจัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568

สื่อญี่ปุ่นออกโรงแฉ “รัน ทาคาฮาชิ” นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ แอบซุ่มคบกับอินฟลูฯ สาวคนดัง

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
เพื่อไทย ตั้ง &quot;ชูศักดิ์&quot; นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนนัดประชุม เลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

เพื่อไทย ตั้ง “ชูศักดิ์” นั่งรักษาการหัวหน้าพรรค ก่อนเลือกหัวหน้า-กก.บห.ใหม่ 31 ต.ค.นี้

เผยแพร่: 22 ตุลาคม 2568
Back to top button