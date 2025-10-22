ข่าว

ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

เผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 15:18 น.
ด่วน! กฟน. ประกาศ ดับไฟ 13 จุดในพื้นที่ กทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ 23 ต.ค. 68

เช็กด่วน! 13 จุดไฟดับ แนวพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟ วันที่ 23 ต.ค. 68

เมื่อวันที่ 22 ต.ค.68 การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ประกาศเรื่อง มีความจำเป็นต้องดับไฟในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2568 เพื่อพัฒนาหรือบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กฟน. จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟเป็นการชั่วคราวให้กับบริเวณพื้นที่จำนวนทั้งหมด 13 จุด ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

กรุงเทพมหานคร

  • ริมถนนประชาชื่น เวลา 08.00 – 14.00 น.
  • ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 66, 68 และ 87, 89 เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • ถนนลาดกระบัง ซอยลาดกระบัง 36 เวลา 08.30 – 14.00 น.
  • ริมถนนจรัญสนิทวงศ์ บริเวณ จรัญสนิทวงศ์ 18, 20 เวลา 08.30 – 11.00 น.
  • ริมถนนงามวงศ์วาน เวลา 08.30 – 13.00 น.
  • ถนนคู้บอน บริเวณซอยคู้บอน 21 และริมถนนใกล้ซอยคู้บอน 21 เวลา 08.30 – 15.00 น.

นนทบุรี

  • ริมถนนประชาชื่น เวลา 08.00 – 14.00 น.
  • ริมถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (340) บริเวณ เลียบคลองขุนศรี เวลา 08.30 – 15.30 น.
  • ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ซอยสี่แยกบางพลู เวลา 08.30 – 15.30 น.
  • ถนนติวานนท์ ตั้งแต่ซอยติงานนท์ 7/1 เวลา 08.30 – 14.00 น.

สมุทรปราการ

  • ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 41 เวลา 08.30 – 14.00 น.
  • ถนนกิ่งแก้ว ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ซอยหมู่บ้านบุลาสิริ, พฤกษาวิลล์ เวลา 08.30 – 14.00 น.
  • ริมถนนพุทธรักษา บริเวณ หมู่บ้านปัญฐิญา ถึง ซอยแพรกษา 10/2 เวลา 08.00 – 15.30 น.

หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง หรือ โทร.1130

อ้างอิงจาก : การไฟฟ้านครหลวง

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

