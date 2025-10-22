ข่าว

กันจอมพลัง ไม่เอาแล้ว มูลนิธิธรรมนัส เปลี่ยนชื่อผู้รับทรัพย์สิน เป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

492

เกิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม กรณี ทนายนรเศรษฐ มีการเปิดเผยข้อบังคับของ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 ในข้อ 39 หมวดการเลิกมูลนิธิ ระบุว่า หากมูลนิธิต้องเลิกล้ม ทรัพย์สินทั้งหมดที่เหลืออยู่ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์แก่ “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”

เรื่องนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง กับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี หลังจากก่อนหน้านี้ได้ถูก สส.ไอซ์ รักชนกตั้งคำถาม

ล่าสุด กัน จอมพลัง ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าว ยอมรับว่าข้อบังคับนั้นมีอยู่จริง กัน อธิบายว่า ในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งมูลนิธิ ตนได้ขอคำแนะนำจาก ร้อยเอก ธรรมนัส ซึ่งขั้นตอนการจดทะเบียนกำหนดให้ต้องระบุชื่อมูลนิธิอื่นที่จะรับทรัพย์สินต่อหากมูลนิธิถูกยุบเลิก

กัน จอมพลัง กล่าวว่า ตนจึงใส่ชื่อมูลนิธิของร้อยเอก ธรรมนัสไปตามคำแนะนำ ไม่ได้มีเจตนาจะยุบเลิกมูลนิธิแต่อย่างใด

กัน จอมพลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันเขาได้สั่งการให้แก้ไขข้อบังคับดังกล่าวแล้ว โดยเปลี่ยนชื่อผู้รับทรัพย์สินหากมูลนิธิเลิกกิจการ เป็น “มูลนิธิราชประชานุเคราะห์” แทน “มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า”

ยืนยันว่า มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ยังคงทำงานช่วยเหลือประชาชนตามปกติ ไม่ได้ยุบเลิก ปัจจุบันไม่มีเงินโอนออกไปที่มูลนิธิธรรมนัสแต่อย่างใด

กันจอมพลัง เปลี่ยนชื่อมูลนิธิธรรมนัส

กัน จอมพลัง ระบายความอัดอั้นผ่านวิดีโอว่า วัน ๆ ไม่ต้องทำงานแล้วเอาแต่ตอบคำถาม เดี๋ยวก็เรื่องสนิทกับคนนั้นคนนี้ เรื่องมูลนิธิ ตอนนี้มามีประเด็นว่า “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ถูกตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีชื่อ “กัน จอมพลัง” เป็นประธาน หรือ คณะกรรมการในมูลนิธิฯ จึงอยากย้อนถามว่ามันผิดกฎหมายตรงไหน? ผมเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธินี้ ชื่อก็ชื่อผม แล้วถ้าวันใดวันหนึ่งผมตายไป แล้วมีคนอื่นมาขับเคลื่อนมูลนิธิต่อแปลว่ามันไม่โปร่งใสหรอ?

พร้อมเผยเพิ่มเติมว่า ที่ตั้งใจก่อตั้งมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ เพื่อชื่อผมมันจะสามารถช่วยคน ถ้าวันใดวันหนึ่งผมไม่อยู่แล้ว มันก็จะสามารถช่วยคนได้ต่อไป การบริหารแบบนี้ไม่ใช่แค่ “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” มูลนิธิใหญ่ๆ ระดับประเทศหลายมูลนิธิ ก็ใช้ระบบบริหารเดียวกัน พร้อมทิ้งท้ายว่า “ถ้าการทำความดีมันยากขนาดนี้ ต่อไปใครจะกล้าทำความดี”

กรณีข้อ 39 หากเลิก “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ให้ทรัพย์สินทั้งหมดย้ายไปเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ซึ่งปัจจุบัน “มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้” ก็ยังไม่ได้เลิก ยังคงทำงานอยู่และปัจจุบันไม่มีเงินออกไปที่มูลนิธิธรรมนัส เวลาจะคัดคนครับ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

