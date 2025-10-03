“เพื่อไทย” โพสต์คลิป “อิ๊งค์” ย้ำ DNA พรรคคือการทำงานให้ประชาชน
เพื่อไทย โพสต์ “เพื่อไทยจะกลับมา” อิ๊งค์ แพทองธาร พูดถึงการเป็นนายกในช่วง 2 ปี เชื่อ DNA พรรคคือทำเพื่อประชาชน
เพจเฟซบุ๊ก พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมเขียนข้อความว่า “ในระยะเวลาการทำงาน 2 ปี ของรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อไทยได้เข้าขับเคลื่อนนโยบาย และเข้ารับมือกับวิกฤติการณ์ รวมถึงเข้าคลี่คลายปัญหาต่างๆ โดยมีคำมั่นสัญญาหลักที่เราได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชน คือการมีคุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีเป็นปลายทางสำคัญ
แม้ว่าเราจะต้องหยุดการทำงานโดยฉับพลัน แต่พรรคเพื่อไทยยังมีภารกิจที่ได้ทำค้างไว้
ในโอกาสนี้ พรรคเพื่อไทยจึงเสนอ ‘เพื่อไทยจะกลับมา’ ซีรีส์ที่จะรวบรวมเสียงของคนเพื่อไทยที่มีโอกาสได้ทำงานตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการยืนยันความพร้อมและเป็นการให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนว่า เราจะกลับไปเดินหน้าและสานต่องานที่ได้ทำไว้
เมื่อเราได้รับโอกาสและความไว้วางใจอีกพี่น้องประชาชนอีกครั้ง
เสียงแรกที่จะกลับมา คือ เสียงของ ‘แพทองธาร ชินวัตร’ นายกรัฐมนตรี คนที่ 31 นายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดของประเทศไทย พูดคุยถึงปัญหาความไม่แน่นอนของการเมืองไทย การทำงานท่ามกลางภาวะวิกฤติน้อยใหญ่ ไปจนถึงหลักการสำคัญที่อยู่ในสายเลือดเพื่อไทย ที่ยังคงไหลเวียนสืบเนื่องมาตั้งแต่ยุคไทยรักไทย”
โดยในท้ายคลิปนั้น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ดิฉันเองในช่วงการเมืองที่การเปลี่ยนแปลงเยอะแยะ มีช่วงท้อใจบ้าง แต่มีกำลังใจอีกเยอะมากๆ มีคนเชื่อในพรรคเราอย่างเต็มที่ว่าพรรคเรายึดโยงกับประชาชน แล้วก็ยังยึดโยงในเรื่องของนโยบาย ยึดโยงในเรื่องของการทำให้ปากท้องพี่น้องดีขึ้น
แน่นอนว่ายอมรับเลยว่าการเป็นรัฐบาลไม่สามารถแก้ทุกปัญหาได้ใน 2-3 เดือน ในปีหนึ่งที่ดิฉันทำเนี่ย ดิฉันรู้สึกว่าได้วางรากฐานอะไรมากพอสมควรและให้กับอนาคตของประเทศ ฟังแบบโดยไม่แบบไบแอส จริงๆแล้วตัวเลขมันเขยิบอย่างก้าวกระโดดพอสมควร โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจ อาจไม่รู้สึกทุกหย่อมหญ้า แต่ว่ามันกำลังมา
ดิฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้โอกาสกลับมา ถึงดิฉันจะไม่ได้เป็นนายก แต่แน่นอนว่า DNA ยังอยู่กับเพื่อไทย การที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด แล้วก็วางรากฐานเพื่อลูกหลานในอนาคต นั่นคือสิ่งอยู่ในใจของพรรคเพื่อไทย วันนี้ ตั้งแต่เมื่อวาน ยี่สิบปีที่แล้ว จนถึงอนาคต พรรคของเราก็มี DNA ที่มั่นคงว่าทำเพื่อประชาชน คือสิ่งที่สำคัญสุด
