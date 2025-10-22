“ทักษิณ” ยังไม่จบ ศาลอาญาให้เวลา อสส. ขยายอุทธรณ์คดี ม.112 ถึง 21 พ.ย.
“ทักษิณ” ยังไม่พ้นคดี ม.112 ศาลอาญาอนุญาตตามคำร้องอัยการ ขยายระยะเวลาอุทธรณ์คดีเป็นครั้งที่ 2 อีก 30 วัน ให้เวลาภายใน 21 พ.ย.นี้
22 ตุลาคม 2568 ศาลอาญาได้พิจารณาคำร้องของพนักงานอัยการ และมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ในคดีที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ตกเป็นจำเลย การอนุญาตครั้งนี้เป็นการขยายเวลารอบที่ 2 โดยอัยการจะมีเวลาในการพิจารณาเพิ่มขึ้นอีก 30 วัน กำหนดสิ้นสุดในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
คดีดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ สืบเนื่องจากกรณีที่นายทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อทีวีในประเทศเกาหลีใต้เมื่อปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงสถาบันฯ ต่อมาเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ศาลอาญาได้มีคำพิพากษายกฟ้องนายทักษิณในคดีนี้
พนักงานอัยการได้ยื่นขอขยายเวลาอุทธรณ์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กันยายน ศาลอนุญาตให้ขยายเวลาได้จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม จากนั้นในวันที่ 14 ตุลาคม อัยการได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาเป็นครั้งที่ 2 อีก 30 วัน ศาลจึงมีคำสั่งอนุญาตตามที่ร้องขอในวันนี้
ขั้นตอนหลังจากนี้ พนักงานอัยการผู้รับผิดชอบคดีจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและสรุปความเห็น เพื่อเสนอต่ออัยการสูงสุด (อสส.) ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งชี้ขาดเป็นคนสุดท้ายว่า จะยื่นอุทธรณ์คดีนี้ต่อไปหรือไม่
