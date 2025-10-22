ข่าว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68
เช็กด่วน! 13 จุดไฟดับ แนวพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟ วันที่ 23 ต.ค. 68
เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้องดับไฟในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 13 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
กรุงเทพมหานคร
- ริมถนนประชาชื่น เวลา 08.00 – 14.00 น.
- ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 66, 68 และ 87, 89 เวลา 08.30 – 12.00 น.
- ถนนลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง 36 เวลา 08.30 – 14.00 น.
- ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณ จรัญสนิทวงศ์ 18, 20 เวลา 08.30 – 11.00 น.
- ริมถนนงามวงศ์วาน เวลา 08.30 – 13.00 น.
- ถนนคู้บอน บริเวณซอยคู้บอน 21 และริมถนนใกล้ซอยคู้บอน 21 เวลา 08.30 – 15.00 น.
นนทบุรี
- ริมถนนประชาชื่น เวลา 08.00 – 14.00 น.
- ริมถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340) บริเวณ เลียบคลองขุนศรี เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยสี่แยกบางพลู เวลา 08.30 – 15.30 น.
- ถนนติวานนท์ ตั้งแต่ซอยติงานนท์ 7/1 เวลา 08.30 – 14.00 น.
สมุทรปราการ
- ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 41 เวลา 08.30 – 14.00 น.
- ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ซอยหมู่บ้านบุลาสิริ, พฤกษาวิลล์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
- ริมถนนพุทธรักษา บริเวณ หมู่บ้านปัญฐิญา ถึง ซอยแพรกษา 10/2 เวลา 08.00 – 15.30 น.
หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ โทร.1130
อ้างอิงจาก : การไฟฟ้านครหลวง
ติดตาม The Thaiger บน Google News:
ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง
เปิดข้อบังคับชัด “มูลนิธิกันจอมพลัง” เงื่อนไขหากเลิกล้ม ทรัพย์ตกมูลนิธิธรรมนัสฯ
13 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ
สื่อเกาหลีแฉต่อ “เฉิน จื้อ” ติดสินบนเจ้าหน้าที่รัฐหลายประเทศ – ใช้หนังสือเดินทางทูตเข้าสหรัฐฯ
45 นาที ที่แล้ว
ข่าว
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
“ทนายรณณรงค์” ไขข้อข้องใจ ทำไมพ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับเป็นแสน ชี้เหตุยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
เทศบาลปากเกร็ด ยืนยัน เงินค่าปรับพ่อค้าไก่ปิ้ง 1.59 แสน เข้าหลวง ไม่เข้ากระเป๋าใคร
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด “อิชิอิ” มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ประวัติ เฟิร์น สุชาดา ผู้ประกาศน้องใหม่ นั่งคู่ ‘สรยุทธ’ ดีกรีไม่ธรรมดา สวยเก่งรอบด้าน
2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ
24 ต.ค.68 โอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ รอบเก็บตก เช็กวิธีแก้ไข-ตรวจสอบสิทธิ์
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา
ลือหนัก “แอนโธนี ฮัดสัน” เต็ง 1 โค้ชทีมชาติไทยคนใหม่ สมาคมเรียกประชุมบ่ายนี้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว
ศาลอาญา ยกฟ้อง “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน” พ้นผิดคดีหุ้นสื่อ ชี้โจทก์พิสูจน์เจตนาไม่ได้
3 ชั่วโมง ที่แล้ว