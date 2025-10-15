เกาหลีใต้ แฉกลลวงใหม่ “แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา” ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน
เหยื่อรายต่อไปอาจเป็นคุณ เผยกลลวงใหม่แก๊งคอลเซ็นเตอร์กัมพูชา ส่ง SMS ล่าเหยื่อทันทีที่เหยียบสนามบิน-จุดชนวนคำถาม “ข้อมูลส่วนตัว” รั่วจากไหน
สถานการณ์การลักพาตัวและบังคับใช้แรงงานชาวเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชา ได้พลิกผันไปสู่ทิศทางที่น่ากังวลยิ่งขึ้น เมื่อการสืบสวนของสำนักข่าว YTN พบว่า องค์กรอาชญากรรมได้เปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ ด้วยการส่งข้อความล่าเหยื่อโดยตรงไปยังนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศ
ปรากฏการณ์นี้ได้จุดชนวนความหวาดกลัวครั้งใหญ่ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เดินทางอาจกำลังรั่วไหลไปสู่มือขององค์กรอาชญากรรมในระหว่างขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยโดย นายเอ (นามสมมติ) ชายชาวเกาหลีใต้ผู้เดินทางไปยังกรุงพนมเปญพร้อมกับเพื่อนๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เขาเล่าว่า เพียงหนึ่งวันหลังจากที่เขาเดินทางมาถึง เขาก็ได้รับข้อความตัวอักษรภาษาจีนที่น่าสงสัยส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือ
ข้อความดังกล่าวเป็นการประกาศรับสมัครพนักงานคอลเซ็นเตอร์พาร์ทไทม์ โดยเสนอเงินเดือนสูงลิ่วพร้อมที่พัก และที่น่าขนลุกที่สุดคือ ข้อความนั้นระบุอย่างเจาะจงราวกับรู้ข้อมูลของนายเออยู่แล้วว่า รับสมัครเฉพาะ “ชาวต่างชาติ” เท่านั้น
“มันเป็นไปได้อย่างไรที่ผมจะได้รับข้อความแบบนี้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ผมเพิ่งจะมาถึง?” นายเอกล่าวด้วยความสับสน
และเขาไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับข้อความนี้ เพื่อนอีกคนในกลุ่มของเขาก็ได้รับข้อความที่มีเนื้อหาเดียวกัน
ในตอนแรก กลุ่มของนายเอไม่ได้ตอบกลับข้อความดังกล่าวเพราะรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากล แต่พวกเขาก็ต้องตกใจอย่างขีดสุดในเวลาต่อมา เมื่อได้ทราบข่าวการลักพาตัวชาวเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นด้วยการใช้ “เงิน” เป็นเหยื่อล่อเช่นนี้.
