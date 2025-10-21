“ซานาเอะ ทาคาอิจิ” จ่อเป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก ลงคะแนนเสียงวันนี้
ซานาเอะ ทาคาอิจิ หญิงที่ชื่นชอบเมทัลและอยากเป็นหญิงเล็ก จ่อเป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก หลังจะมีการลงคะแนนเสียงโหวตเลือกนายกวันนี้
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า นาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ กำลังจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น หลังมีรายงานว่าทางพรรคเสรีประชาธิปไตย หรือ LDP สามารถขอคะแนนเสียงจากพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น หรือ JIP ทำให้เธอขาดอีกแค่สองคะแนนเสียงในการได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
ในการเลือกนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก 233 เสียงจากสภาล่างที่มีทั้งหมด 465 ที่นั่ง และ 124 เสียงจากสภาสูงที่มีทั้งหมด 248 ที่นั่ง ซึ่งหากนางทาคาอิจิได้คะแนนเสียงข้างมากตั้งแต่การลงคะแนนเสียงครั้งแรกก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีทันที แต่หากไม่พอก็ต้องไปลงคะแนนเสียง จะมีการโหวตรอบที่สองระหว่างผู้สมัครสองคนที่ได้คะแนนสูงสุด และผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ โดยการลงคะแนนเสียงครั้งแรกจะเริ่มในเวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
สำหรับนาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ ชื่นชอบเพลงเมทัลอย่างมาก และเคยเป็นมือกลองด้วย ก่อนที่จะเดินเส้นทางการเมือง โดยเธอชื่นชอบ มาร์กาเรต แทตเชอร์ อดีตนายกอังกฤษ และอยากเป็น “หญิงเหล็ก” แบบนางแทตเชอร์
ทั้งนี้นางทาคาอิจิ มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง โดยเธอแสดงจุดยืนต่อต้านกฎหมายสมรสเท่าเทียม รวมถึงต่อต้านกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลเมื่อแต่งงานได้ นอกจากนี้เธอยังมีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการกวาดล้างนักท่องเที่ยวและผู้อพยพที่ทำผิดกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประวัติศาสตร์ใหม่ “ทาคาอิจิ ซานาเอะ” ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP จ่อนั่งนายกฯญิงคนแรกของญี่ปุ่น
- “ชิเงรุ อิชิบะ” นายกญี่ปุ่นประกาศลาออก เซ่นแพ้เลือกตั้งสองรอบติด
- นายกหญิงญี่ปุ่นไม่ลาออก ถูกจับได้เข้าโรงแรมกับลูกน้อง 10 ครั้ง ยันไม่ได้เล่นชู้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: